Cime opozarja na nekaj, kar bi bilo lahko pogubno za Slovenijo

Nekdanji as slovenskega nogometa, prulski dribler, Sebastjan Cimirotić, je vrsto let opozarjal nase s priimkom Cimirotić, domači javnosti pa se je najbolj vtisnil v srce z vzdevkom Cime. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

Kaj o zadnjih rezultatih slovenske nogometne reprezentance meni legendarni Sebastjan Cimirotić, eden izmed junakov prve slovenske nogometne pravljice? Veliko lepega in pozitivnega. Očaran je nad Kekovo četo. "Igralcem in selektorju kapo dol," si je sposodil besednjak nekdanjega selektorja Srečka Katanca, a tudi opozoril na določeno stvar, ki bi se lahko izkazala kot pogubna za Slovenijo.

Kako je biti v teh dneh navijač slovenske reprezentance? To dobro ve Sebastjan Cimirotić. Ob spremljanju uspešnih predstav Kekovih izbrancev, ki so v kvalifikacijah dobili že štiri zaporedne tekme in obdržali vodilni položaj pred zadnjima dvema tekmama, ne more ostati ravnodušen. Vseeno pa je želel najprej poudariti, kako se mora za reprezentanco svoje domovine navijati v dobrem in slabem, ne le takrat, ko se nogometašem obetajo uspehi.

Sebastjan Cimirotić, član znamenite zlate Katančeve generacije, je strelec zgodovinskega prvega zadetka Slovenije na svetovnem prvenstvu. Pred 21 leti je zatresel mrežo Španije v Južni Koreji. Foto: Reuters

"Vedno sem podpiral reprezentanco, tudi takrat, ko ji je bilo najtežje. To pa zato, ker sem z njo globoko povezan. Zanjo sem igral že takrat, ko smo preživljali težke trenutke, a vendarle verjeli, da se lahko ustvari nekaj sanjskega. Zdaj je reprezentanca v kvalifikacijah za Euro 2024 na resnično dobri poti, da ji uspe, a je še preuranjeno proslavljati. Evforija? Evforija lahko pride v poštev, a le pametna evforija. Nobenega zaletavanja, prosim! Na vrsti sta še dve tekmi, v nogometu pa se lahko marsikaj hitro obrne. Zaenkrat so se selektor Kek in njegovi fantje, prav vsi so dali vse od sebe, izkazali. Vse čestitke," je nekdanji slovenski reprezentant čestital nogometašem, ki v zadnjem obdobju navdušujejo na zelenicah v dresih, ki jih krasi podoba Triglava.

Šeško in Šporar sta ubijalski dvojec

Benjamin Šeško in Andraž Šporar se odlično razumeta in dopolnjujeta v napadu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Priljubljeni Cime se strinja z ugotovitvijo, s katero se strinja tudi svetovna nogometna javnost, češ da v tej reprezentanci največjo vrednost predstavljata vratar Jan Oblak in napadalec Benjamin Šeško. Želel pa je še nekaj dodati.

"Vedno govorimo o Šešku, a ne smemo pozabiti tudi na ostale igralce. Vsak prinese ogromno k uspehu. V napadu denimo spremljamo noro sodelovanje Šeška in Šporarja. To je uspešna formula selektorja. Skupaj je postavil omenjena napadalca, za katera se ni vedelo, ali lahko igrata skupaj. Bilo je veliko pomislekov, da sta si preveč podobna, a se je na koncu izkazalo, da je to ubijalski dvojec. Na polno sodelujeta, asistirata si, med njima ni nobenega ljubosumja. Vlada zelo dobra kemija, kar je prava formula uspeha. Ko nekdo od njiju opazi, da se drugi nahaja na boljšem položaju, mu poda. In ko tako porineš Šešku globinsko žogo, se hitro izkaže, kako je Benjamin pravi ubijalec. Ima nore fizične sposobnosti. To ga krasi, s temi zadevami se je že rodil, nato pa jih samo še nadgradil. Je velik igralec, ogromno se posveča delu, iz tekme v tekmo je boljši. Ni mala stvar priti iz Avstrije v eno najmočnejših lig na svetu. Leipzig je krasen klub za njegov razvoj. Tam ni prav nič prepuščeno naključju," je pohvalil mladega slovenskega asa, ki je v tem kvalifikacijskem ciklusu dosegel štiri zadetke in v ponos celotni Sloveniji spada med najboljše mlade evropske napadalce.

