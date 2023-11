Udarec za Dansko pred tekmo leta s Slovenijo

Kasper Schmeichel in Andreas Christensen bosta v danski obrambni vrsti proti Sloveniji in Severni Irski pogrešala kapetana Simona Kjaera.

Danski selektor Kasper Hjulmand je moral s težkim srcem na seznamu kandidatov za bližajoči se kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 s Slovenijo in Severno Irsko prečrtati kapetana Simona Kjaerja. Zvezdniku Milana je načrte prekrižala poškodba mišice, tako da 17. novembra na razprodanem Parknu ne bo mogel pomagati soigralcem. Danci sicer največ upov v napadu polagajo na Rasmusa Hojlunda, ki je v sredo z Manchester Unitedom v Köbenhavnu zadel dvakrat, a stadion vseeno zapustil s sklonjeno glavo. Začudili so ga žvižgi domačih navijačev, ko je v 84. minuti zapuščal igrišče.

Reprezentančna nogometna vročica podobno kot v Sloveniji raste tudi na Danskem. Skandinavci, ki so pred 31 leti senzacionalno postali evropski prvaki, se zavedajo izjemne priložnosti. Tudi oni imajo dve zaključni žogici za odhod na Euro 2024. Vse dvome bi razjasnili že 17. novembra z zmago nad Slovenijo, obenem pa navijačem, ki so jim nemalo kritik namenili po zadnji neprepričljivi predstavi v San Marinu, ko so si težko prigarali tri točke (2:1), dokazali, da je Danska ob pravem trenutku našla želeno formo.

Brez rekorderja, vrača se kar nekaj legionarjev

Simon Kjaer je zelo priljubljen v Italiji. Zanj je na gostovanju v San Marinu stiskala pesti tudi italijanska ljubiteljica nogometa. Foto: Reuters V danskem taboru pa se zavedajo, da Kekove čete ne bodo mogli pričakati z vsemi najboljšimi možmi. Zaradi poškodbe bo manjkal dolgoletni dirigent obrambe, s 130 nastopi pa tudi danski rekorder po številu nastopov Simon Kjaer. Branilec Milana se zaradi poškodbe mišice tako ni znašel na seznamu 22 kandidatov, ki ga namerava Hjulmand prihodnji teden razširiti še za nekaj imen, a ne verjame, da bi lahko Kjaer do takrat že odpravil zdravstvene težave.

Vrzel ob njegovi odsotnosti bo skušal nadomestiti branilec Leicester Cityja Jannik Vestergaard, ki se je na seznamu pojavil prvič po dolgem času, podobno velja za izkušenega povratnika Thomasa Delaneyja in Andersa Dreyerja, ki blestita v dresu Anderlechta. Belgijski klub ima tako v svojih vrstah kar štiri vpoklicane danske reprezentante, tudi vratarja Kasperja Schmeichla, ki je na junijskem gostovanju v Ljubljani prejel en zadetek (1:1), ko ga je premagal Andraž Šporar.

Kekova četa je pred petimi meseci v Stožicah proti Danski, prvemu favoritu skupine, osvojila dragoceno točko (1:1). Foto: Grega Valančič/Sportida

Dansko tri dni po tekmi s Slovenijo čaka še gostovanje v Belfastu. Če ne bi premagali Kekove čete, bi tako potrebne točke za zagotovitev vozovnice za Euro iskali na Severnem Irskem. Proti Sloveniji bodo tribune stadiona Parken polne do zadnjega kotička. Obračun bo spremljalo dobrih 38 tisoč gledalcev, objekt v Köbenhavnu, na katerem je Slovenije gostovala dvakrat in pred nekaj desetletji doživela dva prepričljiva poraza (0:4 in 0:3), pa bo za reprezentančno tekmo razprodan že 13. zapored.

Hojlunda začudili žvižgi domačih navijačev

Rasmus Hojlund, ki je od Benjamina Šeška starejši za slabe štiri mesece, je postal prvi nogometaš Manchester Uniteda, ki je v uvodnih štirih nastopih v ligi prvakov dosegel kar pet zadetkov. Foto: Reuters Tribune največjega nogometnega objekta na Danskem so bile polne tudi v sredo, ko je Köbenhavn v razburljivem srečanju lige prvakov s 4:3 premagal Manchester United. Pri rdečih vragih igrata dva danska reprezentanta, izkušeni Christian Eriksen in mladi napadalec Rasmus Hojlund, ki mu gre odlično, saj je s petimi zadetki trenutno prvi strelec lige prvakov. Manj prepričljivi pa so rezultati rdečih vragov, ki so si s porazom na Danskem otežili pot do napredovanja med 16 najboljših. V Köbenhavnu so sicer vodili z 2:0 in 3:2, a na koncu ostali praznih rok.

"To nas jezi, zelo smo razočarani, a ne moremo kaj veliko narediti. To je pač nogomet," je po nepričakovanem porazu (3:4) in pravcati športni drami dejal 20-letni zvezdnik danskega nogometa, ki je odšel v tujino kot nogometaš Köbenhavna, tako da je prvo srečanje na Parknu kot legionar doživel zelo čustveno.

Domače navijače je zmotilo, kako doživeto se je veselil zadetkov v dresu Uniteda, v uvodnih 28 minutah je dosegel kar dva. Ko je v 84. minuti zapuščal igrišče, so mu domači privrženci namenili žvižge, kar ga je začudilo. "Če so bili naperjeni proti meni, je to sramota, saj sem za ta klub, ko sem nastopal zanj, dal vedno vse od sebe. Če pa žvižgi niso bili namenjeni meni osebno, tega ne bom jemal resno," je pojasnil Hojlund, ki je v odlični strelski formi tudi v dresu reprezentance.

Matjaž Kek in Rasmus Hojlund sta se pred petimi meseci v Ljubljani razšla brez zmagovalca. Kako bo prihodnji petek v Köbenhavnu? Foto: Vid Ponikvar

Zadel je tudi na gostovanju v Ljubljani (1:1), ko je postavil končni rezultat, skupno pa v tem ciklusu dosegel sedem zadetkov, s čimer je tretji najboljši strelec celotnih kvalifikacij. Boljša sta le Romelu Lukaku (10) in Cristiano Ronaldo (9). Ko se bo prihodnji teden vrnil na Parken in bo nosil državni dres, bo zagotovo deležen bolj toplega sprejema.