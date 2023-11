Nočna mora za Dance pred tekmo leta s Slovenijo

Najboljši danski strelec v kvalifikacijah za Euro 2024 Rasmus Hojlund se je poškodoval na tekmi med Manchester Unitedom in Luton Townom, ki je osrednji del poletnih priprav opravil v Sloveniji in bil navdušen nad pogoji.

Danska nogometna reprezentanca bo v odločilna spopada za nastop na Euru 2024 proti Sloveniji (17. novembra v Köbenhavnu) in Severni Irski (20. novembra v Belfastu) krenila brez treh pomembnih igralcev. Že od prej je bilo jasno, da soigralcem zaradi poškodbe mišice ne bo mogel pomagati kapetan in danski rekorder Simon Kjaer (AC Milan), danes pa je moral selektor Kasper Hjulmand z seznama vpoklicanih igralcev prečrtati še najboljšega strelca Rasmusa Hojlunda in izkušenega dirigenta zvezne vrste Christiana Eriksena. Zvezdnika Manchester Uniteda sta se poškodovala na sobotni tekmi proti Luton Townu.

Danci veljajo za prvega favorita kvalifikacijske skupine H. Na zadnjem evropskem prvenstvu so se prebili med štiri najboljše, se nato med prvimi evropskimi reprezentancami uvrstili na svetovno prvenstvo v Katarju, kjer pa so v nasprotju s pričakovanji ponudili bistveno manj od tistega, kar je javnost pričakovala po bleščečih nastopih v kvalifikacijah.

Danska je na zadnjem evropskem prvenstvu izpadla v dramatičnem polfinalu proti Angliji na Wembleyju. Danski navijači so še dolgo objokovali zapravljeno priložnost, da bi prvič po treh desetletjih zaigrali v finalu velikega tekmovanja. Foto: Guliverimage

Izpadli so že po skupinskem delu, zdaj pa želijo navijačem dokazati, da so znova pridobili formo, s katero bi lahko na velikih tekmovanjih krenili po najvišje cilje. Vse drugo kot preboj na Euro 2024 bi bilo na Danskem oklicano za veliko razočaranje. Danci imajo vse v svojih rokah, saj imajo podobno kot Slovenija po osmih krogih 19 točk, tretjeuvrščeni Kazahstan, edini, ki se še lahko vmeša v boj za vstopnico za Euro, pa zaostaja štiri točke.

Danci proti Slovencem brez zvezdnikov Uniteda

Christian Eriksen dvoboja z Lutonom zaradi bolečin v kolenu ni mogel odigrati do konca. Podrobni zdravstveni pregledi so potrdili, da ne bo mogel pomagati reprezentanci v zaključku kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024. Foto: Reuters Če bodo Danci v petek na razprodanem Parknu premagali Slovenijo (Kazahstan se bo isti večer pomeril z zadnjeuvrščenim San Marinom), si bodo že zagotovili vstopnico. Če jim to ne bo uspelo, bodo imeli podobno kot Kekova četa še eno zaključno žogico, 20. novembra na Windsor Parku v Belfastu. Ravno tam, kjer je Slovenija v zadnji kvalifikacijski tekmi zmagala z 1:0 in prvič, odkar sodeluje v evropskih tekmovanjih, zmagala v Veliki Britaniji.

Ravno tam pa si nogometni kruh služi ogromno danskih zvezdnikov. Pri Manchester Unitedu sta tako v ospredju Rasmus Hojlund in Christian Eriksen. Prvi je mladi napadalec, ki je še pred kratkim nastopal za Köbenhavn, nato pa se prek graškega Sturma in Atalante zavihtel med najdražje napadalce premier lige. S strelsko formo navdušuje zlasti v državnem dresu. Zadel je tudi pred petimi meseci v Stožicah in izenačil na 1:1, sicer pa je s sedmimi zadetki tretji najboljši strelec tega kvalifikacijskega ciklusa.

Danska ga bo tako na odločilnih spopadih za Euro 2024 še kako pogrešala. Je sovrstnik Benjamina Šeška, od njega je starejši le nekaj mesecev, petkov dvoboj na Parknu, kjer je še prejšnji teden gostoval z Unitedom v ligi prvakov, dosegel dva zadetka in nato po razburljivem srečanju ostal praznih rok (3:4), bo lahko spremljal le kot gledalec.

Danci bodo v petek na razprodanem Parknu zmago, ki bi jih, podobno kot Slovenijo, že odpeljala na Euro 2024, lovili brez številnih prvokategornikov. Foto: Reuters

Podobno pa velja tudi za njegovega izkušenega rojaka Christiana Eriksena. Eden najboljših danskih nogometašev zadnjega desetletja se je podobno kot Hojlund poškodoval na sobotni tekmi z Luton Townom. United je sicer dvoboj dobil z 1:0, a pri tem plačal visoko ceno, saj sta se poškodovala oba danska legionarja.

Udskiftning i truppen 🇩🇰



Christian Eriksen og Rasmus Højlund er begge blevet skadet og må desværre melde afbud til de kommende kampe.



Landstræner Kasper Hjulmand har i stedet udtaget Jesper Lindstrøm og Jens Stryger Larsen til de afgørende kvalifikationskampe.



Rigtig god… pic.twitter.com/4VZ7rFUnmp — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 13, 2023

Po podrobnih pregledih je postalo jasno, da v prihajajočem tednu ne bosta mogla pomagati reprezentanci, zato ju je bil primoran Kasper Hjulmand odstraniti s seznama vpoklicanih igralcev. Hojlund si je poškodoval stegensko mišico, Eriksen pa koleno.

"To je velika smola. Izgubili smo dva zelo dobra igralca. Zdaj se bom osredotočil na tiste igralce, ki jih imam na voljo. Ostajam poln samozavesti. Imamo res kakovostno skupino igralcev, ki se veseli velikega srečanja na stadionu Parken. Zato se veselim tekme," je povedal danski selektor, ki je namesto poškodovanih nogometašev Manchester Uniteda v reprezentanco naknadno povabil Jesperja Lindstroema (Napoli) in Jensa Stryger Larsena (Trabzonspor).

Posodobljen seznam Danske za Slovenijo in Severno Irsko:



Vratarji: Frederik Roennow (Union Berlin, Nem), Kasper Schmeichel (Anderlecht, Bel), Mads Hermansen (Leicester City, Ang);



Branilci: Andreas Christensen (Barcelona, Špa), Jannik Vestergaard (Leicester City, Ang), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, Tur), Joachim Andersen (Crystal Palace, Ang), Joakim Maehle (Wolfsburg, Nem), Rasmus Nissen Kristensen (Roma, Ita), Victor Kristiansen (Bologna, Ita), Victor Nelsson (Galatasaray, Tur);



Zvezni igralci: Christian Noergaard (Brentford, Ang), Jesper Lindstroem (Napoli, Ita), Mathias Jensen (Brentford, Ang), Matthew O'Riley (Celtic, Ško), Morten Hjulmand (Sporting Lizbona, Por), Pierre Emile Hoejbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Anderlecht);



Napadalci: Anders Dreyer (Anderlecht, Bel), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, Bel), Jonas Older Wind (Wolfsburg, Nem), Kasper Dolberg (Anderlecht, Bel), Mohamed Daramy (Reims, Fra), Yussuf Pouls