Pomembna novost v življenju "Cimeta"

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Sebastjan Cimirotić je svoj zadnji zadetek v državnem dresu proslavljal prav proti Norveški. Erlinga Haalanda doživlja kot brutalno strelsko "mašino", a vseeno verjame, da lahko Kekova četa v soboto zasenči Skandinavce in zariše temelje nove reprezentančne pravljice. Drži tudi pesti za Alberta Riero, da z Olimpijo ohrani prednost in zmaje popelje do naslova. To bi ga v dneh, ko proslavlja pomembno novost v življenju, spravilo še v boljšo voljo.

Kaj počne te dni stari znanec slovenskih in svetovnih nogometnih zelenic Sebastjan Cimirotić? Proslavlja. Prejšnji teden je na rojstnodnevni torti upihnil 48 svečk, za najlepše darilo pa poskrbel kar sam, saj je na "stara leta" končal srednjo trgovsko šolo. Tako se lahko po novem pohvali s 4. stopnjo izobrazbe, s tem pa je izpolnil enega izmed pomembnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati, če se želi v prihodnosti resneje ukvarjati s trenerskim poslom.

Nazadnje je deloval pri Olimpiji, kjer je nekaj časa sodeloval tudi z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Mladenom Rudonjo. Foto: Vid Ponikvar

"Srečen sem, da mi je uspelo. Zdaj se lahko korak po koraku bližam želenemu cilju. Kot trener bi rad delal z mladimi. V Sloveniji imamo ogromno materiala, talenta. Resnično bi bil greh, če tega ne bi izkoristili. Fantom imam kaj za pokazati. Na koncu je najpomembnejše, da jim pokažeš tisto, kar si delal vse življenje in pri tem užival. Moraš pa tudi poskrbeti za dobro vzdušje. Potem si na pravi poti," se želi legendarni Cimirotić v prihodnje dokazovati kot trener.

Od nogometnih mojstrovin do srhljivih afer

Z Miranom Pavlinom se odlično poznata. Foto: Vid Ponikvar Naslednji teden bo zaradi tega na Nogometni zvezi Slovenije, kjer je direktor reprezentanc njegov nekdanji soigralec iz nepozabne Katančeve zlate generacije Miran Pavlin, zagnal "operacijo licenca C". Prve trenerske izkušnje je nabiral pri Olimpiji, s katero trenutno ne sodeluje.

"Ko sem bil pri Olimpiji, sem se prepričal o ogromnem potencialu mladih igralcev. Toliko obetajo, da te zaboli glava! Vsekakor si želim raje delati z mladimi kot pa starejšimi," je 48-letni Ljubljančan odločen, da bo imel v trenerskem poslu opravka z mlajšimi varovanci.

Imel jim bo kaj za povedati. "Cime" je v pestri nogometni karieri doživel marsikaj. Ni manjkalo lepih in uspešnih dogodkov, atraktivnih zadetkov, zmag in preigravanj, s katerimi si je prislužil vzdevek prulskega driblerja, na njegovo žalost pa so bile prisotne tudi manj prijetne zadeve. Vse od pogostih zdravstvenih težav, nenavadnih zapletov in celo srhljivih afer, ki bi bolj sodile pod črno kroniko kot pa šport.

Zadel v 3. minuti in izenačil!?

"Cime" je za slovensko reprezentanco dosegel šest zadetkov. Najbolj je ponosen na zadetek na SP 2002, ko je zatresel špansko mrežo. Poleg Španije in Norveške se je vpisal med strelce še proti Italiji, Švici, Madžarski in Malti. Foto: Guliverimage Tokrat se je na našo željo z mešanimi občutki spomnil na svojo zadnjo tekmo proti Norveški. Bilo je 3. septembra 2005. Slovenija je v Celju v kvalifikacijah za SP 2006 gostila Norveško, selektor je bil Branko Oblak, na koncu pa so gostitelji po hudem boju ostali praznih rok. Skandinavci, tradicionalno neugodni tekmeci Slovencem, so zmagali s 3:2.

Na tej tekmi je Cimirotić zadel v polno že v 3. minuti. Takrat je izenačil na 1:1, saj je pred tem slovenske navijače z zgodnjim zadetkom šokiral nekdanji as Valencie John Carew. "Zadetkov ne moreš zlepa pozabiti, zlasti svojega zadnjega za reprezentanco. Takrat smo nesrečno izgubili. Dobro smo igrali, a v zadnjih minutah pri 2:2 vsi krenili v napad. To je izkoristil Morten Pedersen in zabil za 3:2. To je pač nogomet. Norveška je takrat ponovno dokazala, kako je tradicionalno neugodna za nas. Vseeno pa ni nek 'bavbav'. V soboto jo lahko premagamo. Na zadnji tekmi v Oslu smo denimo odigrali odlično, pokazali dober karakter. Zvezna vrsta je delovala fantastično," je bil zadovoljen s predstavo slovenske reprezentance na junijskem gostovanju na Norveškem, ki se je razpletlo brez zadetkov.

