Zabava bogatašev, na katero niso povabili Ronalda

Liga prvakov, paradni konj in največji produkt Evropske nogometne zveze (Uefa), danes odpira vrata. Spektakularna zabava, na kateri se delijo milijoni evrov na skoraj vsakem koraku, bo ljubitelje nogometa navduševala vse do 10. junija 2023. Na stavnicah najvišje kotirata Manchester City in PSG, ki kljub izdatni pomoči arabskega kapitala še nista zavzela evropskega prestola. Naslov brani madridski Real. Njegov trener Carlo Ancelotti je zadovoljen, ker se mu ne bo treba spopasti s pritiskom, ki ga prinaša vloga osrednjega favorita. Prvič po 19 letih v ligi prvakov ne bo nastopal njen strelski rekorder Cristiano Ronaldo.

Prihaja jesen, v kateri bo himna lige prvakov na evropskih zelenicah odmevala v drugačnem ritmu, kot smo bili vajeni prejšnja leta. Zaradi svetovnega prvenstva v Katarju, ki bo prvič v zgodovini potekal v zimskih mesecih, od 20. novembra do 18. decembra, se bodo morali udeleženci evropskih klubskih tekmovanj podvizati. Skupinski del bodo izpeljali že do začetka novembra, tako da najboljše evropske klube čaka peklenski ritem.

Največja favorita City in PSG, a ...

Erling Braut Haaland je v uvodnih šestih nastopih za City v angleškem prvenstvu dosegel kar deset zadetkov! Trener Josep Guardiola vseeno opozarja, da angleški prvaki ne smejo postati odvisni zgolj od enega igralca. Foto: Reuters Na stavnicah največje možnosti za osvojitev naslova pripisujejo Manchester Cityju in PSG. Bogata kluba iz Anglije in Francije, podprta z arabskimi milijoni, sta tega že vajena. Za zdaj sta se še vselej neuspešno kosala s pritiskom. Čeprav ju je javnost uvrščala med največje favorite za naslov, sta doživljala neuspehe.

Le enkrat sta se uvrstila v finale in izgubila, sicer pa tako navijače kot tudi vodstvo kluba jezila z bolečimi izpadi v izločilnem delu. V tej sezoni se bosta trudila, da gresta do konca in na Etihad oziroma Park princev končno pripeljeta lovoriko, o kateri sanjajo vsi evropski klubi, najbolj ponosno pa jo razkazujejo v vitrinah madridskega Reala.

Obeta se sezona, ki bi jo lahko zaznamovala prva asa "arabskih igračk" Erling Haaland in Kylian Mbappe. Mlada zvezdnika, ki se lahko pohvalita z največjo tržno vrednostjo na svetu, sta znanilca moderne nogometne dobe in naravna naslednika nepozabnega dvojca, ki je že krepko prestopil prag četrtega desetletja.

Najbolj atomski napad na svetu pri PSG sestavljajo Kylian Mbappe, Neymar in Lionel Messi. Francoskega asa so še spomladi selili v Madrid, a je sledil preobrat. Ostal je na Parku princev, kjer bo skušal prvič postati evropski klubski prvak. Foto: Guliverimage

To sta Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, zadnji v tej sezoni sploh ne bo nastopil v ligi prvakov. To se mu je zgodilo prvič po 19 letih, saj se Manchester United sploh ni uvrstil v elitno tekmovanje (rdeči vragi so bili šele šesti v angleškem prvenstvu), nato pa je 37-letni Portugalec, s 140 zadetki nesporni strelski rekorder lige prvakov, kljub drugačnim napovedim in namigovanjem ostal še brez poletnega prestopa v vrste katerega izmed udeležencev omenjenega tekmovanja. V ligi prvakov tako ne bo nastopil niti mladi Brazilec Antony, ki se je podpisal pod najdražji poletni nakup.

Manchester po dolgih letih ne bo eden izmed privilegiranih mest, ki se lahko pohvali z dvema udeležencema lige prvakov. Vseeno takšnih prizorišč ne bo manjkalo, saj jih je kar pet: Madrid (Real, Atletico), London (Arsenal, Tottenham), Milano (Milan, Inter), Lizbona (Benfica, Sporting) in Glasgow (Celtic, Rangers).

