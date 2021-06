Beli maček Ahil, poimenovan po junaku antične grške mitologije, je v Rusiji pravi zvezdnik. Živi v slovitem muzeju Ermitraž v St. Peterburgu in rad napoveduje prihodnost. Kar je najbolj zanimivo, je, da zelo redko greši, tako da njegove ''namige'' morda upoštevajo celo igralci športnih stav. Svoj ''talent'' je odkril leta 2017, ko so Rusi gostili pokal konfederacij, generalko za SP 2018. Takrat se je prvič preizkusil v vlogi napovedovalca. Pred njega so postavili dva krožnika s hrano, vsak krožnik je pripadel eni reprezentanci.

Ko so ga spustili na mizo, je najprej pogledoval proti turškemu krožniku. Foto: Reuters

Tisti krožnik, ki se ga je nato lotil modrooki Ahil in snedel hrano, je simboliziral zmago tiste izbrane vrste. In res. Muc je opravil nalogo za štiri tekme, ki so potekale v St. Peterburgu, na kar treh od štirih pa je pravilno napovedal zmagovalca. Na SP 2018 je bil še boljši, saj je ''zadel'' vse štiri uvodne tekme. Kot da bi ga nato slava zmedla, ko je s tem dvignil ogromno prahu, svet pa se je spominjal hobotnice Paula in še nekaterih znamenitih živalskih ''jasnovidcev'', je njegova natančnost hitro padla. Naslednje tri tekme je ''brcnil'' mimo in napovedal napačnega zmagovalca. Za nekaj let se je poslovil od naslovnic, ko pa je napočil čas za začetek Eura 2021, ta bo potekal tudi v St. Peterburgu, so se prireditelji ponovno spomnili nanj.

Nato se je odločil, da se bo najedel v italijanskem kotičku. Foto: Reuters

Ko se je tako moral danes na novinarski konferenci v St. Peterburgu odločati med krožnikoma z italijansko in turško zastavo, je izbral trobojnico slovenskih zahodnih sosedov. Lastnica mačke Ana Kondrajceva je dodala, da bo Ahil napovedoval še razplet treh srečanj s tega Eura. V muzeju Ermitraž bo tako kosil v družbi medijev 12., 14. in 16. junija ter skušal napovedati boljšega iz srečanj Belgija – Rusija, Poljska – Slovaška in Finska – Rusija. Če bo danes v uvodnem dejanju Eura zmagala Italija, bo Ahil, v to ne gre dvomiti, ponovno v središču pozornosti!

V vlogi napovedovalca se bo v prihodnjih dneh preizkusil še trikrat. Foto: Reuters