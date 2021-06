Norišnica v Rimu! Italija dokazala, da spada med favorite Eura.

Začelo se je 16. evropsko prvenstvo v nogometu. Trajalo bo do 11. julija, ko se bo v Londonu odločalo o prvaku. Uvodno dejanje na rimskem Olimpicu je po slovesni otvoritvi, del katere je bil tudi tenorist Andrea Bocelli, postregel s prepričljivo zmago Italije nad Turčijo (3:0). Vsi zadetki so padli v drugem polčasu. To je bila prva tekma v skupini A, v soboto se bosta pomerila še Wales in Švica.

Italija : Turčija 3:0 (0:0)

Konec srečanja v Rimu. Izbranci Roberta Mancinija so v drugem polčasu kar trikrat zatresli mrežo Turčije in veliko tekmovanje odprli s prepričljivo zmago. Turki so razočarali, proti vratom Azzurrov so streljali le trikrat. Kar osemkrat manj od Italijanov. Gooooooooool! 3:0 za Italijo. V 79. minuti se je med strelce vpisal še Lorenzo Insigne. Italijani so pred visoko in zanesljivo zmago. O tem, kolikšna je premoč Italije, priča razmerje strelov na gol (24:1). Podajo je prispeval Ciro Immobile. Ciro Immobile se je izkazal z zadetkom in podajo. Foto: Reuters Gooooooool! 2:0 za Italijo! Štirikratni svetovni prvaki so podvojili prednost. V polno je zadel Ciro Immobile, pred tem je turškega vratarja namučil Leonardo Spinazzola. Gooooool! 1:0 za Italijo. Azzurri so zasluženo prešli v vodstvo. Po desni je prodrl Domenico Berardi, nato podal pred vrata, kjer je žogo v lastno mrežo preusmeril Merih Demiral. Turčija je dosegla avtogol, Italija je povedla in spravila navijače na noge. Veselje Italijanov po prvem zadetku na 16. evropskem prvenstvu. Foto: Reuters Konec prvega polčasa. Italijani so bili nevarnejši, proti vratom Turčije usmerili kar 14 strelov, od tega tri v okvir vrat, tekmeci pa niti enega! Kljub očitni premoči v strelih na gol (14:0), Italijani so nekajkrat tudi protestirali pri sodniku, saj je po njihovem mnenju zaradi igre turških reprezentantov z roko zadišalo po 11-metrovki, a niso dočakali najstrožje kazni. Ostaja 0:0. 23. minuta: prva velika priložnost na dvoboju. Izkušeni italijanski branilec Giorgio Chiellini je bil najvišji v skoku in z glavo nevarno streljal proti turškim vratom. Izkazal se je turški čuvaj mreže Ugurcan Cakir in z izjemnim posredovanjem preprečil vodstvo gostiteljev. Nakon kornera je glavom prijetio Giorgio Chiellini, ali turski golman Cakir bio je spreman na njegov udarac pa je uspio ispod grede izvući sjajno plasiranu loptu. Bila je to prva velika prilika na utakmicu. Začetek dvoboja v Rimu, pred katerim smo spremljali spektakularno otvoritev 16. evropskega prvenstva v nogometu. Sodnik uvodnega dejanja Eura, ki se bo zaradi epidemije novega koronavirusa začel z enoletno zamudo, je Nizozemec Danny Makkelie. Selektor Italije Roberto Mancini je razkril začetno enajsterico: 🇮🇹 Italy are unbeaten in 27 internationals (W22, D5)...



🤔 Main man for the Azzurri = _____@azzurri | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021 Selektor Turčije Senol Gunes bo uverturo Eura 2020 začel z naslednjo enajsterico: 🇹🇷 How Turkey start in Rome. Predict who'll shine 👇@MilliTakimlar | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Evropsko prvenstvo v nogometu letos poteka v kar 11 državah. Azzurri so na zadnjem velikem tekmovanju (SP 2018 v Rusiji) manjkali, kar je bilo ogromno razočaranje, v kvalifikacijah za Euro 2020 pa pokazali bistveno boljši obraz. Štirikratni svetovni prvaki merijo visoko, selektor Roberto Mancini vliva zaupanje vedno zahtevnega občinstva. Italijani so bili evropski prvaki leta 1968, od prvega in za zdaj zadnjega naslova je minilo že 53 let, številni navijači Azzurrov pa so prepričani, da bi lahko letošnje tekmovanje zaznamovali prav njihovi ljubljenci.

Mancinijeva četa je dobila zadnjih devet tekem, nepremagana je že 28 srečanj zapored, Mancini pa je statistično gledano najuspešnejši selektor v zgodovini zahodnih slovenskih sosedov, saj je dobil več kot dve tretjini tekem. Zato ne čudi, da je podaljšal sodelovanje vse do SP 2026.

Turški selektor Senol Gunes na drugi strani vodi najmlajšo zasedbo na Euru, povprečna starost je slabih 25 let. Proti Italijanom so pokazali bistveno premalo, da bi lahko ostali neporaženi.

Kdo nastopa na Euru 2020: Skupina A (Baku/Azerbajdžan, Rim/Italija):

Italija, Švica, Turčija, Wales Skupina B (Köbenhavn/Danska, St. Peterburg/Rusija):

Belgija, Danska, Finska, Rusija Skupina C (Amsterdam/Nizozemska, Bukarešta/Romunija):

Avstrija, Nizozemska, Ukrajina, Severna Makedonija Skupina D (London/Anglija, Glasgow/Škotska):

Anglija, Češka, Hrvaška, Škotska Skupina E (St. Peterburg/Rusija, Sevilla/Španija):

Poljska, Španija, Švedska, Slovaška Skupina F (München/Nemčija, Budimpešta/Madžarska):

Francija, Nemčija, Portugalska, Madžarska

V Rimu je odmevala arija Nessun dorma

Na tribunah je okrog 16 tisoč gledalcev, saj je na znamenitem Olimpicu veljala 25-odstotna zasedenost stadiona. Med slavnostno otvoritvijo je bil posebne časti deležen Andrea Bocelli. Sloviti slepi tenorist je izvedel priljubljeno Puccinijevo arijo Nessun dorma, ki jo je nogometni svet dodobra spoznal že leta 1990, na otvoritvi SP 1990 v Italiji, ko jo je izvedel zdaj že pokojni operni zvezdnik Luciano Pavarotti.

Uradno pesem Eura 2020 z naslovom ''Mi smo ljudje (We Are the People)'' so izvedli Martin Garrix, Bono Vox in The Edge. Če bo DJ Martin Garrix lahko na Euru navijal za svojo domovino Nizozemsko, pa pevec in kitarist slovite skupine U2 ne bosta imela te sreče, saj se Irski ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir.

V drugi tekmi 1. kroga skupine A se bosta v soboto pomerila Wales in Švica.