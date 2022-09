Kakšen preobrat Cityja in mojstrovina Haalanda! Messi podira mejnike.

Sreda, 14. september:

Skupina A:

Glasgow Rangers : Napoli 0:3 (0:0)

Politano 68./11-m, Raspadori 85., Ndombele 90.+1; R.K.: Sands/Rangers

Zielinski (Napoli) je v 60. minuti zapravil 11-m. Skupina E:

Milan : Dinamo Zagreb 3:1 (1:0)

Giroud 45./11-m, Saelemaekers 47., Pobega 77.; Oršić 59.



Chelsea : Salzburg 1:1 (0:0)

Sterling 48.; Okafor 75.

Benjamin Šeško (Salzburg) je igral 70 minut. Skupina F:

Šahtar Doneck : Celtic 1:1 (1:1)

Mudryk 29.; Bondarenko 10./ag.



Real Madrid : RB Leipzig 2:0 (0:0)

Valverde 80., Asensio 90.+1

Kevin Kampl (Leipzig) je vstopil v igro v 75. minuti. Skupina G:

Köbenhavn : Sevilla 0:0



Manchester City : Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

Stones 80., Haaland 84.; Bellingham 56. Skupina H:

Juventus : Benfica 1:2 (1:1)

Milik 4.; Joao Mario 44./11-m, Neres 55.



Maccabi Haifa : PSG 1:3 (1:1)

Chery 24.; Messi 37., Mbappe 69., Neymar 88.

Novi trener Chelseaja Potter debitiral s točko

Mladi slovenski nogometni as Benjamin Šeško je svoj prvi zadetek v ligi prvakov (lani je zatresel mrežo v kvalifikacijah) lovil na kultnem londonskem stadionu Stamford Bridge. V 42. minuti si je priigral lepo priložnost, nevarno streljal proti vratom evropskih prvakov iz leta 2021, a se je izkazal Španec Kepa Arrizabalaga.

Chelsea, ki ga je prvič vodil Graham Potter, v zadnjih letih uspešen strateg Brightona, je na začetku drugega polčasa povedal z 1:0. V polno je zadel Raheem Sterling in s tem postal drugi najboljši angleški strelec v ligi prvakov vseh časov (25 zadetkov - najboljši je Wayne Rooney s 30 goli), a se serijski avstrijski prvaki niso predali. V 75. minuti je Chukwubuike Adamu, ki je pet minut pred tem vstopil v igro namesto Šeška, zaposlil Noaha Okaforja, ta pa je rdečim bikom zagotovil dragoceno točko. To je bil že drugi remi Salzburga v tej evropski sezoni.

Rdeče-črne je v obračunu prvakov slovenskih sosed popeljal v vodstvo Olivier Giroud. Foto: Guliverimage

Rdeče-črni iz Milana so na San Siru upravičili vlogo favorita ter Dinamo, ki ga je v Lombardiji spremljalo okrog štiri tisoč navijačev, premagali s 3:1. V izdihljajih prvega polčasa je kot prvi mrežo Dominika Livakovića po strelu z bele točke zatresel francoski veteran Olivier Giroud, na začetku drugega dela je prednost podvojil Belgijec Alexis Saelemaekers, nato pa je Zagrebčanom vlil upanje Mislav Oršić. Nekdanji napadalec Celja je zadel še na drugi tekmi lige prvakov zapored, a je v 77. minuti dvome o zmagovalcu razblinil rezervist Tommaso Pobega, 23-letni nogometaš slovenskega rodu, rojen v Trstu.

🔵 Politano, Raspadori & Ndombélé Napoli heroes in Glasgow! #UCL pic.twitter.com/5KazPQH1aQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2022

Visoko zmago je v sredo vknjižil še en italijanski predstavnik. Napoli je po Liverpoolu prepričljivo ugnal še Glasgow Rangers. In to kar v gosteh, kjer je izkoristil številčno prednost v drugem polčasu in zmagal s 3:0. Zanimivo je, da bi bila lahko zmaga Napolija še izdatnejša, a je Piotr Zielinski dvakrat zapored zapravil najstrožjo kazen. V 55. minuti mu je najprej obranil strel vratar Allan McGregor, ki je pri 40 letih in 226 dnevih, postal peti najstarejši udeleženec lige prvakov, nato je Matteo Politano odbitek pospravil v mrežo. Zadetek pa je bil razveljavljen, ker so igralci prehitro stekli v kazenski prostor. Sledila je ponovitev, Zielinski je izvedel 11-metrovko še enkrat, a jo zapravil. Da je bila smola Poljaka na tej tekmi še večja, je poskrbela akcija iz 3. minute, ko je zatresel okvir vrat.

