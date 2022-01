"Presenečen, da sem dobil toliko rož, ker sem za pet minut umrl"

Danski nogometaš Christian Eriksen dobro okreva po srčnem zastoju, ki se mu je zgodil poleti na evropskem prvenstvu. Ker so mu vstavili spodbujevalnik, po pravilih serie A v Italiji ne sme več igrati. Decembra je zato z Interjem pretrgal pogodbo. A sam je odločen, da se vrne na zelenice in znova zaigra na najvišji ravni. "Želim si igrati. To imam ves čas v mislih. To je moj cilj. To so moje sanje," je dejal v pogovorni oddaji na danski televiziji.

Srce mu je zastalo na tekmi evropskega prvenstva Danske s Finsko. Foto: Guliverimage Sanja, da bi znova zaigral tudi za dansko izbrano vrsto. "Ne vem, ali me bodo izbrali. Sam pa sem prepričan, da se lahko vrnem, saj se ne počutim nič drugače. Fizično sem že v vrhunski formi. Svetovno prvenstvo v Katarju je moj cilj. Do tedaj je še daleč. Spet bom igral nogomet in dokazal, da še lahko igram na najvišji ravni." Trenira v domovini v klubu iz svoje mladosti Odense BK.

Najraje bi igral za Tottenham

Novega kluba še nima. Kot je za BBC dejal njegov agent Martin Schoots, bi najraje spet zaigral za Tottenham. Za londonski klub je igral med letoma 2013 in 2020. "Če bi znova igral v Angliji, bi bilo to zanj in za njegovo družino, kot bi se vrnil domov. Britansko občinstvo ga je zelo toplo sprejelo. Ne samo zaradi nogometnih veščin, ampak tudi zaradi njegove skromnosti." V premier ligi bi s spodbujevalnikom lahko igral.

Ta torek se je Eriksen prvič po srčnem zastoju na tekmi Danske s Finsko oglasil na svojih družabnih omrežjih. Objavil je odlomek iz intervjuja na danski televiziji, kjer je razlagal, kako presenečen je bil, da so mu navijači pošiljali rože. "V bolnišnici so mi govorili, da dobivam vedno več rož. To mi je bilo čudno, ker nisem pričakoval, da mi bodo ljudje pošiljali rože, ker sem za pet minut umrl."

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8 — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

"Zdravnikom, soigralcem in njihovim družinam sem se zahvalil osebno. Rad pa bi se za podporo zahvalil še vsem oboževalcem, ki so mi poslali na tisoče pisem, elektronskih sporočil in rož ali pa so do mene pristopili na Danskem ali v Italiji na ulici," je čustveno razlagal 29-letni nogometaš.