Komaj 20-letni dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško uživa ogromno priljubljenost med navijači. Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com

Mladost Šeška, ki je pri 20 letih za reprezentanco dosegel že devet zadetkov, naš sogovornik jih je denimo v celotni karieri na 33 nastopih dosegel šest, je velik adut in potencial slovenskega nogometa. V napadu bo lahko kraljeval še dolgo, a izkušeni Cime, ki je imel pestro kariero, v kateri se mu je zgodilo marsikaj, tako vrhunskega kot tudi manj prijetnega in nepredvidljivega, opozarja: "Pozor, moramo biti potrpežljivi. Napočilo bo tudi kakšno obdobje, ko mu ne bo šlo vse po načrtih. No, takrat ga ne smemo kritizirati. Zdaj ga imamo vsi radi. Ne sme pa se zgoditi, da bi takrat kazali nanj s prstom. Vedno mu moramo stati ob strani. Moramo paziti, da se mu ne bo zgodilo to, kot se je denimo v košarki Luki Dončiću, ko je vse odvisno od njega. Šeško je za zdaj na pravi poti, da bo velika zvezda," verjame, kako Radečan predstavlja svetlo prihodnost slovenskega nogometa.

"Že ko vidiš Oblaka na ogrevanju, ti je vse jasno"

Jan Oblak, ki je v torek jubilejni 60. nastop v državnem dresu kronal z zmago in nedotaknjeno mrežo (1:0), že dolgo spada med najboljše vratarje na svetu. Foto: www.alesfevzer.com Velika zvezda pa je že dolgo kapetan Jan Oblak, ki željno čaka, da bi uresničil otroške sanje in končno zaigral na velikem tekmovanju tudi z reprezentanco. V njegovem Atleticu so zvezdniški soigralci vajeni druženja z reprezentančno elito, za Škofjeločana pa bi bilo to nekaj novega. Podobno velja denimo tudi za njegova dobrega prijatelja Črnogorca Stefana Savića.

"Jan Oblak? O njem pa resnično sploh ni treba izgubljati besed. Kaj vse on prinese ekipi … To dobro vemo. Oseba, kot je Jan, pomeni ogromno že s tem, da samo pride na igrišče. Že ko ga vidiš na ogrevanju, ti je vse jasno," že dolgo občuduje fenomen nekdanjega golobradega vratarja Olimpije, ki se je pozneje razvil v enega najboljših čuvajev mreže na svetu in že devet let nosi dres enega največjih španskih klubov.

Sebastjan Cimirotić je izpostavil tudi Petra Stojanovića, ki mu je Matjaž Kek namenil mesto nekoliko bližje vratom tekmeca. Igra na desnem krilu v zvezni vrsti in beleži odlične predstave. Foto: www.alesfevzer.com

Koga pa bi Cime še izpostavil v slovenski reprezentanci? "Velja izpostaviti, kako dela vrhunske stvari tudi Špoki (Andraž Šporar, op,. p.), ne smemo zapostavljati tudi ostalih fantov. Zadnja vrsta deluje fenomenalno. Nekateri so bili skeptični glede Erika Janže, če lahko sploh igra v reprezentanci, a mu gre odlično. Moram izpostaviti tudi Pekija (Petar Stojanović, op. p.). Je pravi terminator, vedno oddela svoje na igrišču in te ne more razočarati. Ni kaj, vsi fantje so zaslužni za ta uspeh. Kapo dol vsem, seveda tudi selektorju Matjažu Keku," je pohvalil vse, ki sestavljajo slovensko reprezentanco in v tem trenutku zasedajo prvo mesto v kvalifikacijski skupini H.

"Preuranjeno je še, da bi se zaletavali"

Združeni slovenski navijači predstavljajo dobrodošlo novost. Foto: www.alesfevzer.com Opazna je tudi evforija med navijači. Ti se v velikem številu vračajo na tribune. Za reprezentanco resda ne stojijo člani največjih navijaških skupin v Sloveniji, kot je bila navada ob prelomu tisočletja, ko je v državnem dresu blestel Cimirotić, a vseeno. Združeni navijači Slovenije so vnesli svežo energijo, ki je reprezentantom še kako všeč. To je opazil tudi Cime. "Ko se združimo, lahko napravimo peklensko atmosfero, v kateri potem igralci odigrajo tekmo z dvesto odstotki," je vesel, da je na tekmah slovenske reprezentance znova bučno.

