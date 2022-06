Čudežni preobrati Slovenije, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke

Ne zgodi se pogosto, da bi se Slovenija po večjem zaostanku rešila iz težav in ostala neporažena. V treh desetletjih se ji je to zgodilo le petkrat.

Največji (uspešni) preobrati slovenske reprezentance:

Slovenija : Srbija 2:2 od 0:2 do 2:2 12. junij 2022 (liga narodov) Litva : Slovenija 2:2 od 2:0 do 2:2 4. september 2016 (kvalifikacije za SP 2018) Hrvaška : Slovenija 3:3 od 3:1 do 3:3 2. april 1997 (kvalifikacije za SP 1998) Slovenija : ZAE 2:2 od 0:2 do 2:2 21. maj 1996 (prijateljska tekma) Slovenija : Ukrajina 3:2 od 0:2 do 3:2 11. oktober 1995 (kvalifikacije za EP 1996)

Če kdo dobro ve, kako sladko je po zaostanku z 0:2 remizirati z 2:2, je to zagotovo Boštjan Cesar. Slovenski rekorder po številu nastopov (101) in dolgoletni kapetan reprezentance je bil soudeležen pri obeh takšnih primerih v tem tisočletju. In to v zelo pomembni vlogi.

Čeprav je bil branilec, je deveti najboljši strelec Slovenije

Boštjan Cesar je tako 4. septembra 2016 v Litvi zagotovil točko Sloveniji v izdihljajih srečanja. Foto: Reuters Ko je s slovensko reprezentanco 4. septembra 2016 gostoval v Litvi, to je bilo ravno uvodno dejanje kvalifikacij za SP 2018, mu sprva ni bilo do smeha. Takratni izbranci Srečka Katanca so stresno vstopili v dvoboj in še pred koncem prvega polčasa nepričakovano zaostajali z 0:2. Katančevim izbrancem se ni obetalo nič dobrega, a so se nato po preobratu v drugem delu le izognili porazu.

Najprej je Rene Krhin z zadetkom v 77. minuti vrnil upanje, nato pa je globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je že tretja minuta, kapetan Cesar zadel za 2:2. Sloveniji je uspelo, novega ciklusa vendarle ni odprla z bolečim porazom na Baltiku. Ljubljančan se je razveselil jubilejnega desetega zadetka za reprezentanco. Čeprav je bil branilec, je v državnem dresu pogosto tresel mreže tekmecev. Bil je tako uspešen, da še danes na večni lestvici strelcev zaseda visoko deveto mesto. V Litvi je dosegel tudi svoj zadnji reprezentančni zadetek v karieri.

Slovenci šokirali Srbe na začetku drugega polčasa

Veselje strelca Benjamina Šeška in podajalca Andraža Šporarja (za 2:2) Foto: Grega Valančič/Sportida Šest let pozneje je imel Cesar ponovno prste vmes pri preobratu slovenske reprezentance. Srbi so si v ligi narodov po izjemni predstavi v prvem polčasu zagotovili prednost z 2:0, a je nato po številnih menjavah, za katere se je odločil mladi nadomestni selektor Slovenije, v polnih Stožicah sledil preobrat gostiteljev.

Zgolj devet minut v drugem polčasu je bilo potrebnih, da je Slovenija po zadetkih Adama Gnezde Čerina in Benjamina Šeška izenačila na 2:2. S tem se je še drugič v tem stoletju vrnila po dveh zadetkih zaostanka.

Ko je Gliha strl hrvaška srca

Primož Gliha je pred 25 leti v Splitu poskrbel za nepozabno predstavo, ki jo je okronal s tremi zadetki v hrvaški mreži. Foto: Bor Slana Kako pa je bilo s tovrstnimi junaškimi preobrati v prejšnjem stoletju? Zgodili so se trikrat. Nepozaben je spomin na nenavadno splitsko noč, ko je Hrvaški 2. aprila 1997 srca strl fantastični Primož Gliha. Na splitskem Poljudu, stadionu, ki je 24 let pozneje slovenski reprezentanci prinesel bistveno manj zadovoljstva (0:3 ob gostovanju Kekove čete), je prispeval atraktivni hat-trick. Kar trikrat je zatresel mrežo Hrvatov, ki so leto pozneje na SP 1998 senzacionalno osvojili tretje mesto.

V Splitu je kazalo, da bodo proti sosedom zlahka upravičili vlogo favoritov. Vodili so z 2:0 in 3:1, v polno je zadel tudi zdajšnji trener Olimpije Robert Prosinečki, a je imel Gliha enega najboljših večerov kariere. V gol je spravil vse, kar je nameraval, bil je nesporna zvezda srečanja, na koncu pa se je izkazalo, da je poskrbel celo za edino slovensko točko v kvalifikacijah za SP 1998.

Karićev prvenec rešil Slovenijo

Amir Karić je odigral 64 tekem za Slovenijo, zatresel pa le mrežo ZAE. Foto: Reuters Pred tem je Sloveniji dvakrat uspel preobrat tudi na dotrajanem objektu za Bežigradom, o katerem je bilo veliko govora v teh dneh, ko se je njegova nesrečna usoda dotaknila tudi srbskega selektorja Dragana Stojkovića.

Ko je Slovenija 21. maja 1996 na Plečnikovem objektu na prijateljskem srečanju gostila ZAE, po prvem polčasu ni bilo zadetkov, nato pa so gostje z Bližnjega vzhoda presenetili in na začetku drugega dela povedli z 2:0. Slovenija se je znašla v škripcih, a je zmogla dovolj moči za preobrat.

Najprej je zadel Ermin Šiljak, nato pa še Amir Karić. To je bil sploh edini reprezentančni zadetek borbenega Velenjčana v njegovi karieri, v kateri je državni dres oblekel kar 64-krat in spadal med najbolj standardne člane Katančeve zlate generacije.

Do popolnega preobrata le proti Ukrajini

Sašo Udovič je 11. oktobra 1995 z dvema zadetkoma Slovenijo popeljal do nepozabnega preobrata na tekmi z Ukrajino. Foto: Reuters Slovenija je tako štirikrat po zaostanku z dvema zadetkoma iztržila remi, enkrat pa ji je uspel celo popoln preobrat. Od 0:2 do 3:2! Zgodilo se je 11. oktobra 1995, pred davnimi 27 leti, ko je Slovenija za Bežigradom v kvalifikacijah za EP 1996 pričakala Ukrajino.

V tekmo, čeprav so gostje kmalu prejeli rdeči karton, ni vstopila najboljše. Zaostajala je z 0:2, se znašla v nehvaležnem položaju, a nato v nadaljevanju le obrnila stvari na svojo stran. Dvakrat je v polno zadel Sašo Udovič (drugič v drugi minute sodnikovega podaljška po podaji Mladena Rudonje), enkrat pa Zlatko Zahović, še danes strelski rekorder članske reprezentance, o katerem so v zadnjih dneh krožile govorice, da bi lahko na selektorskem položaju zamenjal someščana Matjaža Keka.

Nogometna zveza Slovenije je danes potrdila, da se to zagotovo ne bo zgodilo. Selektor ostaja Kek, ki je čestital pomočniku Cesarju in varovancem za veličastno predstavo v drugem polčasu, ko so ujeli Srbe in se z udeležencem SP 2022 razšli brez zmagovalca (2:2).

Selektor Matjaž Kek bo s slovensko reprezentanco znova na delu konec septembra, ko se bo pomeril z Norveško in Švedsko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Naslednjič bo na delu jeseni, ko bo 24. septembra lovil domačo zmago nad Norveško, tri dni pozneje pa gostoval na Švedskem.