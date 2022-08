Žreb in pol! Lewandowski in Haaland se vrača, Šeško bo igral ligo prvakov skoraj doma!

Evropska nogometna klubska smetana se je v četrtek zbrala v Istanbulu, ki bo ob koncu sezone gostil finale lige prvakov. V ligi prvakov bodo nastopili štirje slovenski legionarji. Jan Oblak (Atletico) bo nastopal v skupini s Portom, Kevin Kampl (Leipzig) z branilcem naslova Reala, Samir Handanović (Inter) bo imel opravka z Barcelono in Bayernom, Benjamin Šeško (Salzburg) pa z Milanom in Chelseajem. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je letošnjo predsedniško nagrado podelil Arrigu Sacchiju. Igralec sezone postal Karim Benzema, najboljši trener pa Carlo Ancelotti.

Žreb skupinskega dela lige prvakov: Skupina A: Ajax (Niz), Liverpool (Ang), Napoli (Ita), Glasgow Rangers (Ško)

Skupina B: Porto (Por), Atletico Madrid (Špa), Bayer Leverkusen (Nem), Club Brugge (Bel)

Skupina C: Bayern München (Nem), Barcelona (Špa), Inter (Ita), Viktoria Plzen (Češ)

Skupina D: Eintracht Frankfurt (Nem), Tottenham (Ang), Sporting Lizbona (Por), Marseille (Fra)

Skupina E: Milan (Ita), Chelsea (Ang), Salzburg (Avt), Dinamo Zagreb (Hrv)

Skupina F: Real Madrid (Špa), RB Leipzig (Nem), Šahtar Doneck (Ukr), Celtic (Ško)

Skupina G: Manchester City (Ang), Sevilla (Špa), Borussia Dortmund (Nem), Köbenhavn (Dan)

Skupina H: PSG (Fra), Juventus (Ita), Benfica (Por), Maccabi Haifa (Izr)

V sezoni 2022/23 bo v ligi prvakov nastopilo 32 klubov iz 15 držav. Vsak udeleženec bo prejel 15,64 milijona evrov, zaslužek pa bo še mnogo večji, saj velja prišteti še zaslužek iz posebnega fonda Uefe, ki bo razdelila 600 milijonov evrov klubom na podlagi njihove uspešnosti v evropskih tekmovanjih v zadnjih desetih letih.

Zagrebški Dinamo je v sredo premagal norveškega prvaka Bodo/Glimt, pred tem pa v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil še prvaka Severne Makedonije Shkupi in prvaka Bolgarije Ludogorec Razgrad, ki ga vodi slovenski strateg Ante Šimundža. Foto: Reuters

Dinamo Zagreb, udeleženec lige prvakov, ki je najbližje Sloveniji, bo npr. s tega naslova prejel skoraj osem milijonov evrov. Treba pa je dodati še zaslužek iz marketinškega bazena, prodanih vstopnic, igralcem se bo dvignila vrednost, vsaka zmaga v skupinskem delu pa prinaša novo bogastvo, kar 2,8 milijona evrov. Remi? Če se bosta tekmeca razšla brez zmagovalca, bo vsaj bogatejši za 0,93 milijona evrov.

Lewandowski se vrača v München

Robert Lewandowski se bo v ligi prvakov srečal tudi z nekdanjim klubom iz Münchna. Foto: Reuters Najtežjo skupino, v kateri so se znašli trije velikani evropskega nogometa, sestavljajo Bayern, Barcelona in Inter. Dolgoletni kralj strelcev nemške bundeslige Robert Lewandowski se bo vrnil na Bavarsko, kjer ga je v napadu serijskih nemških prvakov nasledil Sadio Mane. Barcelona vstopa v novo sezono okrepljena in še kako motivirana, da se vrne k evropskemu vrhu. Bavarci so ji v zadnjih sezonah zadali ogromno bolečih udarcev, navijače Kataloncev še vedno izjemno peče sramotnih 2:8 na Portugalskem (2020).

Bayern je zlahka dvakrat nadigral Barcelono tudi v prejšnji sezoni. V skupini C bo skušal Bavarcem in Kataloncem prekrižati načrte milanski Inter, pri katerih nosi kapetanski trak Samir Handanović. Izjemno atraktivno skupino dopolnjuje še češki prvak Viktoria Plzen.

Benjamin Šeško čaka na strelski prvenec v skupinskem delu lige prvakov. Ga bo dočakal letos? Foto: Guliver Image

Benjamin Šeško, ki bo prihodnje leto porušil slovenski rekord, kar se tiče najdražjega slovenskega nogometnega prestopa, saj ga bo za 24 milijonov evrov kupil Leipzig, bo z avstrijskim prvakom nastopal v skupini E. Meril se bo z velikanoma evropskega nogometa, nekdanjima prvakoma Milanom in Chelseajem, odpravil pa se bo tudi v bližino svojega rojstnega mesta, saj se bo udaril tudi s hrvaškim prvakom Dinamom.

