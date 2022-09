Lewandowski odvihral z igrišča, Xavi preklinjal: Res sem razkurjen

Osrednji akter dogajanja na Allianz Areni je bil v torek Robert Lewandowski, v katerega so bile uprte vse oči. Nekdanji član Bayerna, ki je letos poleti za 50 milijonov evrov izsilil prestop k Barceloni, je bil na svojem nekdanjem terenu zelo dejaven, a mreže mu ni uspelo zatresti. Po koncu tekme Poljak predstavnikom sedme sile ni namenil svojega časa, dejal je le, da na igrišču ni bilo lahko, potem pa je odvihral v garderobo svojega kluba.

Bolj zgovoren, a zelo razjarjen, je bil po tekmi prvi mož Barcelone Xavi, ki je bil prepričan, da bi se tekma morala prevesiti na drugo stran. Tekmo sta z goloma v drugem polčasu v korist Bayerna odločila Lucas Hernandez in Leroy Sane, ki sta poskrbela, da so Bavarci po dveh krogih brez praske.

Robert Lewandowski ni našel poti do mreže nekdanjega kluba. Foto: Reuters

"Razlika med nami in Bayernom je ta, da oni pred golom ne delajo napak. Rezultat ni odraz dogajanja na igrišču. A to je liga prvakov, če zapraviš svoje priložnosti, boš za to na koncu plačal. Naredili smo napako in ta poraz je za nas korak nazaj. Imeli smo šest ali sedem priložnosti, da zadenemo. V prvem polčasu smo bili boljši. Naredili smo dovolj ne samo za remi, ampak za zmago. Morali se bomo kaj naučiti iz naših napak in še naprej trdo delati," je bil jasen Xavi.

"Jezen sem, raz***, razkurjen, ker bi morali to tekmo dobiti, igrali smo na zmago. Ne maram izgubljati in danes si nismo zaslužili poraza. Mislim, da smo bili večino tekme boljši nasprotnik, dominirali smo. Če bi zadeli, bi bila tekma povsem drugačna. Lewandowski je zapravljal priložnosti, Pedri dve, Raphinha … Res sem razočaran in ne zdi se mi pravično. A naša ekipa je še v procesu gradnje, smo šele na začetku naše poti," se je vendarle nekoliko pomiril trener Barcelone.

Nagelsmann je bil po zmagi zadovoljen. Foto: Reuters

Povsem drugače je tekmo doživljal trener Bayerna Julian Nagelsmann. "V prvem polčasu je imela Barcelona več priložnosti kot mi, v drugem delu smo se precej popravili in naša učinkovitost je na koncu pretehtala," je bil jasen Nagelsmann. "A ni nam bilo lahko. Tudi oni so imeli svoje trenutke, bili so močni v prvem polčasu, a na srečo smo pokazali nekaj izboljšav v primerjavi s tekmama s Stuttgartom in Borussio Mönchengladbach," je dejal Nagelsmann, ki so mu zstavljali tudi vprašanja o predstavi Sadia Maneja, ki proti Barceloni ni bil v vidnejši vlogi.

"Danes je igral na drugačnem položaju kot v zadnjem letu, ko je bil član Liverpoola. Povsem običajno je, da potrebuje nekaj časa, prišel je v novo okolje, mora se navaditi. Upam, da bo postal še bolj samozavesten. Veseli smo, da ga imamo in v nadaljevanju sezone ga bomo poskusili še bolj vključiti v našo igro," je bil jasen strateg Bayerna.

Bolj rezerviran je bil ob zmagi vratar Bayerna Manuel Neuer. "Ne smemo pretiravati, na koncu gre le za eno tekmo skupinskega dela lige prvakov. Imeli smo nekaj prostora tako proti Interju kot proti Barceloni, a moramo igrati bolje proti ekipam, ki so bolj obrambno usmerjene, to nas čaka že ta konec tedna proti Augsburgu," je bil jasen izkušeni nemški vratar.