Ob trenutkih evforije, ki jo je zgodovinska zmaga v Belfastu le še povečala, o čemer pričajo že razprodane Stožice za spopad s Kazahstanom (20. novembra), pa 49-letni Ljubljančan, opozarja tako navijače kot tudi Kekovo zasedbo, naj ne prehitevajo dogodkov. "Tako dolgo že čakamo na ta uspeh, a je še preuranjeno, da bi se zaletavali. Kot država smo majhni. Moramo ostati skromni in ponižni," opozarja na nekaj, kar bi bilo lahko pogubno za Slovenijo.

Lahko se usedeš v avto in si že mimogrede v Nemčiji

Cime je velik navijač reprezentance. Obljublja, da se bo prihodnje leto z veseljem z avtom odpravil v Nemčijo in stiskal pesti za Kekove izbrance, če se bodo uvrstili na evropsko prvenstvo. Foto: Reuters Kaj pa bi se lahko zgodilo takrat, ko bi dokončno postalo jasno, da bo Slovenija zaigrala na Euru? "No, potem si bo pa lahko vsak izmed nas dal ogromnega duška. Biti na takem tekmovanju je velik privilegij. Kar pa je najlepše, je, da se lahko usedeš v avto in si že mimogrede v Nemčiji, kjer boš lahko spremljal naše fante. Potem ti res ni treba napenjati mišic z ne vem kako dolgimi potovanji. Skočiš v avto in si že kmalu tam," obljublja, da bo ostal zagret navijač in se udeležil vseh slovenskih tekem v Nemčiji, če bo Slovenija del spektakla. "Seveda bom tam. To je veliko tekmovanje, prisotne bodo najboljše reprezentance. Užitek bo gledati zvezdnike, sploh, če dobimo kakšno atraktivno skupino."

A pot do potrditve udeležbe na Euru 2024 ne bo enostavna. Novembra čakata Kekovo zasedbo še dve tekmi. Najprej z Dansko v gosteh, nato še s Kazahstanom doma. Zadnja je dober mesec pred srečanjem že razprodana. "Na dveh tekmah potrebujemo vsaj eno zmago. Ne bi rad kalkuliral in sešteval, a pravim, da bo veliko slajše igrati na Danskem. Tam bomo neobremenjeni, manjši bo pritisk, saj bodo Danci favoriti na papirju. Prideš pač k Dancem, ki so tisti, ki morajo zmagati in potrditi vlogo favorita. Tam lahko Slovenija naredi odločilen korak. Že na Danskem," je prepričan, da bi lahko Kekova zasedba nadaljevala zmagoviti niz tudi 17. novembra in zmagala na stadionu Parken. V tem primeru bi izkoristila prvo zaključno žogico in se uvrstila na veliko tekmovanje.

Cime je prepričan, da bi lahko Slovenija 17. novembra spravila v slabo voljo danske nogometaše na Parknu. Foto: Reuters

Če ji ne bi uspelo v Skandinaviji, bi jo čakala še ena zaključna žogica. V Ljubljani proti Kazahstanu, ki naj bi pred tem upravičil vlogo favorita proti San Marinu. "Kazahstan ima zelo neugodno reprezentanco. So čvrsti, definitivno neugodna ovira. Čakajo na svoj trenutek. Na Finskem so prišli iz nič do treh točk. Kar pa se tiče tega, me vseeno ne skrbi toliko, saj imamo v ekipi velike karakterje, prave šampione, in selektorja, ki je znal dobro pripraviti ekipo na odločilne spopade. Saj se spominjamo domače tekme z Rusijo leta 2009. Kazahstan tega nima, tukaj je Slovenija v prednosti," verjame, da bo Matjaž Kek s pomočjo Boštjana Cesarja in Milivoja Novakovića dobro pripravil moštvo, ko bo napočil trenutek za odločilno bitko za Euro 2024.

Do takrat pa vztraja pri tem, kako mora Slovenija ostati ponižna. "Smo pač mala država, tako mora biti," še dodaja legendarni Cime, ki mu šesti čut daje vedeti, da bi lahko Kekova četa 17. novembra prekrižala načrte že favoriziranim Dancem in v Sloveniji poskrbela za nepopisno nogometno veselico.