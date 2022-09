Realu uspel preobrat, Barcelona ni več prva

Barcelona je tekmo v Cadizu proti zadnjeuvrščeni ekipi dobila po zaslugi zadetkov v drugem polčasu, ko sta se najprej med strelce vpisala Frenkie de Jong in Robert Lewandowski, s šestimi goli prvi strelec lige, nato pa po podaji slednjega še Ansu Fati v 86. ter Ousmane Dembele v 92. minuti.

Obračun so sicer v 83. minuti za dlje časa prekinili, da bi navijaču na tribuni pomagali ob srčnem napadu, med drugim je kar vratar domačih stekel po defibrilator in ga poslal na tribuno. Pozneje so španski mediji poročali o še enem primeru težav navijača.

Araujo praying while the medical officials are taking care of the fan who has a medical condition.

Not just a great a player but a good human too.

Our Captain 💙❤ @FCBarcelona pic.twitter.com/hfxp8D1POn