Pogreša navijaško vzdušje, kakršno je bilo včasih

Na zadnji domači tekmi slovenske reprezentance so v Stožicah prevladovali srbski navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto bo prišel v Stožice, a mu ne bo povsem lahko pri srcu. Nekdanji član zlate Katančeve generacije, eden izmed redkih Slovencev, ki je dosegel zadetek na svetovnem prvenstvu, se boji, da bo nekaj pogrešal.

"Žal mi je, da na nogometnih tekmah ni več takšnega vzdušja, kakršno je bilo včasih. Da ni več toliko glasnih navijačev. Želel bi si takšnega navijanja, kot smo ga pred kratkim spremljali na tekmah košarkarske in odbojkarske reprezentance. Tega si želimo vsi v nogometu. Vemo, kako lepo je igrati pred takim občinstvom. To ti da dodaten veter v hrbet. Žal mi je, da se je atmosfera na tekmah slovenske reprezentance spremenila v gledališče. Prepričan sem, da bi bili rezultati boljši, če bi bilo navijaško vzdušje boljše," mu je žal, da v zadnjih letih Slovenija na domačih tekmah ne računa na pomoč organiziranih navijačev.

"Haaland je 'mašina'. Brutalna 'mašina'."

Erling Braut Haaland je v 21 nastopih za norveško izbrano vrsto dosegel 20 zadetkov. Star je komaj 22 let. Foto: Guliverimage Če bo hotela Slovenija v soboto premagati Norveško, bo morala razorožiti Erlinga Brauta Haalanda, kar bo vse prej kot lahko opravilo. Kako fenomen norveškega zvezdnika doživlja nekdanji slovenski napadalec, ki je v karieri imel opravka s številnimi asi svetovnega formata?

"Haaland? To je najbolj vroč napadalec na svetu, brutalna strelska 'mašina'. Ima atletske sposobnosti, kakršne bi si želel vsak napadalec. Je pravi stroj, ki ga zanima samo gol. Guardiola, največji trenerski perfekcionist, ga ni kar tako kupil. Točno je vedel, kaj potrebuje za osvojitev lige prvakov. Če se bo tako razvijal še naprej, bo neverjeten. Pod vodstvom Guardiole še ni bilo igralca, ki ne bi napredoval. Spomnim se Sterlinga, ko je prišel iz Liverpoola k Cityju. Ali pa Mahreza in Grealisha, ki se še vedno išče, a je 'čudo od nogometaša'. Ima ogromno manevrskega prostora, tudi on bo prišel do teh spoznanj. Noro je, kakšno hudo paleto igralcev ima City, kar pa zadeva Haalanda, lahko povem še to, da sem nedolgo tega v družbi prijateljev potožil, kako že dalj časa pogrešam 'golgeterja', ki bi bil levičar. Zadnji, ki je bil takšen, je bil Bobo Vieri (Christian Vieri, op. p.). No, po dolgem času pa je prišel tak mojster, kot je Haaland. 'Mašina'. Brutalna 'mašina'," zelo ceni mladega napadalca, ki v tem trenutku skupaj s Francozom Kylianom Mbappejem predstavlja največje bogastvo nove generacije nogometnih zvezdnikov.

Manchester City ima po mnenju Cimirotića po prihodu Haalanda še večje možnosti za osvojitev lige prvakov. Foto: Guliverimage

Prav lepo je gledati Šeška, kako lahek korak ima

Benjamin Šeško spada pri 19 letih med najbolj obetavne in opevane najstnike evropskega nogometa. Foto: Guliverimage Na dobri poti, da bi se jim lahko nekdaj pridružil, je tudi 19-letni Slovenec Benjamin Šeško. Podobno kot Haaland se dokazuje pri Salzburgu, z njim osvaja lovorike, nato bo nadaljeval kariero v Nemčiji. Tako, kot se je pred leti odločil tudi svetlolasi Norvežan.

