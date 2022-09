Matjaž Kek se je odločil

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je predstavil seznam vpoklicanih igralcev za tekmi lige narodov proti Norveški (24. septembra doma) in Švedski (27. septembra v gosteh). Kekova četa bo lovila dragocene točke v boju za obstanek, kjer v druščini Norveške, Srbije in Švedske zaseda zadnje mesto. Na seznamu ni presenečenj niti novincev, selektor pa si najbolj želi, da bi kapetan Jan Oblak do reprezentančnih obveznosti odpravil zdravstvene težave.

Aktualni seznam slovenske reprezentance za tekmi z Norveško in Švedsko: Vratarji: Vid Belec (APOEL Nikozija, Cip), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Igor Vekić (Pacos de Ferreira, Por) Branilci: Jure Balkovec (Alanyaspor, Tur), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Miha Blažič (Angers, Fra), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Žan Karničnik (Ludogorec, Bol), Gregor Sikošek (Maribor), Petar Stojanović (Empoli, Ita) Zvezni igralci: Domen Črnigoj (Venezia, Ita), Timi Max Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Tomi Horvat (Sturm Gradec, Avt), Jasmin Kurtić (PAOK Solun, Grč), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Napadalci: Žan Celar (Lugano, Švi), Benjamin Šeško (Salzburg, Avt), Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol)

Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi #NationsLeague 🇪🇺 z Norveško 🇳🇴 in Švedsko 🇸🇪#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/2nbDfNgwAN — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 13, 2022

Selektor Matjaž Kek je v skupini B4 lige narodov popeljal slovensko izbrano vrsto na štirih tekmah do dveh točk. Na uvodnih dveh (0:2 v Ljubljani proti Švedski in 1:4 v Beogradu proti Srbiji) je sedel na selektorskem stolčku, nato pa zaradi okužbe z novim koronavirusom prepustil odgovorni položaj pomočniku Boštjanu Cesarju, s katerim je "na daljavo" ostal v tesnem stiku.

Slovenski nogometaši so popravili vtis iz prejšnjih tekem, najprej so remizirali na Norveškem (0:0), nato pa v Stožicah, kjer so bile tribune polne ljubiteljev nogometa iz Srbije, prekrižale načrte še Srbom (2:2). Tako so končali naporen junijski ciklus, v katerem so v poldrugem tednu odigrali kar štiri tekme.

S kakšnimi pričakovanji pa Mariborčan, ki je prejšnji teden praznoval 61. rojstni dan, vstopa v zaključek lige narodov? "Naš cilj je ostati v dobri družbi B skupine. Zadnji dve tekmi (Slovenija je osvojila dve točki, op. p.) sta ohranili naše možnosti, da pridemo do cilja. Se pa zavedamo izziva. Tako Norveške kot Švedske," se zadnji selektor, ki je vodil Slovenijo na velikem tekmovanju (SP 2010), ne slepi z zahtevnostjo naloge. Oba skandinavska tekmeca sta na lestvici Fife krepko pred Slovenijo, ki bo za obstanek v B skupini potrebovala kar nekaj točk, zlasti zmago nad neposrednim tekmecem Švedsko.

Slovenska reprezentanca je nazadnje v Stožicah nastopila 12. junija in remizirala s Srbijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska nogometna reprezentanca ne bo deležna takšne evforije, kakršna v teh dneh spremlja košarkarje ali odbojkarje, a bi jo lahko vseeno 24. septembra v živo spremljalo veliko ljubiteljev nogometa. V Stožicah bo namreč takrat gostovala Norveška, pri kateri blesti eden najboljših in najbolj vročih igralcev na svetu, mladi zvezdnik Manchester Cityja Erling Braut Haaland, prihaja pa tudi kapetan vodilnega angleškega premierligaša Arsenala Martin Odegaard. In še kdo. Kako veliko je zanimanje slovenskih ljubiteljev nogometa, priča že podatek, da je do danes pošlo v prodaji že 7 tisoč vstopnic. Skoraj polovica celotne kapacitete največjega športnega objekta na sončni strani Alp.

