"Še vedno puščate odprta vrata Mbappeju? Ali sta vam Rodrygo in Vinicius dovolj?" Tako je pred tekmo z Leipzigom eden od španskih novinarjev vprašal trenerja Reala Madrida Carla Ancelottija. Vprašanje ni bilo prav nič povezano s sredino tekmo lige prvakov in italijanski trener se je iz obupa začel kar smejati: "Predam se."

Carlo Ancelotti ima dovolj ponavljajočega vprašanja o Kylianu Mbappeju. Foto: Reuters Real Madrid proti PSG? Ne, to ne bo sredina tekma lige prvakov. Pa je bilo eno od vprašanj na novinarski konferenci trenerju Reala Carlu Ancelottiju vseeno o Kylianu Mbappeju. Seveda na temo, ali še verjame, da bo francoski napadalec prestopil v njihov klub. Če že ni letos poleti, pa vsaj leta 2024, ko mu bo to omogočala klavzula v pogodbi s PSG? Izkušeni italijanski strateg ima vprašanj o Mbappeju dovolj. Še preden ga je novinar postavil do konca, se je Ancelotti cinično nasmehnil in spustil roke, češ, predam se.

"Predam se," je dejal Ancelotti oziroma "spuščam roke", kot bi v dobesednem prevodu pomenil španski (bajo los brazos) oziroma tudi angleški rek (throw down my arms). "Če sem pošten, smo zadovoljni z napadalci, ki jih imamo, še posebej z mlajšimi. Res je, da nam Karim Benzema daje veliko veselja, ko pa ti ga da mlad igralec, je to še toliko bolje, saj tega še nisi navajen. Zelo smo zadovoljni s tem, kaj počneta Vinicius in Rodrygo. O drugih res ne razmišljamo." Viniciusu so na zadnji tekmi la lige kljub zmagi s 4:1 popustili živci, češ da so mu dosodili preveč prekrškov, in se je na zelenici prepiral celo z več igralci Mallorce, še z njihovim trenerjem Javierjem Aguirrejem. Ancelotti je moral 22-letnika tako celo miriti.

Real Madrid na torkovem uradnem treningu pred sredino tekmo z Leipzigom, ki bo v Madridu. Foto: Reuters

Real Madrid v sredo zvečer v drugem krogu lige prvakov igra z Leipzigom. Je v dobri formi, saj je dobil uvodnih pet tekem španskega prvenstva, v prvem krogu lige prvakov pa je s 3:0 premagal Celtic. Medtem se je moral po porazu s Šahtarjem iz Donecka s klopi Leipziga posloviti Domenico Tedesco. Z novim trenerjem Marcom Rosejem so na prvi tekmi v soboto zvečer v nemški bundesligi s 3:0 premagali Borussio Dortmund.