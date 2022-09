Konec tedna v Nemčiji zaznamovan z derbiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z derbijem med dortmundsko Borussio in Hoffenheimom začel peti krog nemškega prvenstva. Šlo bo za obračun četrtega in petega moštva z lestvice, obe ekipi pa sta po štirih odigranih krogih pri devetih točkah.

Še večji derbi se obeta v soboto, ko se bosta v obračunu vodilnih moštev spopadla berlinski Union in branilec naslova Bayern München. Obe ekipi sta do zdaj zabeležili po tri zmage in en remi.

RB Leipzig s Kevinom Kamplom bo za konec sobotnega programa gostoval pri Eintrachtu iz Frankfurta.

Nemško prvenstvo, 5. krog: Petek, 2. september:

20.30 Borussia Dortmund - Hoffenheim Sobota, 3. september:

15.30 Bayer Leverkusen - Freiburg

15.30 Bochum - Werder Bremen

15.30 Stuttgart - Schalke

15.30 Union Berlin - Bayern München

15.30 Wolfsburg - Köln

18.30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (Kevin Kampl) Nedelja, 4. september:

15.30 Augsburg - Hertha Berlin

15.30 Borussia Mönchengladbach - Mainz