Polom Dortmund proti Kamplovim, na prvem mestu Union Berlin

V šestem krogu bundeslige je RB Leipzig s Kevinom Kamplom s kar 3:0 odpihnil Borussio Dortmund in ji prizadejal drugi poraz v sezoni. Brez zmage je ostal tudi prvak Bayern, ki je z 2:2 remiziral s Stuttgartom. In tako je Union Berlin, ki je v nedeljo z 1:0 zmagal v Kölnu, prevzeli vodstvo na razpredelnici.

Vse kaže, da kadrovske menjave v Leipzigu počasi rodijo sadove. Novi trener Marco Rose je moštvo takoj pripeljal zmage. Za ekipo z vzhoda države sta najprej zadela Willi Orban (6.), ki je bil po kotu z glavo najvišji v skoku, in Dominik Szoboszlai (45.) tik pred polčasom z lepim strelom z razdalje. Ekipo Dortmunda je nato v 84. minuti dokončno matiral Amadou Haidara (84.).

Bayern je vsaj za 24 ur prevzel vodstvo na lestvici, a rekorderji v nemškem prvenstvu po treh zmagah in treh remijih z uvodom v sezono ne morejo biti zadovoljni. Najprej je kazalo, da bodo Bavarci tudi doma potrdili zmago iz lige prvakov proti milanskemu Interju. Francoz Mathys Tel je pri 17 letih in 156 dnevih postal najmlajši nogometaš Bayerna, ki je dosegel gol v nemški ligi in ekipo v 36. minuti popeljal v vodstvo.

Bayern in Stuttgart sta se razšla z delitvijo točk. Foto: Reuters

V drugem delu je za Stuttgart že v 51. minuti zadel Serhou Guirassy, a so sodniki gol zaradi domnevnega prekrška razveljavili, šest minut kasneje pa je bilo po golu Chrisa Führicha 1:1. Veselje gostov je bilo kratko, saj je le tri minute zatem Bayernu vodstvo vnovič zagotovil Jamal Musiala (60.). Vseeno pa so se nogometaši Stuttgarta na Allianz Areni dokopali do točke, ko je v sodniškem podaljšku z bele točke zadel Guirassy.

Union Berlin je na prvem mestu razpredelnice in navijači seveda že sanjajo tudi o prvem naslovu. Za to je še prezgodaj, a dejstvo je, da se je ekipa iz prestolnice v uvodnih šestih krogih že pomerila tudi s favoriziranima Bayernom in Leipzigom. Zmaga Berlinčanov bi bila lahko še višja, a je Jordan Siebatcheu v 10. minuti zapravil enajstmetrovko. Že pred tem jim je k vodstvu z avtogolom pomagal Timo Hübers (3.).

Nemško prvenstvo, 6. krog: Petek, 9. september:

Werder Bremen : Augsburg 0:1 (0:0) Sobota, 10. september:

Bayern München : Stuttgart 2:2 (1:0)

Eintracht Frankfurt : Wolfsburg 0:1 (0:0)

Hertha Berlin : Bayer Leverkusen 2:2 (0:0)

Hoffenheim : Mainz 4:1 (0:0)

RB Leipzig : Borussia Dortmund 3:0 (2:0)

Kevin Kampl (RB Leipzig) je igral od 85. minute Schalke : Bochum 3:1 (1:0) Nedelja, 11. september:

FC Köln : Union Berlin 0:1 (0:1)

Freiburg : Borussia Mönchengladbach 0:0 (0.:0)