Haaland ni prizanesel nekdanjim soigralcem

Erling Haaland je v izjemni strelski formi. Foto: Guliverimage Evropski prvak Real Madrid je na vedno bolj prenovljenem stadionu Santiago Bernabeu premagal Leipzig z 2:0, oba zadetka pa dosegel v zadnjih desetih minutah. Takrat je bil na igrišču tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. ki je v igro vstopil v 75. minuti. Nemški pokalni zmagovalec je pod vodstvom novega trenerja Marca Roseja namučil bele baletnike, končno razmerje strelov v okvir vrat je znašalo 3:3.

Manchester City v tej sezoni, ko se mu je pridružil norveški stroj za zadetke Erling Braut Haaland, zadeva kot za stavo. Mladi Skandinavec se je prvič pomeril proti nekdanjim soigralcem, odkar se je poleti odpravil na Otok, okrepil angleškega prvaka in uresničil otroško željo. Sprva ni kazalo dobro Cityju. Po uvodnem polčasu, ki ni postregel z zadetki, je mladi Anglež Jude Bellingham popeljal Borussio v vodstvo.

Na Etihadu je zadišalo po presenečenju, a sta nato John Stones in Haaland, ki mu je uspela pravcata akrobacija, poskrbela za preobrat. Branilec Cityja je zadel v 80. minuti, eden najbolj vročih napadalcev na svetu, ki bo 24. septembra gostoval v ligi narodov v Ljubljani, pa je nato štiri minute pozneje poskrbel za zmago (2:1). Dosegel je zadetek po asistenci Joaa Cancela in spravil žogo v mrežo s "karate udarcem", s katerim je spomnil na mojstrovine Zlatana Ibrahimovića.

Messi postavlja nove mejnike v ligi prvakov

Juventus je po stresnem remiju s Salernitano, ko so mu v izdihljajih srečanja sodniki razveljavili sporen zadetek za zmago s 3:2, doživel novo razočaranje. Doma je ostal brez točk proti Benfici (1:2), ki se je s tem utrdila pri vrhu, kjer je pričakovano tudi PSG. Stara dama je prvič, odkar nastopa v ligi prvakov, skupinski del odpra z dvema porazoma.

Parižani so se vrnili v Izrael, kjer so to poletje že nastopili in v uvodu v sezono po visoki zmagi nad Nantesom osvojili francoski superpokal. Tokrat so bili boljši od Maccabija iz Haife, ki je v kvalifikacijah v solze spravil beograjsko Crveno zvezdo.

Messi is the first player in history to score in 18 consecutive #UCL seasons 🤯 pic.twitter.com/ABCYhpaBXH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2022

Gostitelji so sredi prvega polčasa prešli v vodstvo in goste iz Pariza spravili v zagato, a je nato Lionel Messi v 37. minuti izenačil na 1:1. Izkušeni Argentinec je dosegel že 126. zadetek v ligi prvakov in s tem znižal zaostanek na večni lestvici strelcev za rekorderjem Cristianom Ronaldom (140). Messi je hkrati postal prvi nogometaš, ki se je vpisal med strelce v 18 zaporednih sezonah lige prvakov. V omenjenem tekmovanju se je vpisal med strelce že proti tekmecem iz kar 19 različnih držav!

V drugem polčasu sta za popoln preobrat PSG poskrbela njegova slovita soigralca, s katerima sestavlja atomski napadalni trojček. Najprej je mrežo Maccabija po asistenci Messija zatresel Kylian Mbappe, dve minuti pred koncem pa je zbirko dopolnil še Neymar.

Boleče snidenje za Lewandowskega

Derbi torkovega večera se je odvil na Bavarskem, kjer je bila večina žarometov usmerjena v Roberta Lewandowskega. Dolgoletni kralj strelcev nemškega prvenstva je poleti izsilil odhod in se pridružil ambiciozni Barceloni. Katalonci so bili v zadnjih letih pogosto nemočni proti Bavarcem, tudi tokrat pa so klonili z 0:2.

