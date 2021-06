Lukaku najboljši na Euru, neverjetna senzacija Fincev

Konec dvoboja v St. Peterburgu. Belgija je ponovila dosežek Italije in dosegla najvišjo zmago na tem Euru. Rdeči vragi so s 3:0 premagali Rusijo in napovedali, kako nameravajo iti na tem prvenstvu še daleč.

Goooool! 3:0. 88. minuta: Belgijci so v St. Peterburgu zadali še en udarec ruski obrambi. Znova je v polno zadel Romelu Lukaku, to je bil njegov drugi zadetek na tekmi, s tem pa je tudi postal prvi nogometaš, ki je na tem Euru dosegel več zadetkov.

Konec prvega polčasa v St. Peterburgu, kjer sta padla prva zadetka v prvih polčasih na tem Euru. Belgija je odšla na premor s prednostjo dveh zadetkov.

Gooooool! 2:0! 34. minuta. Belgija je podvojila prednost proti Rusiji. V polno je zadel še Thomas Meunier.

Konec dvoboja na Danskem. Finci so priredili veliko presenečenje in prekrižali načrte favoriziranim gostiteljtem. Novinci na Euru so zmagali z 1:0, razmerje v strelih na gol pa je bilo neverjetnih 22:1 v korist Dancev!

Köbenhavn: 74. minuta. Danska je zapravila imenitno priložnost za izenačenje. Angleški sodnik je pokazal na belo točko, odgovornost za izvedbo kazenskega strela pa je prevzel Pierre-Emile Hoejbjerg. Finski vratar Lukas Hradecky je prebral njegovo namero, ubranil strel in preprečil izenačenje! Finci še vedno vodijo na Danskem!

St. Peterburg: Goooooool! 1:0! 10. minuta. Belgijci so hitro dokazali, zakaj jih uvrščajo med največje favorite za osvojitev naslova. Romelu Lukaku, zvezdniški napadalec milanskega Interja, je zatresel mrežo Rusije že v 10. minuti.

Romelu Lukaku je povedel Belgijce v vodstvo po desetih minutah. Foto: Reuters

Goooool! 0:1! 59. minuta. Neverjetno, Danci so bili podjetnejši, nevarnejši, proti vratom Fincev streljali kar 18-krat (od tega štirikrat v okvir vrat), a niso dosegli zadetka. Nato pa so Finci udarili in povedli s prvega strela proti golu gostiteljev! Zgodovinski zadetek za Finsko je dosegel Joel Pohjanpalo. Danska, ki je danes že doživela šok ob zdravstvenih težavah Christiana Eriksena, ki so se na srečo končale z dobrimi novicami, se je tako znašla v težavah!

Joel Pohjanpalo je dosegel prvi finski zadetek v zgodovini velikih nogometnih tekmovanj. Foto: Reuters

Konec prvega polčasa, rezultat je ostal nespremenjen. Na stadionu Parken ni bilo zadetkov. Tudi tretja tekma zapored na letošnjem Euru v uvodnem polčasu ni postregla z zadetki.

Ob 20.30 se bo nadaljevala tekma v Köbenhavnu. Odigrane bodo štiri minute prvega polčasa, nato sledi petminutni premor, nato pa še drugi polčas! Na stadionu Parken je vse pripravljeno za nadaljevanje srečanja, namesto Eriksena bo dvoboj nadaljeval Mathias Jensen.

Uefa je sporočila prekrasno novico:

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Sestali sta se delegaciji obeh reprezentanc in sodnikov, po sestanku pa bo določeno, kako se bo nadaljevala tekma na stadionu Parken. Najvažneje je, da je 29-letni Christian Eriksen po poročanju Evropske nogometne zveze (Uefa) bolje. Nahaja se v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa je boljše!

Christian Eriksen ob odhodu na nosilih z igrišča:

Foto: Reuters

Iz Köbenhavna še dolgo časa po prekinitvi ni bilo konkretnih informacij o zdravstvenem stanju Christiana Eriksena. Nogometni svet je bil v šoku in molil za zdravje 29-letnega danskega asa. Eriksena so po približno 10 minutah oživljanja na nosilih, zakritega s pokrivali, v spremstvu zdravnikov odnesli s stadiona. Občinstvo na stadionu Parken, zbralo se je okrog 25 tisoč gledalcev, mu je v znak podpore namenilo velik aplavz, že takrat pa so številni danski novinarji poslali v svet sporočilo, da je bil takrat Eriksen že pri zavesti.

45. minuta: tekma je prekinjena. Na tleh je obležal Danec Christian Eriksen. Izgubil je zavest. Gledalci so obnemeli, saj so zvezdnika danskega nogometa in milanskega Interja dolgo časi oživljali. Zdravniki se borijo za njegovo življenje, soigralci so v solzah in molijo za njegovo zdravje. Vlada negotovost in tišina, občinstvo je v šoku. Nogometni spektakel se je sprevrgel v mučne trenutke, v katerih si vsi skupaj želimo le eno. Da bi Eriksenovo srce začelo ponovno biti.

Nordijski spopad v Köbenhavnu se je sprevrgel v tragični dogodek. Foto: Reuters

30. minuta: na Danskem diši po prvem zadetku, gostitelji so premočni, za zdaj so proti finskim vratom streljali še devetkrat, gostje, ki nastopajo prvič na velikem tekmovanju, pa so še brez strela.

Začetek dvoboja v Köbenhavnu. Glavni sodnik je Anglež Anthony Taylor.