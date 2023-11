Vsaj ena dobra novica za Dansko, Slovenci v en glas opozarjajo

V petek se bosta v kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 v Köbenhavnu pomerili Danska in Slovenija. To bo derbi vodilnih v skupini H. Kdor bo zmagal, se bo uvrstil na evropsko prvenstvo. Gostitelji imajo pred srečanjem velike težave z zdravjem, saj bodo zaradi poškodb manjkali Rasmus Hojlund, Christian Eriksen in Simon Kjaer, a v slovenskem taboru temu nočejo pripisovati večjega pomena. Prepričani so namreč, da Danska premore zelo kakovostne menjave in Kekove čete zaradi odsotnosti treh danskih zvezdnikov na razprodanem stadionu Parken v petek ne čaka kaj prida lažje delo.

Danski selektor Kasper Hjulmand ni bil pretirano zadovoljen, ko je prejšnji teden izvedel, da Simon Kjaer, obrambni steber Milana in rekorder reprezentance, ne bo mogel pomagati izbrani vrsti ob zaključku ciklusa. A s tem se je sprijaznil in stiskal pesti, da mu smola z zdravjem ne vzame še kakšnega pomembnega člena reprezentance. Želja se mu ni uresničila, Danci so v ponedeljek potrdili, da se bodo operacije Slovenija in Severna Irska lotili brez dveh zvezdnikov Manchester Uniteda.

Proti Sloveniji bo zaradi zdravstvenih težav manjkal tudi danski rekorder, 130-kratni reprezentant in kapetan Simon Kjaer. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Rdeči vragi so razkrili, da bo Christian Eriksen, strelec kar 40 zadetkov za dansko reprezentanco, zaradi poškodbe kolena z igrišč odsoten vsaj do sredine decembra, nekoliko bolje pa jo je odnesel Rasmus Hojlund, najbolj vroči danski napadalec, ki bo zaradi poškodbe desne stegenske mišice najverjetneje manjkal dva tedna.

United v zadnjem obdobju nima sreče s poškodbami, saj so poleg Dancev na seznamu poškodovanih še Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Jonny Evans in Casemiro.

Mlakar: Danci so tudi brez teh igralcev vrhunski

Pa bo odsotnost treh zelo pomembnih članov danske reprezentance resnično olajšala delo Kekovi četi, da si v petek z zgodovinsko zmago v Köbenhavnu prisluži nastop na velikem tekmovanju, prvem za Slovenijo po SP 2010? "Danska je reprezentanca z dobrimi napadalci. Kdorkoli bo igral in nadomestil Hojlunda, bo zelo kakovosten," je prepričan Jaka Bijol, slovenski branilec, ki bi ga v petek na stadionu Parken, kjer v danskem taboru niso najbolj zadovoljni s slabim stanjem travnate površine, lahko čakalo veliko dela.

Christian Eriksen bo izpustil dvoboj s Slovenijo zaradi poškodbe kolena. Z igrišč bo odsoten vsaj do sredine decembra. Foto: AP / Guliverimage

"Danci imajo vrhunske igralce. Tudi brez teh poškodovanih igralcev imajo še vedno vrhunsko ekipo, nogometaše, ki igrajo v dobrih klubih. Moramo pa gledati tudi nase. Tudi mi smo kakovostni, kar smo že dokazali. V petek moramo biti živahni in to dokazati," pa o težavah, zaradi katerih je moral danski selektor s seznama prečrtati tri pomembne igralce, razmišlja Jan Mlakar.

Gorenc Stanković: Skrb manj za slovensko obrambo, a ...