Bayern je po dveh krogih stoodstoten. Foto: Reuters

Barcelona lahko obžaluje predvsem zapravljene priložnosti v prvih 20 minutah, ko je vratar Manuel Neuer preprečil veselje Pedriju, nato pa je dve možnosti za vodstvo zapravil tudi Lewandowski, ko se je znašel z oči v oči z Neuerjem, je streljal čez gol, nato pa je poskušal še z glavo, toda nemški vratar je bil spet na mestu. Za zmago Bayerna sta bila na uvodu v drugi polčas v razmaku štirih minut uspešna Lucas Hernandez in Leroy Sane.

Na drugi tekmi skupine smrti v vratih milanskega Interja priložnosti ni dočakal Samir Handanović. Na Češkem, kjer je Inter po zadetkih Edina Džeka in Denzela Dumfriesa z 2:0 ugnal Viktorio Plzen, je v vratih stal Kamerunec Andre Onana, ki je branil tudi na prvi tekmi evropske sezone, v kateri je sicer italijanski velikan na San Siru potegnil krajšo proti Bayernu (0:2).

Jan Oblak je izpustil prvo tekmo lige prvakov po letu 2017. Bo v nedeljo nared za mestni derbi z Realom? Foto: Guliverimage Oblaka ni bilo v kadru Atletica

Atletico je v uvodnem evropskem nastopu po pravcati drami v Madridu ugnal Porto (2:1), tokrat pa je bil brez Jana Oblaka prvič v tej sezoni prekratek. Španski klub, pri katerem je Oblaka v vratih zamenjal Hrvat Ivo Grbić, je moral z 0:2 priznati premoč Bayerju iz Leverkusna, ki je sicer v zadnjem času v veliki krizi, a Atleti tega niso znali izkoristiti.

Nastop Jana Oblaka, ki v soboto ni kandidiral za prvenstveno tekmo s Celto (4:1), je bil dolgo časa pod vprašajem, na koncu pa se je Simeone odločil, da Škofjeločan ne bo nastopil. S tem pa je Oblak končal petletni in kar 47 tekem dolg niz neprekinjenih nastopov za Atletico v ligi prvakov. Konec tedna čaka Atletico še mestni derbi proti Realu.

Nusa blizu rekorda, Matip rešil Liverpool

V isti skupini je Club Brugge s 4:0 odpravil Porto in je po dveh krogih pri dveh zmagah. Četrti gol za belgijski klub je v 89. minuti tekme dosegel Antonio Nusa, ki je pri svojem debiju pri 17 letih in 149 dneh postal drugi najmlajši nogometaš, ki je dosegel gol v ligi prvakov. Pred njim je le Ansu Fati, ki mu je tovrsten dosežek v dresu Barcelone uspel leta 2019 pri dopolnjenih 17 letih in 40 dneh. Nusa je hkrati tudi prvi nogometaš rojen leta 2005, ki je dosegel zadetek v najelitnejšem evropskem tekmovanju.

ANTONIO NUSA UCL DEBUT GOAL!!! 17 YEARS OLD!!!🇸🇯🇳🇬pic.twitter.com/sXqlwWFqMr — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) September 13, 2022

Liverpool se je pred domačimi gledalci pobral po polomu na prvi tekmi proti Napoliju. Redsi so si pred domačimi navijači priigrali prvo evropsko zmago, z 2:1 so bili na Anfieldu boljši od Ajaxa. Odločilni zadetek je v 89. minuti tekme dosegel branilec Joel Matip. Obe ekipi sta po dveh krogih pri treh točkah.

Joel Matip je v 89. minuti Liverpoolu priskrbel tri točke. Foto: Reuters

V skupini D so nogometaši lizbonskega Sportinga prvič v ligi prvakov tekmovanje začeli z dvema zmagama. V drugem krogu so proti londonskemu Tottenhamu potrdili uspeh iz Frankfurta. Dvoboj je bil odločen v zadnjih trenutkih, odločila sta ga rezervista. Najprej je ob izteku rednega dela po kotu Portugalce v vodstvo popeljal Paulinho, nato pa je v sodnikovem dodatku po samostojnem prodoru izid povišal Arthur.