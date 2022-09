Najbizarnejša zgodba dramatičnega četrtka

Zadnji dan prestopnega nogometnega roka je znan po tem, da se klubom neizmerno mudi. Pogodbo morajo podpisati v predvidenem roku, pred tem opraviti vse potrebne obveznosti. Vse poteka v pospešenem ritmu, zato ne manjka nervoze in nezadovoljstva, če se stvari ne razpletejo po želenem scenariju.

Leeds se je že dogovoril z Marseillom in igralcem

Bamba Dieng je letos s Senegalom postal afriški prvak. Foto: Reuters Najbizarnejšo zgodbo dramatičnega četrtka je spisal Bamba Dieng. Mladi Senegalec je želel zapustiti Marseille, kjer mu hrvaški trener Igor Tudor ne namenja pomembnejše vloge.

Ker se 22-letni Afričan ni bil zadovoljen z drobtinicami, je želel oditi drugam. S tem se je strinjalo tudi vodstvo kluba, mu prižgalo luč za odhod in se o njegovi selitvi že dogovarjalo s snubci. Nato pa je sledilo šokantno sosledje dogodkov, po katerem si je Afričan nakopal največ sovraštva pri Leeds Unitedu. Kaj se je zgodilo?

Angleški premierligaš je bil še v četrtek dopoldne prepričan, da bo sklenil pogodbo z Bambo Diengom. Z Marseillom je našel skupni jezik, otoški mediji so poročali, kako se bo Senegalec preselil k Leeds Unitedu, klub, ki ga je pred leti za kratek čas vodil tudi slovenski trener Darko Milanič, pa bo nekdanjemu evropskemu prvaku z juga Francije plačal slabih 12 milijonov evrov. Dieng, za katerega se je zanimal tudi londonski Fulham, bi moral le še pripotovati na Otok, opraviti zdravniški pregled in se pridružiti soigralcem v Leedsu.

Predsednik Leedsa mu je že izrazil dobrodošlico ...

Ameriški strateg Jesse Marsch je v tem poletnem prestopnem roku dočakal prihode številnih igralcev, ki jih je že vodil pri rdečih bikih. Foto: Reuters Afričan se je tako v četrtek odpravil na letališče, tam pa je vskočila Nica. Klub z Azurne obale, goreč tekmec Marseilla, ki je v poletnem prestopnem roku pripeljal kar nekaj znanih obrazov (Kasper Schmeichel, Nicolas Pepe in Aaron Ramsey), se je ogrel še za nakup Dienga. Senegalca je zvabil v Nico in ga prepričal, da prelomi dogovor z Angleži. Mladi napadalec se je tako odločil, da bo nadaljeval kariero v Franciji, pri Nici, s katero je želel skleniti petletno sodelovanje.

Ko so za njegovo potezo izvedeli pri Leedsu, so bili besni kot risi. Predsednik kluba Andrea Radrizzani kar ni mogel verjeti, kaj se dogaja. Pred tem se je na socialnih omrežjih že hvalil s tem, kako bo Dieng novi napadalec Leedsa in mu že izrazil dobrodošlico, obenem pa je potrdil, da se klub zanima tudi za prihod nizozemskega krilnega napadalca PSV Eindhovna Codyja Gakpa.

Verjel je, da bosta prišla oba in da bo trener Jesse Marsch vstopil v nadaljevanje sezone z okrepljenim napadom.

Senegalec doživel presenečenje na pregledu

Mladi Afričan je v prejšnji sezoni v 25 nastopih za Marseille dosegel sedem zadetkov. Foto: Reuters Želji o prihodu Dienga in Gakpa pa sta se izkazali za račun brez krčmarja. Senegalec se je odločil za Nico, a mu v četrtek vendarle ni uspelo skleniti dogovora z novim delodajalcem, saj je "padel" na zdravniškem pregledu. Ni ga opravil, tako da je ostal brez prestopa.

Leeds pa ni dočakal niti Gakpa. Ta se je s predstavnikom angleškega kluba že odpravil proti letališču na Nizozemskem, a si nato premislil in dejal, kako bi želel ostati v domovini tulipanov. Tako je Leeds v četrtek prejel dve košarici.

Ko je 47-letni italijanski poslovnež izvedel, kaj se je zgodilo v Franciji, je zapisal, kako je bil Leeds United opeharjen, vse skupaj pa pojasnjeval "z norišnico zadnjega dneva prestopnega roka". "Dogaja se tudi najboljšim. Vseeno smo lahko zadovoljni s tem, kar smo storili v tem prestopnem roku," se je tolažil Radrizzani, saj je trenerju Jesseju Marschu omogočil prihod kar nekaj novincev, s katerimi je Američan že sodeloval pri rdečih bikih.

Ker je Leeds v prepričanju, da bo v četrtek okrepil napad, krilnemu napadalcu Danielu Jamesu dovolil, da kot posojen nogometaš okrepi Fulham, se je znašel v težavah. V zadnjih urah prestopnega roka je mrzlično pogledoval proti morebitnim napadalcem, ki bi še lahko prišli na Elland Road in zapolnili vrzel, nastalo tudi zaradi poškodbe Rodriga.

Tik pred koncem, skoraj "pet minut pred dvanajsto", ga je našel v Švici. Prišel je 18-letni italijanski reprezentančni napadalec Wilfried Gnonto, ki se je pred tem dokazoval pri Zürichu. Leeds je zanj odštel 4,5 milijona evrov.

Čeprav se je poletni prestopni rok že zaključil, bi lahko Dieng vseeno izkoristil posebno pravilo, ki velja v francoskem prvenstvu. Foto: Reuters

Kaj pa Dieng? Čeprav je bilo sprva govora, kako se bo moral po neuspelem zdravniškem pregledu v Nici skrušeno vrniti v Marseille in čakati na "milost" trenerja Tudorja. Vseeno pa bi lahko Afričan vendarle danes uresničil željo in oblekel dres Nice. To mu namreč dovoljuje posebno pravilo francoskega prvenstva, ki dovoljuje en opravljen posel med francoskima kluboma po koncu poletnega in pred začetkom zimskega prestopnega roka. Nica ga bo poskušala izkoristiti že danes in v svoje vrste pripeljati Senegalca, ki je v četrtek poskrbel za kar nekaj zapletov.