Oblak znova proti Haalandu?

Jan Oblak je na Norveškem zadržal mrežo nedotaknjeno. Kako se bo izkazal proti "Vikingom" v Ljubljani? Foto: Reuters Ko se je Kekova četa v ligi narodov pred tremi meseci srečala z Norveško, dvoboj je potekal v Oslu, Sloveniji eno izmed najmanj naklonjenih prizorišč v zgodovini državne samostojnosti, je mreža Jana Oblaka ostala nedotaknjena. Razočaranja, ker ni izkoristil nobene priložnost, ni skrival niti Haaland. Po tekmi je večkrat pohvalil Oblaka.

Vnovičen obračun med enim najboljših vratarjev in napadalcev na svetu, če bo zdravje takrat naklonjeno 29-letnemu Škofjeločanu, ki se trenutno spopada z bolečinami v levi stegenski mišici, bi lahko torej 24. septembra potekal pred zelo polnimi tribunami ljubljanskega stadiona.

"Skrbi me poškodba Jana Oblaka, a sem prepričan, da bo kapetan na razpolago," selektor stiska pesti, da se bo zdravstveno stanje enega najboljših vratarjev na svetu izboljšalo. Morda že do ponedeljka, ko čaka Kekovo četo uvodni trening v sklopu priprav na srečanje z Norveško.

Poleg Oblaka se z zdravstvenimi težavami spopada tudi Jaka Bijol, ki se je poleti iz Rusije preselil v Italijo, v neposredno bližino Slovenije (Udinese), kjer si deli slačilnico tudi s Sandijem Lovrićem. "V teh dneh, danes, morda jutri, bo začel trenirati z ekipo, njegova poškodba pa naj ne bi nosila težjih posledic," je Kek prepričan, da bo lahko mladi Korošec, ki se je iz zveznega igralca prelevil v branilca, pomagal Slovenijo proti skandinavskim tekmecem.

Kar se tiče seznama, bi lahko slednji doživel še nekaj sprememb. "Verjetno bodo aktivirani še igralci, ki so prejeli predpoziv," pojasnjuje selektor in dodaja, da je takšnih igralcev pet. Lahko bi zapolnili vrzel, ki bi nastala, če bi v ekipi prišlo do izpadov zaradi kazni rumenih kartonov. Takšnih igralcev je kar nekaj, največ v zvezni vrsti (Jasmin Kurtić, Adam Gnezda Čerin in Jon Gorenc Stanković), nekaj tudi v obrambi (Gregor Sikošek in Žan Karničnik) ter napadu (Andraž Šporar). Vsi omenjeni igralci v primeru nove rumene kazni proti Norveški ne bodo mogli zaigrati na naslednji tekmi." Je pa omenjeno kazen odslužil Miha Blažič, ki se bo prvič pridružil reprezentanci kot član francoskega prvoligaša Angers.

Slovenija bo potrebovala zadetke

Ker pa se bo želela Slovenija takrat znebiti zadnjega mesta na lestvici, s tem pa tudi obstati v skupini B, ki zagotavlja zveneče in neugodne tekmece, bo morala začeti tudi zmagovati. Zmag pa ne bo, če ne bo zadetkov. Slovenija je do zdaj v letošnji izvedbi lige narodov zadela v polno le trikrat. Premalokrat, da bi lahko računala na izdatnejše število točk.

Proti Srbiji je v Beogradu atraktivno zatresel mrežo Petar Stojanović, a je to na koncu zadoščalo le za časten zadetek ob visokem porazu (1:4), na tekmi proti Srbiji v Ljubljani pa sta domači zasedbi do preobrata v drugem polčasu pomagala Adam Gnezda Čerin in Benjamin Šeško, edini nogometaš, ki je dosegel zadetek v ligi narodov, njegov naraven igralni položaj pa je prav v napadu.