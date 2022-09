Antony debitiral z golom in vragi so premagali vodilni Arsenal

Šesti krog angleške premier lige se je začel z mestnim derbijem med Evertonom in Liverpoolom, ki se je razpletel brez golov in končal z odmevno zmago Manchestra Uniteda s 3:1 proti Arsenalu. Manchester City je gostoval pri Aston Vili, tekma se je končala brez zmagovalca (1:1), je pa Erling Haaland dosegel že svoj deseti gol.

V derbiju je Manchester United s 3:1 premagal Arsenal, ki je bil pred tekmo s polnim izkupičkom 15 točk vodilni. Cristiano Ronaldo je tekmo začel na klopi, novinec pri Unitedu Brazilec Antony, ki je v četrtek na Old Trafford prišel iz Ajaxa, pa je začel v prvi postavi in zabil za vodstvo 1:0. V drugem polčasu je zmago rdečih vragov z dvema goloma priboril Marcus Rashford.

Nov spodrsljaj Liverpoola, Haaland zadel že desetič

Everton in Liverpoola sta odigrala že 292. Merseyside derbi v zgodovini. Favoriti so bili rdeči, ki so na zadnjih dveh tekmah dosegli kar 11 zadetkov, tokrat pa so na Goodison Parku streljali s slepimi naboji. Dvoboj se je končal brez zadetkov, gostitelji, ki v tej sezoni sploh še niso zmagali in se tako spogledujejo še z eno sezono, v kateri bi se lahko krčevito potegovali za obstanek, pa so se razveselili dragocene točke (0:0). Brazilec Arthur Melo, ki je zadnji dan prestopnega roka okrepil Liverpool, je dvoboj spremljal s klopi in ni dočakal priložnosti za krstni nastop v rdečem dresu.

Branilci naslova iz Manchestra so zapravili priložnost, da se zavihtijo na vrh lestvice. Izbranci gostujočega trenerja Pepa Guardiole so povedli v 50. minuti, ko je zadel Norvežan Erling Haaland. Robustni napadalec, ki je letos prišel iz nemškega Dortmunda, je zabil že deseti gol v najbolj imenitnem angleškem ligaškem tekmovanju in je na vrhu lestvice, izenačujoči gol pa je v 74. minuti zabil Jamajčan Leon Bailey.

Tottenham je v mestnem dvoboju premagal Fulham z 2:1. Za zasedbo iz severnega dela Londona sta zadela Danec Pierre-Emile Hojbjerg in Harry Kane, za gostujoči iz zahodnega dela pa srbski "stroj za gole" Aleksandar Mitrović, s šestimi goli trenutno drugi strelec v premier ligi.

Angleško prvenstvo, 6. krog: Sobota, 3. september:

Everton : Liverpool 0:0

Brentford : Leeds 5:2 (2:1)

Chelsea : West Ham 2:1 (0:0)

Newcastle : Crystal Palace 0:0

Tottenham : Fulham 2:1 (1:0)

Wolverhampton : Southampton 1:0 (0:0)

Aston Villa : Manchester City 1:1 (0:0) Nedelja, 4. september:

Brighton : Leicester 5:2 (2:2)

Manchester United : Arsenal 3:1 (1:0)