"Predizpozicije Šeška so podobne tistim Haalanda. Morda je Haaland fizično močnejši, ima pa Šeško neverjeten občutek za gol. Prav lepo ga je gledati, kako lahek korak ima. Kako rešuje vse z enim korakom. Prava milina. Tako mladega napadalca s tako dobrimi sposobnostmi Slovenija še ni imela. Nemška bundesliga bo ravno pravšnja zanj. Nemec te ne kupi zastonj, iz njega bodo napravili še večjo 'mašino'. Leipzig je sploh znan po tem, da proizvaja igralce. Tako kot Dortmund. Bayern je druga zgodba, on kupuje že uveljavljene igralce. Zato bo Leipzig super okolje za Benjamina," je Cimirotić prepričan, da je eden najbolj obetavnih najstnikov evropskega nogometa storil pravilen korak, ko se je odločil za selitev k rdečim bikom v Leipzig.

Nemčiji bi se zahvalil zaradi živalskih treningov

Če bi takrat, ko je bil v najboljših letih, prejel kakšno ponudbo iz nemške bundeslige, bi se ji zahvalil. Foto: Vid Ponikvar "Cime" je v svoji karieri zaigral v številnih državah. Nogometni kruh je služil v Italiji, na Hrvaškem, Izraelu in Južni Koreji, povsem pri koncu kariere pa še v Avstriji. V Nemčiji ni nikoli zaigral.

"Kje pa. Če bi v mojih letih dobil ponudbo iz Nemčije, bi se ji hitro zahvalil. Hvala lepa, bi dejal. Za bundesligo je bilo znano, da so tam zelo zahtevni, prav živalski treningi. Še danes govorijo, da moraš imeti, če želiš uspeti v Nemčiji, njihovo mentaliteto. Nemca ne smeš nikoli odpisati, tudi ko vodiš z 2:0. Bo pa Leipzig za Šeška super poteza," je Ljubljančan, ki se je svojčas znašel tudi na radarju slovitega Juventusa, prepričan, da bo mladi napadalec iz Radeč kos vsem izzivom, ki se mu obetajo prihodnjo sezono. Sam jim zaradi zahtevnosti treningov ne bi bil.

Lahko se nadejamo nove slovenske pravljice

Tržna vrednost Erlinga Haalanda znaša 150 milijonov evrov. Skoraj trikrat več od celotne 1. SNL. Foto: Guliverimage Zaveda se, da bo velik delež gledalcev v soboto v Stožice prišel zaradi zvezdniškega magneta Haalanda. Meni, da do tega ne bi smelo priti. "Z vsem spoštovanjem do Haalanda, a v Stožice bi morali gledalci hoditi zaradi naših fantov. Da dobesedno razbijejo Norvežane. Takšna bi morala biti prioriteta tistih gledalcev, ki bodo na tekmi. Takšna bi morala biti kultura navijačev," bi si želel, da bi ljubitelji nogometa polnili tribune tudi na kakšnih drugih tekmah. In to predvsem zaradi slovenske reprezentance.

Pred sobotno tekmo je optimist. Prepričan je, da bi lahko Slovenija premagala Norveško in pozdravila prvo zmago v letošnji ligi narodov, zelo pomembno v boju za obstanek. "Že na Norveškem smo dobro igrali. Ko sem videl pa še povratek Slovenije na domači tekmi proti Srbiji, sem občutil nekaj pozitivnega. Takrat se je v prvem polčasu dogajala čudna zgodba (zaostanek z 0:2, op. p.), nato pa smo dokazali, da se znamo izvleči iz težkih situacij. Dokazali smo, da se je v to reprezentanco naselila pozitivna energija. Zdaj bi morala slediti še nadgradnja. Potrebujemo še nekaj dobrih tekem, potem pa se lahko nadejamo nove pravljice. Moramo zaigrati na Euru 2024. Tak moraš biti, optimist. Moraš si želeti zaigrati na tekmovanju. Potem ko bi tekmovali tam, bi se ponovno videlo, kako dobre navijače imamo," si je že pred očmi pričaral prizore, kako bi lahko slovenski navijači po 14 sušnih letih znova spremljali Slovenijo na velikem tekmovanju. Na Euru v Nemčiji, kjer v zadnjih tednih ni manjkalo slovenskih ljubiteljev košarke.

Jan Oblak si želi s Slovenijo zaigrati na velikem tekmovanju. Naslednja priložnost bodo kvalifikacije za EP 2024. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z vsem spoštovanjem do vseh, a "Jojo" ...

