Drama s srečnim koncem za Oblaka, šov Lewandowskega, polom Liverpoola

Liga prvakov, skupinski del (1. krog): Sreda, 7. september:

Skupina A:

Ajax : Glasgow Rangers 4:0 (3:0)

Alvarez 17., Berghuis 32., Kudus 33., Bergwijn 80.



Napoli : Liverpool 4:1 (3:0)

Zielinski 5./11-m, 47., Zambo Anguissa 31., Simeone 44.; Diaz 49.

Osimhen (Napoli) je v 18. minuti zapravil 11-m Skupina B:

Atletico Madrid : Porto 2:1 (0:0)

Hermoso 90.+2, Griezmann 90.+11; Uribe 90.+6/11-m; R.K.: Taremi 82./Porto

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral tri obrambe.



Club Brugge : Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Sylla 42. Skupina C:

Inter Milano : Bayern München 0:2 (0:1)

Sane 25., D'Ambrosio 66.

Samir Handanović (Inter) je sedel na klopi.



Barcelona : Viktoria Plzen 5:1 (3:1)

Kessie 13., Lewandowski 34., 45.+3, 67., Torres 74.; Sykora 44. Skupina D:

Eintracht Frankfurt : Sporting Lizbona 0:3 (0:0)

Edwards 65., Trincao 67., Santos 82.



Tottenham : Marseille 2:0 (0:0)

Richarlison 76., 81.; R.K.: Mbemba 48:/Marseille

Najvišjo zmago prvega kroga je dosegla Barcelona. Okrepljeni katalonski velikan, ki je kljub zadolženosti to poletje močno okrepil svoje vrste, je nadigral češkega prvaka iz Plzna. Viktoria je izgubila kar z 1:5, pod tri zadetke pa se je podpisal Robert Lewandowski. Donedavni golgeter nemške bundeslige in Bayerna je tako izjemno strelsko formo prenesel tudi v Španijo, po prvem krogu pa je že prvi strelec tekmovanja.

V drugi tekmi skupine C je Bayern v poslastici večera na San Siru odpravila Inter. Bavarce je v prvem polčasu z zadetkom osrečil nekdanji zvezdnik Liverpoola Leroy Sane, v drugem delu pa so si Milančani zabili zadetek sami. Branilec Danilo D'Ambrosio je premagal Andreja Onano, nekdanjega vratarja Ajaxa, ki je med vratnicama Interja dobil prednost pred kapetanom Samirjem Handanovićem. Bayern je bil bistveno močnejši od črno-modrih, razmerje strelov v okvir vrat je znašalo 11:2 za serijske nemške prvake, tako da je imel vratar iz Kameruna ogromno dela.

Poljak Piotr Zielinski je v 5. minuti z bele točke popeljal Napoli v vodstvo proti Liverpoolu. Foto: Guliverimage

Napoli je v derbiju skupine A pokvaril načrte Liverpoolu. Angleški velikan je v mestu pod Vezuvom doživel manjšo katastrofo. Že po prvem polčasu je zaostajal z 0:3, pri čemer je pri gostiteljih Victor Osimhen zapravil še najstrožjo kazen, na koncu pa so Neapeljčani na stadionu Diego Armando Maradona proslavljali prestižno zmago s 4:1. Dva zadetka je dosegel Poljak Piotr Zielinski. Osimhen je zaradi poškodbe zapustil igro v 41. minuti. Zamenjal ga je Giovanni Simeone, sin trenerja Atletica, in dosegel zadetek že po treh minutah.

Dramatičen sodnikov podaljšek v Madridu

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je branil vso tekmo proti Portu. Čeprav je na zadnji tekmi v San Sebastianu prejel udarec v mišico in so španski mediji napovedovali, da bi lahko v uvodnem dejanju lige prvakov dočakal počitek, je Škofjeločan stopil na vrata. V madridu v rednem delu ni bilo zadetkov, nato pa je sledila pravcata drama.

Na začetku sodnikovega podaljška je Atletico povedel, nato so gostje z igralcem manj v šesti minuti sodnikovega podaljška izenačili z bele točke, za veliko veselje rdeče-belih pa je v 101. minuti, igrala se je že 11. minuta podaljška, zadel v polno Antoine Griezmann.

Tottenham je mrežo Marseilla zatresel šele v zadnjih 15 minutah, ko je že imel na zelenici igralca več. Oba zadetka je dosegel Brazilec Richarlinson, trener francoskega podprvaka Igor Tudor pa je tako vknjižil prvi poraz v tej sezoni.

Dinamo senzacionalno premagal Chelsea

Uvodno dejanje lige prvakov je postreglo z velikim presenečenjem. Čeprav je Chelsea veljal za ogromnega favorita na gostovanju v Zagrebu, je na koncu potegnil kratko in na stadionu Maksimir ostal brez točk. Dvoboj, ki ga je na častni tribuni spremljal tudi prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, je tako postregel s senzacionalno zmago Dinama.