Rdeči biki iz Leipziga, pri katerem nastopa Kevin Kampl, si bodo skušali napredovanje v osmino finala priigrati v skupini F, kjer je prvi favorit Real Madrid, tudi branilec naslova, v skupini pa se bosta predstavila še ukrajinski ''brezdomec'' Šahtar, ki bo domače tekme igral v Varšavi, ter škotski Celtic.

Jan Oblak odlično pozna Porto, najmočnejšega tekmeca Atletica na papirju v skupini lige prvakov. Foto: Reuters

Jan Oblak, ki je z madridskim Atleticom že stalni udeleženec lige prvakov, se bo v skupini B srečal s Portom, Bayerjem iz Leverkusna, ki je v novo sezono vstopil s skromno formo, in belgijskim prvakom Club Brugge.

Zelo pestro bi znalo biti tudi v skupini H, kjer se bo PSG z atomskim trojčkom v napadu Mbappe-Messi-Neymar spopadel z Juventusom, Benfico in Maccabijem iz Haife, ki je v play-offu kvalifikacij prekrižal načrte beograjski Crveni zvezdi. Podobno kot Lewandowski se bo z mešanimi občutki srečeval tudi Erling Braut Haaland, saj bo z Manchester Cityjem v ligi prvakov gostoval tudi v Dortmundu, kjer je v zadnjih sezonah navduševal navijače Borussie.

Čeferin podelil nagrado Sacchiju

Predsedniško nagrado je letos prejel sloviti italijanski nogometni strateg Arrigo Sacchi, ki se je v prejšnjem stoletju proslavil z napadalnim slogom, s katerim je osvajal lovorike z nepozabno zasedbo AC Milan. "Bil je vizionar. Ni ga bilo strah napadati tekmeca. Milan je bil pod njegovim vodstvom nepremagljiv. Presenečen sem bil, da lahko ekipa ves čas le napada. Zlasti italijanski klub," je v Istanbulu dejal Aleksander Čeferin, ki je letos predsedniško nagrado za doprinos nogometni igri kot prvi mož Uefe podelil Sacchiju.

🥇 Arrigo Sacchi is the 2022 UEFA President's Award winner!#UEFAawards pic.twitter.com/882nq7TOFp — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

Nemci kar s petimi

Naslov brani Real Madrid, na seznamu favoritov pa se poleg belih baletnikov največ možnosti za osvojitev naslova pripisuje Manchester Cityju (na fotografiji), PSG, Liverpoolu in Bayernu. Foto: Guliverimage V skupinskem delu lige prvakov bo imela največ predstavnikov Nemčija. Kar pet, saj si je Eintracht Frankfurt vstopnico za najbolj prestižno tekmovanje pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) zagotovil kot zmagovalec evropske lige. V kvalifikacijah si je udeležbo v tekmovanju, kjer se cedita med in mleko, zagotovilo šest klubov.

Trije prvaki držav (Dinamo Zagreb iz Hrvaške, Viktoria Plzen iz Češke in Maccabi Haifa iz Izraela) ter trije podprvaki, ki so nastopili v kvalifikacijah na podlagi visokega koeficienta uspešnosti svojih držav. Z elito se bodo tako družili tudi Benfica (Portugalska), Köbenhavn (Danska) in Glasgow Rangers (Škotska).

Najboljša Benzema in Ancelotti

Priznanje najboljšega igralca v evropski sezoni 2021/22 je prejel Francoz Karim Benzema. Med najboljše tri sta se uvrstila še Belgijca Thibaut Courtois (Real Madrid) in Kevin De Bruyne (Manchester City). Za najboljšo trojico so zaostali Poljak Robert Lewandowski (54 točk), Hrvat Luka Modrić (51), Senegalec Sadio Mane (51), Egipčan Mohamed Salah (46), Francoz Kylian Mbappe (25) in preostali. Lani je lovoriko prejel italijanski reprezentant Jorginho (Chelsea).

Francoski napadalec Karim Benzema, ki je v prejšnji sezoni blestel z zadetki v ligi prvakov in Realu pomagal do evropske krone, je prejel priznanje za najboljšega igralca evropskih nogometnih tekmovanj v sezoni 2021/22. Foto: Reuters

Priznanje za najboljšega trenerja je prejel Italijan Carlo Ancelotti (Real Madrid), med najboljše tri, v glasovanju so sodelovali novinarji iz članic Uefe, sta se uvrstila še Nemec Jürgen Klopp (Liverpool) in Španec Josep Guardiola (Manchester City). Najbližje trojici so bili nemški trener Eintrachta Oliver Glasner (75 točk), Španec Unai Emery (Villarreal – 74) in Portugalec Jose Mourinho (Roma – 51).

Nagrado za najboljšega trenerja sezone je prejel trener Reala Carlo Ancelotti. Je prvi strateg, ki je postal državni prvak v vseh petih najmočnejših ligah v Evropi. Foto: Reuters

Razpored tekem skupinskega dela LP: 1. krog: 6. in 7. september

2. krog: 13. in 14. september

3. krog: 4. in 5. oktober

4. krog: 11. in 12. oktober

5. krog: 25. in 26. oktober

6. krog: 1. in 2. november Žreb parov osmine finala bo 7. novembra.