Sebastjan Cimirotić je z navdušenjem spremljal predstave Josipa Iličića. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Prepričan je, da Matjaž Kek in igralci verjamejo v uspeh. Ne nazadnje sta v Stožicah v zadnjih letih izgubili tudi Poljska in Hrvaška. "Če ne bi verjeli v zmago, bi bilo sploh nesmiselno igrati tekmo. Fantje so sposobni premagati Norveško. Morajo pa dobro začeti. Da ne bomo dobili takšnega gola, kot smo ga takrat od Carewa v Celju (v 1. minuti, op. p.). Potem je težko loviti rezultat, saj se znajo Norvežani fizično zelo dobro braniti. So veliko močnejši od nas, tehnično pa ne verjamem, da nas lahko presežejo. Čeprav … V zadnjem času so Norvežani tehnično zelo napredovali. Tisto, kar smo včasih govorili za njih, Avstrijce ali pa Fince, ne drži več. Te države so napredovale 200 kilometrov na uro."

V soboto bo na tribunah zaman iskal organizirane slovenske navijače, žal pa mu bo še za nekaj. "Znova se bo poznala odsotnost našega glavnega kreativca Iličića. Z vsem spoštovanjem do vseh naših igralcev, a "Jojo" je imel vedno nekaj več. Tisto potezo več. Manjkala bo njegova čarobna zadnja podaja, kakšno preigravanje. Manjkal nam bo, če se bo zalomilo in bo treba dvigniti občinstvo na noge. On je to znal," ob tej priložnosti želi Josipu Iličiću uspešno nadaljevanje nogometne kariere, če se tako odločil in se pri 34 letih vrne na zelenice.

Riera? Dosti trenerjev bi reklo Olimpiji hvala lepa.

Albert Riera, pred leti zvezdnik Liverpoola, Manchester Cityja in Galatasarayja, če naštejemo le nekaj klubov, poleg tega pa še večletni španski reprezentant, je z Olimpijo v uvodnih 10 krogih osvojil 27 točk! Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V zadnjem času ne manjka govoric, da bi se lahko Iličić po 12 letih vrnil v Maribor. Vijolice so se svojčas, zlasti njihov nekdanji športni direktor Zlatko Zahović, s katerim je Cimirotić v najboljših letih sodeloval v reprezentanci, zanimale tudi zanj. Takrat, ko je bil še veliki ljubljenec navijaške skupine Green Dragons, do selitve v mesto ob Dravi vendarle ni prišlo. Cimirotić je večkrat izpostavil, da se je tako odločil zlasti zaradi navijačev. Pozneje, ko se je ljubezen z navijači ohladila, je z Olimpijo sodeloval še v različnih vlogah, nazadnje kot sodelavec nekdanjega predsednika Milana Mandarića.

Kako pa kaj spremlja dogajanje v 1. SNL v tej sezoni, ko gre zmajem pod vodstvom Alberta Riere odlično? "Iskreno povedano, niti ne spremljam toliko lige, lahko pa rečem, da je Olimpija vendarle Olimpija. To je klub, za katerega bom vedno navijal. Srečen sem, da igra tako dober, dopadljiv in atraktiven nogomet. Riera je imel težak začetek. Ko je prišel k Olimpiji, mu ni bilo lahko. Dosti trenerjev, ki bi prišli v takšno situacijo, bi reklo Olimpiji hvala lepa in zapustilo klub. Riera se ni ustrašil. Izrazil se bom kar po domače in rekel, da je pokazal "jajca". Upravičil je svoje besede, ko je na začetku dejal, naj mu dajo le čas, da pokaže, kaj zna. Počakali smo, on pa je pokazal. Dosega neverjetne rezultate. Upam, da bo Olimpija tako nadaljevala. Nadejam se lovorike," bi si želel, da bi se Olimpija prvič po letu 2018 znašla na seznamu prvakov, španski strateg pa bi šel po stopinjah Igorja Bišćana.

Tako je Sebastjan Cimirotić z navijači proslavljal zadnji državni naslov Olimpije leta 2018 v Domžalah. Foto: Vid Ponikvar

"Ljubljana na naslov čaka že kar nekaj let. Zdaj je idealna situacija, a vem, da se bodo vsi, ki so za nekatere že odpisani, tudi Maribor, Mura ali Koper, še dvignili. Do konca je še daleč. Vsi pa vemo, kako je v nogometu ogromno ovir, da pridemo do želenega cilja," je še povedal "Cime", ki se bo prihodnji teden odpravil na Gorenjsko na krovno zvezo in pridobival trenersko izobrazbo. Obenem pa stiskal pesti za slovensko reprezentanco še v torek, da na Švedskem pride do čim boljšega rezultata in si zagotovi obstanek v B-skupini lige narodov.