Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klubi po Evropi uradno potrjujejo še zadnje prestope, ki so se zgodili ob četrtkovem zaprtju poletne nogometne tržnice. Eden bolj zanimivih je podpis pogodbe legende Reala Madrida Marcela z grškim Olympiakosom.

Brazilec Marcelo je podpisal pogodbo z grškim Olympiakosom, so sporočili iz trikratnega zaporednega grškega prvaka, pri tem pa niso navedli ne trajanja ne zneska pogodbe. "Prava nogometna legenda se je pridružila Olympiakosu," je klub v grščini in angleščini zapisal na Twitterju.

Marcelo je pri 34 letih odigral 546 tekem v barvah madridskega Reala, kamor je prišel leta 2006 pri komaj 18 letih. S kraljevim klubom je petkrat osvojil ligo prvakov. Marcelo je obenem najuspešnejši igralec v zgodovini Real Madrida s 25 trofejami. Vodstvo Reala pa se je odločilo, da po koncu sezone 2021/22 ne bo podaljšalo pogodbe z Brazilcem.

Marcelo, ki je pred prihodom v Evropo igral za domači Fluminense, ima tudi 58 nastopov za Brazilijo (šest golov), v dresu katere je nastopil tudi na dveh svetovnih prvenstvih leta 2014 in 2018.

Marcelo bo v grškem prvenstvu na največjem derbiju igral proti trem Slovencem. Trije reprezentanti, Benjamin Verbič, Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin, so se namreč to poletje pridružili Panathinaikosu, večno rivalstvo Olympiakos - Pao pa velja za eno najbolj "vročih" v nogometnem svetu.

Barcelona potrdila prihod Alonsa

Španski branilec Marcos Alonso se je za eno sezono pridružil španskemu nogometnemu prvoligašu Barceloni. Kot so zapisali pri Barceloni, je 31-letni Alonso v okviru prestopa gabonskega napadalca Pierre-Emericka Aubameyanga k Chelseaju svoj modri dres zamenjal za katalonskega.