Norveški stroj za gole v Sevilli: "City je veliko več kot Haaland"

V torek se začenja že 68. tekmovanje za najboljši nogometni klub v Evropi. Real Madrid bo igral za svoj 15. evropski naslov. Finale bo spomladi v Istanbulu. V tekmovanju 32 klubov bodo igrali tudi štirje Slovenci: Jan Oblak z Atleticom Madridom (zaradi poškodbe v prvem krogu ne bo igral), Samir Handanović z milanskim Interjem, Kevin Kampl z Leipzigom in Benjamin Šeško s Salzburgom. Že prvi krog, pravzaprav že prvi večer prinaša nekaj zelo zanimivih dvobojev. Šeško bo doma gostil AC Milan, v Zagreb prihaja londonski Chelsea. Takoj se bosta udarila dva od favoritov PSG in Juventus.

V središču pozornosti pa bo tudi prvi evropski nastop Erlinga Haalanda za Manchester City. V sklopu skupine H sinjemodri gostujejo v Sevilli, torej pri zmagovalcu evropske lige izpred dveh let. Dvaindvajsetletni Norvežan, ki je poleti prestopil iz Borussie Dortmunda, je kariero na otoku začel več kot sanjsko. Na prvih šestih tekmah premier lige je zabil že 10 golov. Jasno, s tem dosežkom je prvi strelec prvenstva.

Julen Lopetegui Foto: Reuters In zato se zdaj vsi sprašujejo, ali bo v taki strelski formi tudi v ligi prvakov. V tej je z Borussio in Salzburgom štiri sezone že igral. Na 19 tekmah je zabil 23 golov, največ predlani, 10 na osmih tekmah (še za dva pa je podal). V Manchestru verjamejo, da je Haaland zadnji košček v mozaiku, da vendarle prvič osvojijo tudi Evropo. Anglijo so v zadnjih petih letih štirikrat, v ligi prvakov pa so bili doslej najboljši v sezoni 2020/2021, ko so zaigrali v finalu, a ga z 0:1 izgubili s Chelseajem.

Toliko besed o enem samem igralcu trenerju Seville Julenu Lopeteguiju ni všeč. "City je veliko več kot Haaland. Je Haaland, a City je bil City že pred Haalandom. Angleški naslov je večkrat osvojil dvakrat zapored. Raje ne bi govoril o posameznikih, ker bi potem lahko govoril o vseh Cityjevih nogometaših. Osredotočil bi se rad na to, kaj lahko dosežemo mi, dvignil samozavest svojim fantom, da lahko septembra dosežemo nekaj pozitivnega." Avgust namreč za Sevillo v domačem prvenstvu ni bil najboljši. Po uvodnih štirih krogih la lige so še brez zmage in z eno samo točko na 16. mestu.

Nima pa City le Haalanda, ima tudi Pepa Guardiolo, ki ga imajo številni za najboljšega trenerja ta hip. Tudi to neprijetno vprašanje so na uradni novinarski konferenci dan pred tekmo postavili Lopeteguiju. "Da, da, mislim, da je res. Težko je reči, kdo je najboljši ali najslabši, a po mojem mnenju je v zelo zapletenem svetu dosegel kontinuiteto rezultatov in njegova ekipa samo še napreduje."