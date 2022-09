Eksplozija slovenskih golov v Evropi

Danes bo selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek po dolgem času stopil pred javnosti in predstavil seznam. Kdo si bo prislužil vpoklic? Kar se tiče napadalcev, so se številni v zadnjih tednih v svojih klubih vpisali med strelce, kar ga lahko navdaja z z zadovoljstvom, a na reprezentančnem seznamu verjetno ne bo dovolj mest za vse. Sprehodili smo se skozi njihov učinek v klubih.

Še malo, pa bo na delu tudi slovenska nogometna reprezentanca. Ne bo deležna takšne evforije, kakršna v teh dneh spremlja košarkarje ali odbojkarje, a bi jo lahko vseeno 24. septembra v živo spremljalo veliko ljubiteljev nogometa. V Stožicah bo namreč takrat gostovala Norveška, pri kateri blesti eden najboljših in najbolj vročih igralcev na svetu, mladi zvezdnik Manchester Cityja Erling Braut Haaland, prihaja pa tudi kapetan vodilnega angleškega premierligaša Arsenala Martin Odegaard. In še kdo.

Oblak znova proti Haalandu, Slovenija pa potrebuje točke

Jan Oblak je na Norveškem zadržal mrežo nedotaknjeno. Kako se bo izkazal proti "Vikingom" v Ljubljani? Foto: Reuters Ne gre pa zanemariti tudi tistih, ki jim bodo želeli prekrižati načrte. Že drugič letos. Ko se je Kekova četa v ligi narodov pred tremi meseci srečala z Norveško, dvoboj je potekal v Oslu, Sloveniji eno izmed najmanj naklonjenih prizorišč v zgodovini državne samostojnosti, je mreža Jana Oblaka ostala nedotaknjena. Razočaranja, ker ni izkoristil nobene priložnost, ni skrival niti Haaland. Vnovičen obračun med enim najboljših vratarjev in napadalcev na svetu, če bo zdravje takrat naklonjeno 29-letnemu Škofjeločanu, ki se trenutno spopada z bolečinami v levi stegenski mišici, bi lahko torej 24. septembra potekal pred zelo polnimi tribunami ljubljanskega stadiona.

Ker pa se bo želela Slovenija takrat znebiti zadnjega mesta na lestvici, s tem pa tudi obstati v skupini B, ki zagotavlja zveneče in neugodne tekmece, bo morala začeti tudi zmagovati. Zmag pa ne bo, če ne bo zadetkov. Slovenija je do zdaj v letošnji izvedbi lige narodov zadela v polno le trikrat. Premalokrat, da bi lahko računala na izdatnejše število točk.

Proti Srbiji je v Beogradu atraktivno zatresel mrežo Petar Stojanović, a je to na koncu zadoščalo le za časten zadetek ob visokem porazu (1:4), na tekmi proti Srbiji v Ljubljani pa sta domači zasedbi do preobrata v drugem polčasu pomagala Adam Gnezda Čerin in Benjamin Šeško, edini nogometaš, ki je dosegel zadetek v ligi narodov, njegov naraven igralni položaj pa je prav v napadu.

Komaj 19-letni Benjamin Šeško je v dresu slovenske članske reprezentance dosegel že tri zadetke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako pa bo 24. septembra proti Norveški, tri dni pozneje pa na Švedskem? V kakšni so formi slovenski napadalci oziroma tisti, bolj napadalno usmerjeni igralci, na katere je selektor Matjaž Kek, na zadnjih dveh tekmah ga je zaradi bolezni covid-19 v glavni vlogi nadomeščal pomočnik Boštjan Cesar, računal v junijskem terminu ali še prej?

Šeško prekinil daljši strelski post

Obetavni napadalec Salzburga, ki se bo prihodnje leto preselil v Leipzig, je v tej sezoni v avstrijskem prvenstvu do zdaj dosegel tri zadetke. Foto: Guliver Image V sezoni 2022/23 je seznam slovenskih legionarjev, ki so se vpisali med strelce, vse bolj obsežen. Bolj se bližajo reprezentančne obveznosti, boljša je klubska forma (naj)boljših slovenskih napadalcev. Vsaj nekaterih.

Slovensko javnost lahko zelo veseli podatek, da je Benjamin Šeško, eden najbolj cenjenih nogometnih najstnikov v Evropi, ki bo prihodnje poletje prestopil k RB Leipzigu za 24 milijonov evrov in poskrbel za najdražji prestop slovenskega nogometaša vseh časov, prekinil strelski post.

