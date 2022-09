Otroci so ostali brez besed #video

V sredo je v nogometni ligi prvakov PSG gostoval pri Maccabi Haifi, ki je na krilih atomske trojice Messi, Mbappe in Neymar, ugnal Maccabi (1:3). Lahko smo videli že veliko nenavadnih odzivov tistih, ki so Messija že spoznali. Ne glede na to, ali so to bili nogometaši, ki so si po tekmi z njim želeli zamenjati dres, ali pa le "navadni" ljudje.

Še najbolj pristne in zanimive so reakcije otrok, ki po navadi nogometaše pospremijo na igrišče. Še posebej zanimivo je bilo videti otroke na sredini tekmi, ko sta igrala Maccabi Haifa in PSG. Nekateri so Argentincu dobesedno padli v objem. 35-letni nogometaš, ki ima tudi sam tri otroke, se je z veseljem odzval na reakcijo otrok.

Foto: Reuters

Izkušeni Argentinec je sredo dosegel že 126. zadetek v ligi prvakov in s tem znižal zaostanek na večni lestvici strelcev za rekorderjem Cristianom Ronaldom (140). Messi je hkrati postal prvi nogometaš, ki se je vpisal med strelce v 18 zaporednih sezonah lige prvakov. V omenjenem tekmovanju je zadel že proti tekmecem iz kar 19 različnih držav!