Belgijski as posvetil zadetek Eriksenu: Chris, rad te imam

Belgija : Rusija 3:0 (2:0) Stadion Krestovskij, gledalcev 26.264, sodniki: Lahoz, Devis in del Palomar (vsi Španija).

Strelca: 1:0 Lukaku (10.), 2:0 Meunier (34.), 3:0 Lukaku (88.). Belgija: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen (od 76. Vermaelen), Castagne (od 27. Meunier), Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, Mertens (od 71. E. Hazard), Lukaku, Carrasco (od 77. Praet).

Rusija: Šunin, Mario Fernandes, Semjonov, Džikija, Žirkov (od 43. Karavajev), Ozdojev, Barinov (od 46. Divejev), Zobnin (od 63. Muhin), Golovin, Kuzjajev (od 30. Čerišev, od 63. Al. Mirančuk), Dzjuba. Rumeni kartoni: /.

Rdeči karton: /.

Belgijci so pod vodstvom selektorja Roberta Martineza prvenstvo začeli tako, kot so številni od njih pričakovali. Da niso zaman prva reprezentanca na svetovni lestvici in eni favoritov tega vseevropskega turnirja, so dokazali že v prvem polčasu, v katerem so prišli do lepe prednosti, v drugem pa le dokončali delo. Belgijce naslednja tekma čaka v četrtek v Koebenhavnu proti Danski, Rusi pa bodo dan prej v Sankt Peterburgu igrali proti Finski.

Čeprav so Rusi kar odločno začeli tekmo, pa so Belgijci povedli iz svoje prve nevarne akcije. V deseti minuti si je Andrej Semjonov privoščil napako, kar je v kazenskem prostoru izkoristil Romelu Lukaku. Ta je zadetek posvetil Dancu Christianu Eriksenu, ki se je na drugi tekmi skupine med Dansko in Finsko (0:1) zgrudil in so ga po oživljanju prepeljali v bolnišnico. "Chris, Chris, rad te imam," je zavpil v kamero po doseženem golu.

Romelu Lukaku je prvi nogometaš, ki je na Euru 2020 dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

Belgijci, eni favoritov prvenstva, so prednost podvojili v 34. minuti, ko je slabo posredovanje vratarja Antona Šunina kaznoval Thomas Meunier, ki je odbito žogo poslal v mrežo iz bližine. Tik pred koncem je novo priložnost Belgije zapravil Yannick Carrasco, ko je žogo poslal čez gol.

Belgijci nadzorovali tekmo

Rusi, ki sicer niso bili posebej nevarni, so že v prvem polčasu zaradi poškodb morali opraviti dve menjavi, pred drugim delom jih je tako čakala težka naloga. Da je temu tako, govori tudi podatek Opte, da Rusija na evropskih prvenstvih ni dobila niti ene od prejšnjih enajstih tekem, na katerih je zaostajala.

V uvodu drugega polčasa je bila sicer odločnejša od Belgije, toda nikakor ni prišla do kakšne nevarnejše akcije. Selektor Stanislav Čerčesov je hitro opravil vse preostale menjave, a niti to ni posebej pomagalo v lovu na izenačenje. Belgijci so brez posebnih težav nadzorovali tekmo, umirili tekmece in dvoboj mirno pripeljali do zanje srečnega konca. Piko na i zanesljivi zmagi je postavil Lukaku, ki je v 88. minuti unovčil Meunierjevo podajo v globino.

Dvoboj v St. Peterburgu si je ogledalo dobrih 26 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Že pred tem sta se na EP v skupini A Švica in Wales v Bakuju razšla z 1:1, v petek pa je Italija v Rimu premagala Turčijo s 3:0.

V nedeljo pa bodo na sporedu tudi prve tekme v skupinah C in D. V skupini C bosta ob 18.00 v Bukarešti igrali Avstrija in Severna Makedonija, ob 21.00 pa v Amsterdamu Nizozemska in Ukrajina. V skupini D se bosta ob 15.00 v Londonu merili Anglija in Hrvaška.