19-letni Posavec, za katerim se je oziralo kar nekaj evropskih velikanov, se je vpisal med strelce na sobotnem gostovanju vodilnega Salzburga pri Riedu. Rdeči biki so zmagali s 3:0, Šeško, ki je odigral 63 minut, pa je popeljal serijske avstrijske prvake v vodstvo v 5. minuti. To je bil njegov tretji zadetek v tej sezoni v avstrijskem prvenstvu in prvi po skoraj mesecu dni. Pred tem se je nazadnje veselil zadetku 14. avgusta proti Wolfsbergerju. Šeško se je to poletje med strelce vpisal tudi v avstrijskem pokalu ter na odmevni prijateljski tekmi z Liverpoolom, v sredo pa bo skušal doseči še strelski prvenec v skupinskem delu lige prvakov. S Salzburgom ga čaka zahtevno delo, mudil se bo pri angleškem velikanu Chelseaju, ki ga bo prvič vodil novi trener Graham Potter.

Šporarju in Panathinaikosu gre odlično

Andraž Šporar je najlepše priložnosti, da bi se letos vpisal med strelce v ligi narodov, zapravil na domači tekmi s Švedsko (0:2). Foto: Grega Valančič/Sportida Šeško je dragulj slovenskega nogometa in bi lahko predstavljal osrednjo moč reprezentance v napadu še vrsto let. Za mesto v konici napada bi se lahko konec meseca potegoval z devet let starejšim stanovskim kolegom Andražem Šporarjem. Ljubljančan se je to poletje poslovil od Sportinga, ni pa zamenjal klubskih barv. Ljubljenec navijačev Olimpije znova vztraja v zeleno-belem dresu. Zastopa barve Panathinaikosa, pri katerem si deli slačilnico z rojakoma Benjaminom Verbičem in Adamom Gnezdo Čerinom, enem izmed treh slovenskih strelcev v letošnji ligi narodov.

"Špoki" je za grškega velikana odigral štiri prvenstvene tekme, v polno pa meril dvakrat. Med strelce se je vpisal tudi v kvalifikacijah za evropsko ligo, tako da se nahaja v formi, s katero bi lahko še kako pomagal slovenski izbrani vrsti. Šporar je v nedeljo odločil zmagovalca na atenskem derbiju, ko je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa zadel z bele točke in na stadionu Apostolos Nikolaidis postavil končni rezultat 2:1 na tekmi proti Aeku. Panathinaikosu gre odlično, po štirih krogih je edini klub s stoodstotnim izkupičkom, in vodi v prvenstvu, kjer je bil v prejšnji sezoni strelski kralj Jasmin Kurtić (slednji je v ponedeljek pomagal Paoku iz Soluna z zadetkom do zmage nad Lamio in skoku na drug mesto), Šporar pa je bil prejšnji mesec celo izbran za najboljšega igralca Panathinaikosa.

Mlakar končno zabil na Poljudu, Vučkićeva Rijeka v krizi

Jan Mlakar je v kvalifikacijah za konferenčno ligo s Hajdukom izločil portugalsko Vitorio Guimaraes, nato pa dvakrat izgubil proti Villarrealu. Foto: Guliverimage Konec prejšnjega tedna pa nista v polno zadela le Šeško in Šporar, ampak še nekaj slovenskih napadalcev, ki se dokazujejo v tujini. Nekateri so že zaigrali v državnem dresu, nekateri še ne. Jan Mlakar je že, a je nato zaradi skromne minutaže pri splitskem Hajduku izgubil mesto. V zadnjih nastopih je Ljubljančan končno začel zadevati v polno. Na zadnjih dveh tekmah je dosegel dva zadetka, po več kot letu dni, odkar nastopa za Hajduk, je končno zadel tudi na domačem stadionu Poljud. Pred tem je zadeval le v gosteh, tako kot tudi zadnji petek, ko je dolgo časa kazalo, da je zagotovil Hajduku zmago v Šibeniku z 1:0, a so gostitelji v zadnji minuti dolgega sodnikovega podaljška izenačili na 1:1. To je bila tudi zadnja tekma, na kateri je Splitčane vodil Valdas Dambrauskas. Litovec je odšel, tako da Hajduk išče novega trenerja.

Hajduk z dvema tekmama manj za vodilnim Dinamom zaostaja kar 12 točk, Rijeka pa s tekmo manj že neverjetnih 20 točk. Klub, ki je pod vodstvom Matjaža Keka pred petimi leti osvojil dvojno hrvaško krono, je v ogromni krizi. V soboto je doma razočaral navijače na Rujevici proti Osijeku (0:3), 30-letni Haris Vučkić, ki je v tej sezoni na petih nastopih dosegel en zadetek, pa zaradi poškodbe hrbta ni kandidiral za srečanje.

Zahović tik pod vrhom, Kramer debitiral na Poljskem

Luka Zahović je v tej sezoni za Pogon na devetih tekmah dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage V zadnjih letih bolj ali manj standarden reprezentant Luka Zahović je lahko zadovoljen s predstavami Pogona v poljskem prvenstvu. Klub iz Szczecina je na visokem drugem mestu, za vodilnim Wislo iz Plocka zaostaja le zaradi slabše razlike v zadetkih, saj ima enako število točk.

