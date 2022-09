Lewandowski se je vrnil v München, svarilo Müllerju #video

Za Barcelono je Poljak na prvih osmih tekmah zabil že devet golov. Foto: Reuters Trener Bayerna Julian Nagelsmann na ponedeljkovi novinarski konferenci ni odgovoril na vprašanje, koga bo zadolžil za pokrivanje Roberta Lewandowskega, češ, da se bo odločil tik pred zdajci. Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt in Lucas Hernandez so najverjetneje kandidati za to težko nalogo. Poljski napadalec je namreč v osmih letih na 375 tekmah v dresu Bayerna zabil 344 golov. Šestkrat je bil tako najboljši strelec bundeslige. Letos julija pa je izsilil prestop v Barcelono. Je pa Bayern zanj prejel 45 milijonov evrov odškodnine. Na prvih šestih tekmah za svoj novi klub je zabil že devet golov, od tega tri v prvem krogu lige prvakov, ko je Barcelona prejšnji teden s 5:1 premagala Viktorio Plzen. Pri 34 letih je torej še vedno vrhunski in bo očitno tudi za ponos Katalonije lahko v povprečju zabijal po 40 golov na sezono.

Svarilo Müllerju: Glej, da ne boš podal Lewiju!

"Naj povem, da mi Sadio Mane v šali že 10 dni govori: Glej, da ne boš po pomoti podal Lewiju, pod nobenim pogojem!" je z nasmeškom na obrazu povedal Thomas Müller. Dvaintridesetletni veteran v vrstah Bayerna, ki za münchenski klub igra vso kariero, je še priznal, da si z nekdanjim soigralcem pišeta prek WhatsAppa in se zbadata, odkar so bili izžrebani v isto skupino lige prvakov. Odhoda mu očitno vsaj v ekipi ne zamerijo. Trener Nagelsmann si želi, da bi ga z aplavzom pozdravili tudi navijači: "To bi bilo nekaj normalnega za nekoga, ki je klubu toliko dal. Bil je ključen člen Bayernove družine. Komaj čakam, da ga vidim in ga pozdravim."

Lewandowski je nazaj na Allianz Areni. Takole je na ponedeljkovem treningu pozdravil fotografe. Foto: Reuters

Bayern je uspešno odprl novo sezono lige prvakov. Inter Milan so premagali z 2:0. Nekaj slabše pa jim gre v nemški bundesligi, saj so remizirali na zadnjih treh tekmah in tako po šestih krogih zasedajo tretje mesto (dve točki za vodilnim Unionom Berlinom).

Bayern na zadnjih treh tekmah Barceloni zabil 14 golov

Lani je Bayern München obe tekmi z Barcelono dobil s 3:0. Foto: Reuters V ligi prvakov se Bayern in Barcelona kar pogosto merita. Zadnje štiri medsebojne dvoboje je dobil bavarski klub: v lanski sezoni obakrat s 3:0, v četrtfinalu leta 2020 pa s kar 8:2. Nagelsmann je svoje nogometaše vseeno opozoril, da zdaj na Allianz Areno prihaja povsem drugačna Barcelona. "Imajo nekaj novih igralcev, ki bodo začeli v prvi postavi, na primer Lewija. In ne gre le za nove igralce, imajo tudi povsem nov duh v ekipi. Fantom sem rekel, da lahko zadnje tri, štiri tekme z njimi kar izbrišejo s svojih trdih diskov," je slikovito razlagal Nagelsmann. Pravi, da igrajo kot nekoč, ko je bil trener Xavi še igralec kluba. Ob Lewandowskem je opozoril predvsem še na Pedrija in Gavija. Tekma bo v torek ob 21. uri.