Rasmus Hojlund Sturm si je v prejšnji sezoni v Gradcu delil slačilnico tudi z dvema slovenskima legionarjema, Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom. Foto: Guliverimage Najboljšega danskega strelca Rasmusa Hojlunda dobro pozna Jon Gorenc Stanković. Ima komaj 20 let, a je bil letos že eden junakov poletnega prestopnega roka, saj ga je United kupil od Atalante za 75 milijonov evrov. Pred tem je bil mladi Danec tudi član graškega Sturma, kjer si je delil slačilnico s slovenskim reprezentantom. "V Gradcu mu je uspel preskok. Nato je prestopil v Atalanto. Je dober, hiter in močen napadalec. Ima vse atribute, ki jih potrebujejo današnje špice," zelo ceni nekdanjega soigralca, ki bo lahko petkov dvoboj spremljal le kot gledalec.

"Ker ne bo Hojlunda, bo to skrb manj za slovensko obrambo, a imajo Danci tudi druge igralce, ki so kakovostni v drugih elementih igre. Na njih se moramo tudi pripraviti," tudi Gorenc Stanković podobno kot Bijol in Mlakar opozarja, da bo imela Slovenija v petek še vedno opravka z zelo kakovostno zasedbo Danske. Pa čeprav ne bo mogla računati na tri vodilne nogometaše.

Jaka Bijol opozarja, da ima Danska dolgo in široko klop, tako da bo Slovenijo v petek pričakala zelo kakovostna zasedba. Foto: www.alesfevzer.com

Skov Olsen je ni težje skupil

Andreas Skov Olsen je na zadnji klubski tekmi prejel udarec v mečno mišico in odigral le en polčas, a se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje. Foto: Guliverimage Na Danskem so po nehvaležnem številu odpovedi zaradi poškodb s slabo voljo sprejeli tudi novice iz Belgije, da jo je na mestnem derbiju med Club Bruggejem in Cercle Bruggejem skupil Andreas Skov Olsen. V tej sezoni je zelo razigran, 23-letni krilni napadalec je na 23 nastopih prispeval 13 zadetkov. Na omenjeni tekmi pa je odigral le prvi polčas, nato pa so nekateri belgijski mediji že namigovali, da bi lahko zaradi poškodbe manjkal vsaj nekaj tednov. To bi bil nov udarec za dansko reprezentanco, zato so si navijači evropskih prvakov iz leta 1992 vsaj malce oddahnili, ko je selektor Hojlund potrdil, da se zdravstveno stanje Skova Olsna izboljšuje in da podrobni zdravstveni pregledi niso odkrili, da bi njegova mečna mišica utrpela kakšne težje poškodbe.

V ponedeljek ni treniral z reprezentanti, ampak ločeno, Hojlund pa stavi na srečen scenarij, da bo do petkove tekme povsem nared in bo lahko zaigral proti Sloveniji. Veliko bo o tem povedal današnji trening v Helsingorju, ki bi ga moral s polno paro po napovedih selektorja oddelati tudi Skov Olsen. Po številnih slabih so torej Danci končno zaslišali še eno bolj prijetno novico.

Najnovejši seznam Danske za Slovenijo in Severno Irsko:



Vratarji: Frederik Roennow (Union Berlin, Nem), Kasper Schmeichel (Anderlecht, Bel), Mads Hermansen (Leicester City, Ang);

Branilci: Andreas Christensen (Barcelona, Špa), Jannik Vestergaard (Leicester City, Ang), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, Tur), Joachim Andersen (Crystal Palace, Ang), Joakim Maehle (Wolfsburg, Nem), Rasmus Nissen Kristensen (Roma, Ita), Victor Kristiansen (Bologna, Ita), Victor Nelsson (Galatasaray, Tur);

Zvezni igralci: Christian Noergaard (Brentford, Ang), Jesper Lindstroem (Napoli, Ita), Mathias Jensen (Brentford, Ang), Matthew O'Riley (Celtic, Ško), Morten Hjulmand (Sporting Lizbona, Por), Pierre Emile Hoejbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Anderlecht);

Napadalci: Anders Dreyer (Anderlecht, Bel), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, Bel), Jonas Older Wind (Wolfsburg, Nem), Kasper Dolberg (Anderlecht, Bel), Mohamed Daramy (Reims, Fra), Yussuf Poulsen (RB Leipzig, Nem)