Nekdanji napadalec Maribora, ki je bil v prejšnji sezoni z 11 goli prvi strelec poljskega podprvaka, je v tej sezoni na devetih srečanjih dosegel dva zadetka. Od zadnjega je minil že mesec dni, zgodil se je 13. avgusta, ravno proti vodilni Wisli. V nedeljo je Zahović proti prvaku Lechu iz Poznanja odigral 80 minut.

Na Poljskem nastopa tudi Blaž Kramer, ki pa v dresu varšavske Legie še čaka na prvi zadetek. V nedeljo je na gostovanju pri Rakowu Czestochowi vstopil v igro v 84. minuti in vpisal prvi nastop v poljskem prvenstvu, ki ga ne pomni po prijetnem. Legia je izgubila kar z 0:4. 26-letni Štajerec je v prejšnji sezoni pomagal Zürichu do naslova švicarskega prvaka, zanj pa dosegel štiri zadetke.

Celar drugi strelec prvenstva, prvenec Žuglja na Norveškem

Žan Celar, trenutno drugi najboljši strelec švicarskega prvenstva, še čaka na strelski prvenec v državnem dresu. Foto: Grega Valančič/Sportida Luganu v švicarskem prvenstvu po odhodu Sandija Lovrića (Udinese) in še nekaterih igralcev ne gre tako dobro. Po osmih krogih je šele na osmem mestu, eno redkih svetlih točk pa predstavlja Žan Celar. 23-letni Gorenjec, nekdanji up Triglava in Maribora, ki se je sprva dokazoval v Italiji, nato pa srečo našel v Švici, je dosegel že štiri zadetke. V nedeljo, ko je Lugano doživel prepričljiv poraz v Bernu proti ekipi Young Boys (0:3), je odigral 61 minut. Na seznamu najboljših strelcev švicarskega prvenstva je od Celarja, za katerega je Maribor pred leti ob odhodu k Romi iztržil milijon evrov, boljši le napadalec Young Boys Cedric Itten (5 golov), ki je v nedeljo zatresel tudi mrežo Lugana.

Na Norveškem je prvič zadel v polno 22-letni Nino Žugelj (Bodo/Glimt). Mladi slovenski reprezentant, ki je v prejšnji sezoni pomagal Mariboru do naslova prvaka, je zatresel mrežo na gostovanju pri Tromsoju (2:3). V igro je vstopil v 59. minuti. To je bil njegov tretji nastop v norveškem prvenstvu, skupno je na igrišču prebil 68 minut, z norveškim prvakom pa se mu obetajo še nastopi v skupinskem delu evropske lige. Bodo/Glimt za vodilnim Moldejem zaostaja 13 točk in zaseda tretje mesto.

Berić čaka na zadetek že več kot dva meseca

Robert Berić je v zadnjih letih igral nogomet v Severni Ameriki, letos pa se je odpravil na drug konec sveta, na Kitajsko. Foto: Guliverimage Kaj pa nekdanji slovenski reprezentanti, ki v zadnjem obdobju niso v načrtu selektorja Keka? V preteklosti je za slovensko reprezentanco dokaj redno nastopal Robert Berić. Krčan se je po odhodu iz ZDA (Chicago Fire) odločil, da bo nadaljeval kariero na Kitajskem. Daleč od oči slovenske javnosti nosi dres Tianjin Jinmen Tiger, s katerim se je zasidral na sredini razpredelnice. Izkušeni Posavec se spopada s strelsko krizo, saj ni zadel v polno že na desetih tekmah zapored. Edini zadetek v kitajskem prvenstvu je dosegel konec junija, ko je zadel v polno na gostovanju pri Šenženu (3:2).

Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) je po odhodu iz Osijeka v poljskem prvenstvu zbral pet nastopov, a še čaka na prvi zadetek. Izkušeni Primorec Tim Matavž (Omonia) ne igra veliko in sploh ni prijavljen za evropske nastope ciprskega kluba, Roman Bezjak je zapustil Turčijo (Balikesirspor) in se odločil, da bo nogometno kariero v veliko manj zahtevnem okolju, saj je izbral avstrijskega nižjeligaša Wies.

Zanimivo je, da sta se konec prejšnjega tedna med strelce vpisala tudi ''veteran'' Vito Plut (Gudja United na Malti) in mladi Haris Kadrić (Kolubara), ki je dosegel prvenec v srbskem prvenstvu.

Nekdanji napadalec Celja Žan Medved, na katerega občasno računa tudi prva ekipa Slovana iz Bratislave, pa izstopa v drugi slovaški ligi. Za drugo ekipo Slovana je dosegel že štiri zadetke, v polno je meril tudi proti Považski Bystrici (2:1).

Slovenija je na zadnjem gostovanju v ligi narodov v Oslu ostala neporažena (0:0). Foto: Guliver Image

Slovenija tako razpolaga s številnimi napadalci, na seznamu za bližajoči se tekmi lige narodov z Norveško in Švedsko pa se bodo uvrstili le nekateri. Selektor ga bo predstavil malce po 13. uri. Ko je junija predstavil zadnjega, so se na seznamu napadalcev znašli Šporar, Šeško, Celar, Kramer in Zahović.