Predsednik Rijeke že prepričal Matjaža Keka, nato mu jo je zagodel koronavirus

Selektor slovenske članske reprezentance Matjaž Kek bo konec meseca vodil izbrano vrsto na tekmah lige narodov proti Norveški in Švedski. Poraja pa se vprašanje, ali bi Mariborčan še opravljal vlogo selektorja, če bi nedavno sprejel ponudbo Rijeke. Predsednik Damir Mišković, s katerim je pred leti odlično sodeloval in popeljal reški klub do zgodovinskih uspehov, je po poročanju Novega lista že sklenil dogovor s Kekom, a jo je nato slovenskemu strategu zagodel koronavirus.

Matjaž Kek je zelo navezan na Rijeko. Ko jo je vodil, jo je popeljal do največjega podviga, naslova hrvaškega prvaka. Dvakrat je bil pokalni zmagovalec, dvakrat je zaigral tudi v skupinskem delu lige Europa. Rečane je neprekinjeno vodil več kot pet let in postavljal nove mejnike v zgodovini hrvaškega prvenstva. Pridobil si je spoštovanje tako navijačev kot vse hrvaške javnosti ter postal najbolj priljubljen Slovenec na Hrvaškem.

V ligi narodov za zdaj do dveh točk

Ko je Slovenija na zadnji tekmi remizirala proti Srbiji, je na selektorskem stolčku sedel Kekov pomočnik Boštjan Cesar. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je jeseni leta 2018 zapustil Rijeko, je novo službo našel v domovini. Postal je selektor, z reprezentanco pa ni več ponavljal podvigov, s kakršnimi je znal razvajati srca slovenskih ljubiteljev nogometa že v preteklosti. Slovenijo je v dveh kvalifikacijskih ciklusih (EP 2020 in SP 2022) popeljal le do četrtega mesta, na igro reprezentance ni manjkalo kritik, upadlo pa je tudi zanimanje za reprezentančni nogomet.

Bolje mu je šlo v ligi narodov, kjer je Slovenijo popeljal med ''drugokategornike''. Z njimi se meri letos, v uvodnih štirih nastopih v skupini B4 pa je proti Srbiji, Švedski in Norveški zbral dve točki. Slovenija ju je osvojila na tekmah, na katerih ga zaradi okužbe s koronavirusom ni bilo na selektorskem stolčku. Takrat ga je nadomeščal pomočnik Boštjan Cesar.

Mišković se je spomnil nanj

Slovenski selektor Matjaž Kek ima z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) sklenjeno pogodbo vsaj do konca kvalifikacij za EP 2024. Foto: Vid Ponikvar Nekoliko pozneje, ko je Rijeka v vročih poletnih mesecih ostala brez trenerja, saj je Goran Tomić zapustil Rujevico, je napočila priložnost, da bi se Kek vrnil na Hrvaško. Rijeka v prejšnji sezoni ni navdušila. V prvenstvu je osvojila četrto mesto, v hrvaškem pokalu pa v finalu v Splitu ostala praznih rok proti Hajduku (1:3).

Pred začetkom poletnih priprav je tako predsednik Damir Mišković razmišljal o vrnitvi starega znanca iz Slovenije, s katerim je ohranil izjemen odnos. Od vrnitve Keka na vroči stolček Rijeke pa ni bilo nič. Reški Novi list pojasnjuje, kako je bilo že dogovorjeno, da bo Mariborčan prispel na začetek poletnih priprav, a mu je takrat ponagajalo zdravje. Zaradi koronavirusa je obležal več tednov, tako da je morala Rijeka poiskati novo rešitev.

Nova trenerja Rijeke sta postala Dragan Tadić in Fausto Budicin, nekdanji branilec Olimpije, a so bili rezultati zelo skromni. Za Rijeko nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Haris Vučkić, v prvenstvu pa ji gre zelo slabo. Po sedmih nastopih je na zadnjem mestu! Rijeka je pripeljala novega trenerja, to je v začetku tedna postal Italijan Serse Cosmi.

🇮🇹 Serse Cosmi danas je službeno predstavljen kao novi trener Rijeke 🔵⚪



📺 Konferencija za medije 👉 https://t.co/acPIpn3cMw#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/l7hpqDA5qU — NK Rijeka (@NKRijeka) September 5, 2022

Na Reki verjamejo, da bo s prihodom 64-letnega Italijana, ki je na Apeninskem polotoku vodil široko paleto klubov (med njimi so bili tudi Genoa, Udinese, Livorno, Palermo, Lecce, Siena, Venezia, Perugia …), le posijalo sonce, selektorja Keka pa kmalu čakajo priprave na nadaljevanje lige narodov.