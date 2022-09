Oblak se je poškodoval, Real ostaja stoodstoten

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Oblak Foto: Guliverimage Atletico Madrid z Janom Oblakom je v soboto gostoval pri Real Sociedadu, tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1, v 85. minuti pa so Madridčani ostali brez svojega prvega vratarja. Škofjeločan se je namreč ob naletu Reinilda Mandave poškodoval in zapustil zelenico. Oblaka je nadomestil Hrvat Ivo Grbić in dočakal krstni nastop v španskem prvenstvu, iz madridskega velikana pa še niso sporočili, kako huda je poškodba kapetana slovenske reprezentance. Atletico čaka sredi tedna uvodno dejanje v ligi prvakov, pomeril se bo s Portom.

Barcelona je v derbiju kroga nadigrala Sevillo s 3:0 in se povzpela na drugo mesto. Nov golv la ligi je dosegel Robert Lewandowski. Poljak jih je dosegel že pet in je skupaj z Iasom Aspasom (Celta) najboljši strelec španskega prvenstva.

Villarreal je za tretje mesto na lestvici premagal Elche s 4:0 in le dve točki zaostaja za vodilnim Realom iz Madrida. Za Villarreal so bili uspešni Gerard Moreno (26.), Giovani Lo Celso (36.), Francis Coquelin (89.) in Jose Luis Morales (90.)

Špansko prvenstvo, 4. krog: Petek, 2. september:

Celta Vigo : Cadiz 3:0 (0:0) Sobota, 3. september:

Mallorca : Girona 1:1 (0:0)

Real Madrid : Betis 2:1 (1:1)

Real Sociedad : Atletico Madrid 1:1 (1:0)

Jan Oblak (Atletico) je branil 85 minut, nato pa zaradi poškodbe zapustil igrišče.



Sevilla : Barcelona 0:3 (0:2) Nedelja, 4. september:

Osasuna : Rayo Vallecano 2:1 (0:0)

Athletic Bilbao : Espanyol 0:1 (0:0)

Villarreal : Elche 4:0 (2:0)



21.00 Valencia - Getafe