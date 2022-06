Kek je po tekmi v Beogradu, ki jo je Slovenija izgubila z 1:4 in požela veliko kritik v javnosti, na vprašanje, ali je pomislil na konec te selektorske zgodbe, odgovoril pritrdilno. "Glejte, po zaključku takšne tekme je, sploh po takšnih zadnjih minutah, precej logično, da človek pomisli na marsikaj. Nogomet je čustvena stvar, taka tekma nosi prav posebno močna čustva in skozi glavo ti gre milijon stvari. In na neposredno vprašanje, ali sem pomislil tudi na to, sem iskreno odgovoril, da sem," je v današnjem pogovoru za Ekipo SN pojasnil Kek.

"Potem sem videl, kaj je to sprožilo na Twitterju in drugod in kako se je začelo vrteti, a v resnici sem se že isti večer v Beogradu usedel z vodstvom Nogometne zveze Slovenije in igralci, nato pa še sam z igralci. Ko sem k temu dodal še noč – sicer nemirnega, a vendarle – spanca, pa so prišla normalna razmišljanja. In niso to več bila tista čustva, ki so jih prinesli tako slaba predstava, tako slab rezultat in pa povsem neposredno postavljeno vprašanje," je nadaljeval selektor.

Dodal je, da danes ni blizu temu, da bi dvignil roke od vsega. "Iskreno mislim, da že takrat nisem bil blizu temu. Dan po tekmi sem skozi neko komunikacijo z igralci, s sodelavci, z vodstvom odpeljal svoje misli od tiste čustvene reakcije na našo res slabo podobo na zelenici Marakane proti tistemu, kar je bilo načrtovano in česar se kljub temu udarcu želimo držati. Morda zveni, kot da bi si premislil, a nikakor ni bilo in nikakor ni tako," je še povedal Kek.

"Na vseh ravneh smo si povedali vse, kar je bilo treba povedati," je poudaril Kek o pogovorih s predsednikom zveze, generalnim sekretarjem, direktorjem, strokovnim štabom in "igralci so se na to odlično odzvali". Foto: Sportida

Njegova zgodba je po tekmi v Srbiji dobila nov zaplet, saj je bil šef stroke pozitiven na novi koronavirus in marsikdo je pomislil, da je mandata konec. "Bilo je žalostno spoznanje, kako bolna je v svojih določenih delih današnja družba. Pomisliti na to, da se nekdo skriva za boleznijo, je bolj bolno od bolezni same. Jaz sem bil kar pošteno bolan, a tovrstna namigovanja so bila nedvomno bolna še bolj," je Kek odgovoril na pomisleke o "prikladni umaknitvi". "Če pa gre kdo v svojih izprijeno žaljivih zablodah tako daleč, da potrebuje moje bolnišnične izvide, lahko uredimo tudi to."

Kek je dejal tudi, da je bila reakcija igralcev takoj po tekmi s Srbijo odlična ter da se to ni zgodilo šele na tekmi v Oslu. "Na vseh ravneh smo si povedali vse, kar je bilo treba povedati," je poudaril Kek o pogovorih s predsednikom zveze, generalnim sekretarjem, direktorjem, strokovnim štabom in "igralci so se na to odlično odzvali".

"Dal sem jim vedeti, da je vsaka njihova odločitev pravzaprav moja odločitev v smislu, da za njo v popolnosti stojim, ker je to moj strokovni štab. Morda jim je to dalo neko mirnost." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na nobeni točki nisem čutil nezaupanja"

Slovenija je zadnji dve junijski tekmi igrala pod vodstvom Boštjana Cesarja, ki je na daljavo sodeloval s Kekom, in iztržila neodločena izida z Norveško v gosteh in s Srbijo doma. "Dal sem jim vedeti, da je vsaka njihova odločitev pravzaprav moja odločitev v smislu, da za njo v popolnosti stojim, ker je to moj strokovni štab. Morda jim je to dalo neko mirnost," je o sodelovanju s Cesarjem in drugimi sodelavci v strokovnem štabu povedal Kek in odločno zavrnil namigovanja o morebitni nelojalnosti znotraj štaba.

"Na nobeni točki nisem čutil nezaupanja. Na nobeni. Vsa komunikacija, vse dogajanje, vse informacije – čisto vse mi je dajalo nasprotno sliko," pa je na vprašanje o morebitnem nezaupanju igralcev odgovoril selektor in še enkrat dodal, da ne razmišlja o tem, da bi septembra od vsega dvignil roke.

"Moja usmeritev je, da bo odmor vsem koristil in da bomo septembra delali na odpravljanju težav, ki jih še imamo. Se pa teh težav moramo zavedati in moramo se zavedati, da se vlečejo že predolgo. Ta nihanja, ta črno-beli svet nas vse spravlja v nelagoden položaj, vse nas postavlja pod pritisk in ne bi bilo dobro, da bi s tem vstopili v še ene kvalifikacije," je še pojasnil Kek.