Pri Chelseaju je prvič v Evropi zaigral mladi Francoz Wesley Fofana, za katerega so bogati Londončani nedavno, v poletnem prestopnem roku, Leicestrer Cityju odšteli dobrih 80 milijonov evrov. Izmed poletnih okrepitev so se v začetni enajsterici Chelseaja znašli tudi Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly in Pierre-Emerick Aubameyang.

Mislav Oršić je v 13. minuti zatresel mrežo evropskega prvaka iz leta 2021. Foto: Reuters

Fofana se v 13. minuti ni kaj prida izkazal, ko ga je prehitel Mislav Oršić. Nekdanji napadalec Celja, ki obožuje domače tekme proti angleškim velikanom, saj je lani kar trikrat zatresel mrežo Tottenhama (3:0), je Dinamo popeljal v vodstvo.

Gostje, največji zapravljivci v poletnem prestopnem roku, saj so zapravili kar 280 milijonov evrov, so skušali izenačiti, a je mreža hrvaškega reprezentančnega vratarja Dominika Livakovića ostala nedotaknjena do konca. Še več, Dinamo bi lahko na začetku drugega polčasa povišal prednost, a je žoga po strelu Stefana Ristovskega zadela okvir vrat Chelseaja, evropski prvaki iz leta 2021 pa so bili najbližje izenačenju v 86. minuti, ko je vratnico zadel Reece James.

Polom Leipziga proti Ukrajincem

Ukrajinski nogometaši po veliki zmagi v Nemčiji. Foto: Reuters Avstrijski serijski prvak Red Bull Salzburg je v novo sezono lige prvakov, v prejšnji je s prebojem med 16 najboljših poskrbel za najboljši dosežek v zgodovini kluba, vstopil z remijem proti AC Milanu. Rdeče bike je v vodstvo popeljal 22-letni Švicar Noah Okafor, gostom pa je točko zagotovil Belgijec Alexis Saelemaekers. Slovenski dragulj Benjamin Šeško, ki bo prihodnje leto zaigral za Leipzig, je v igro vstopil v 65. minuti.

Za veliko presenečenje je poskrbel Šahtar Doneck. Ukrajinski "brezdomci" so v Leipzigu ponižali rdeče bike in jih premagali s kar 4:1. Kevin Kampl je zaman čakal na priložnoki je po debaklu izgubil službo, ga ni povabil v igro. Goste vodi nekdanji strateg Celja Igor Jovičević, z dvema zadetkoma je zablestel Marjan Šved, od 62. minute pa je zaigral tudi Neven Đurasek, ki je v prejšnji sezoni kot eden izmed članov številčne hrvaške kolonije zaigral za Olimpijo.

Real drago plačal zmago na Škotskem

Karim Benzema je zaradi poškodbe kolena zapustil igrišče že po 30 minutah. Foto: Reuters Branilec naslova Real Madrid je drago plačal ceno za uvodno zmago v novi sezoni. Na Škotskem je v drugem polčasu napolnil mrežo Celticu (3:0). Zadnji zadetek za bele baletnike je dosegel rezervist Eden Hazard, ki je v igro vstopil že v 30. minuti, ko je zamenjal nesrečnega Karima Benzemaja. Francoz, ki je nedavno prejel priznanje za najboljšega igralca evropskih pokal v sezoni 2021/22, v ligi prvakov pa je dosegel kar 15 zadetkov, si je poškodoval koleno. Z igrišč bo odsoten vsaj tri tedne.

Manchester City, na stavnicah prvi favorit za osvojitev naslova, je svojo moč dokazal v Sevilli. V Andaluziji je nemočnega gostitelja, ki je v sezono vstopil skromno tudi v domačem prvenstvu, nadigral kar s 4:0 in poskrbel za najvišjo zmago večera. Dvakrat je v polno meril Erling Braut Haaland, eden največjih kandidatov za najboljšega strelca sezone.

Erling Haaland je v novo sezono vstopil v izjemni strelski formi. Foto: Reuters

Norvežan, ki bo 24. septembra gostoval v Stožicah, je v tej sezoni za City dosegel že 12 zadetkov. V povprečju za zadetek potrebuje le 54 minut, v ligi prvakov, kjer je pri 22 letih zbral 20 nastopov, pa je zbral že 25 zadetkov.

Mbappe dvakrat v 22 minutah

Kylian Mbappe je začel evropsko sezono z dvema zadetkoma in zmago PSG. Foto: Reuters Z zmago je v sezono vstopil tudi PSG, bogati francoski klub, drugi največji favorit za osvojitev evropske krone na stavnicah. Poleti je zamenjal trenerja in skoraj celotno zvezno vrsto, v napadu pa ohranil atomski trojček Mbappe-Messi-Neymar, s katerim si je na tekmi z Juventusom že po dobrih 20 minutah priigral vodstvo z 2:0.

Dvakrat je polno meril Kylian Mbappe. Gostje iz Torina so v drugem delu znižali na 1:2, v polno je zadel Američan Weston McKennie, nato pa je francoski prvak zadržal prednost.