Barcelona se je okrepila

Strelski mlin Roberta Lewandowskega je začel hitro mleti v Španiji. Foto: Reuters Če sta na stavnicah na seznamu favoritov za osvojitev evropskega naslova najvišje Manchester City in PSG, pa sta takoj za njima Liverpool in Bayern München, ki je v novo sezono krenil prav z nekdanjim zvezdnikom rdečih Sadiom Manejem, ostal pa brez dolgoletnega serijskega kralja strelcev Roberta Lewandowskega.

Ta se je odpravil v Barcelono, ki je bila v prejšnji sezoni le senca nekdanjega evropskega velikana, po številnih prihodih eminentnih imen, s katerimi je Xavi dodobra prevetril in okrepil zasedbo, pa so se Katalonci vrnili na seznam desetih največjih favoritov za naslov.

Zanimivo je, da je žreb poskrbel, da se bo Lewandowski še to jesen vrnil na Bavarsko, saj je Barcelona pristala v skupini z Bayernom. Podobno velja za Haalanda, saj bo Norvežan s Cityjem gostoval tudi v Dortmundu, kjer je v zadnjih sezonah navduševal navijače Borussie.

Ancelotti si je oddahnil: To je dober znak

Posebna zgodba je madridski Real. Že v prejšnji sezoni mu ni nihče pripisoval večjih možnosti. Zasedba, polna "veteranov", je še jeseni doživljala nepričakovane polome, doma celo izgubila proti prvaku Moldavije Šerifu. Ko pa je napočil čas za izločilni del in je šlo zares, so se beli baletniki pod vodstvom najbolj hladnokrvnega in flegmatičnega trenerja na svetu, Italijana Carla Ancelottija, prelevili v složno ekipo, ki je kot po tekočem traku pisala filmske zgodbe in se po zaslugi neustavljivega Karima Benzemaja reševala iz najbolj neugodnih težav. Pri tem je izločila največje favorite za naslov, tudi "arabska" PSG in Manchester City, v finalu, ki je imel v Parizu kaotičen organizacijski uvod zaradi zamud in nezadovoljstev navijačev ob vstopu na stadion, pa je vzel mero še močnemu Liverpoolu.

Aktualni evropski prvak Real Madrid je v tej sezoni že osvojil naslov evropskega superpokala. Foto: Reuters

Zato ne čudijo besede Ancelottija, ki si je po svoje oddahnil, ko je na stavnicah zagledal Real na seznamu favoritov šele na petem mestu. "To je dober znak. V prejšnji sezoni so nam pripisovali še manj možnosti. Tudi tokrat se bomo borili do konca. Upam, da znova pridemo v finale," strategu iz Italije, edinemu trenerju na svetu, ki je v klubskem svetu postal prvak v vseh petih najmočnejših ligah, ustreza, da Real ni prvi favorit. S pritiskom se bodo morali kosati drugi.

Oblak, Šeško, Handanović in Kampl

Jan Oblak zaradi udarca, ki ga je v soboto v San Sebastianu prejel v levo stegensko mišico, ne bo branil v sredo proti Portu. Benjamin Šeško se bo danes pomeril proti italijanskemu prvaku Milanu. Foto: Grega Valančič/Sportida Med klubi, ki bi se lahko vmešali v boj za evropsko krono, se omenjajo še Chelsea, Tottenham in Atletico, najvišje postavljeni klub v ligi prvakov s slovenskim nogometašem. Janu Oblaku pa ni bilo naklonjeno zdravje, tako da bo uvod evropske sezone, sredino tekmo s Portom, izpustil, najverjetneje pa bo že nared za izziv prihodnji teden, ko Los Colchoneros čaka gostovanje v Leverkusnu. Nemčija je sicer s petimi udeleženci, Eintracht Frankfurt si je vstopnico za ligo prvakov zagotovil kot zmagovalec evropske lige, najbolj številčno zastopana država v ligi prvakov.

Nogometni ples lige prvakov, v katerem bodo poleg Oblaka slovenske barve branili še Benjamin Šeško (Sazlburg), Samir Handanović (Inter) in Kevin Kampl (Salzburg), bo trajal dolgo, kar do 10. junija 2023, ko bo predsednik Uefe Aleksander Čeferin v Istanbulu kapetanu najboljšega evropskega kluba podelil pokal.