Slovenski reprezentant zaradi poškodbe že zapustil priprave

Slovenska nogometna reprezentanca se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je začela priprave na prihajajoči tekmi lige narodov proti Norveški in Švedski. Za fanti je že prvi trening v Nacionalnem nogometnem centru Brdo, ki so ga izpustili Žan Celar, Jan Oblak in David Brekalo. Prvi je zaradi poškodbe že zapustil reprezentančni tabor, medtem ko bosta Oblak in Brekalo prispela v bazo v večernih urah, saj sta imela še včeraj tekmovalne obveznosti v klubskih sredinah.