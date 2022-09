Navijače Atletica skrbi, kaj je z Janom Oblakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tej sezoni v skupinskem delu lige prvakov igrajo štirje Slovenci. To so Samir Handanović (Inter), Kevin Kampl (Leipzig), Benjamin Šeško (Salzburg) in Jan Oblak (Atletico). Foto: Reuters

V skupinskem delu lige prvakov bodo v tej sezoni prisotni štirje Slovenci, nastop slovenskega rekorderja Jana Oblaka (Atletico Madrid), ki vstopa v že deveto zaporedno sezone lige prvakov, pa je v sredo proti Portu pod velikim vprašajem. Navijači Atletica nestrpno čakajo uradno zdravniško oceno o resnosti njegove poškodbe, ki jo je v soboto skupil v San Sebastianu. Bolj kot ne pa je že jasno, da v sredo dvoboja proti Portu od prve minute ne bo začel Antoine Griezmann. Če bi, bi namreč to lahko madridski klub stalo zelo veliko, kar 40 milijonov evrov!

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je po prihodu iz Lizbone v Madrid postal stalnica lige prvakov. V najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu je vrata Atletica branil v zadnjih osmih sezonah, s čimer je poskrbel za slovenski rekord. Poraja pa se vprašanje, ali bo lahko izkušeni Škofjeločan pomagal soigralcem tudi v uvodnem dejanju nove sezone, ko bo Atletico gostil Porto. Eden najbolj cenjenih čuvajev mrež na svetu je namreč v soboto staknil poškodbo.

Zaskrbljen je lahko tudi selektor Kek

Jan Oblak je kot prvi Slovenec zaigral v ligi prvakov osem sezon zapored. Rekord lahko v tej sezoni še izboljša. Naslednji na lestvici je Kevin Kampl, ki vstopa v svojo osmo sezono lige prvakov. Foto: Guliverimage Nekdanji vratar Olimpije in Benfice si je na gostovanju v San Sebastianu po nesrečnem trku s soigralcem Reinildom Mandavo poškodoval leve stegensko mišico. Igrišče je zapustil v 85. minuti, namesto njega pa je v igro vstopil Hrvat Ivo Grbić in dočakal krstni nastop na tekmi španskega prvenstva. "Upajmo, da poškodba ni hujša. O njej bodo v prihodnjih dneh več povedali zdravniki," je po srečanju z Real Sociedadom, ki se je končal brez zmagovalca (1:1), povedal Oblakov trener Diego Simeone.

Nogometaši Atletica bodo popoldan opravili trening, takrat bo verjetno že znana usoda najboljšega slovenskega vratarja. Oblak je imel nazadnje večjo smolo z zdravjem v sezoni 2016/17, ko je zaradi poškodbe rame preskočil kar 15 tekem. Manjkal je kar dva meseca in pol. Navijači Los Colchoneros srčno upajo, da ga tokratne zdravstvene težave ne bodo oddaljile od igrišč za toliko časa. To si še kako želi tudi selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, saj ga konec meseca čakata zelo pomembni tekmi v ligi narodov, doma proti Norveški (24. september) in v gosteh proti Švedski (27. september).

Prvič po dobrih petih letih brez Oblaka?

V soboto je po poškodbi Jana Oblaka prvič na tekmi španskega prvenstva dočakal priložnost Ivo Grbić. Foto: Guliverimage Oblak je v zadnji sezoni branil vse tekme za Atletico, rezervni čuvaj mreže Benjamin Lecomte (danes pri Espanyolu) ni branil niti minute. Če Škofjeločana ne bo med vratnicama rdeče-belih v sredo, bo Grbić, nekdanji vratar splitskega Hajduka in zagrebške Lokomotive, debitiral v ligi prvakov še v dresu španskega velikana. V prejšnji sezoni je branil v ligi prvakov za francoski Lille, v vratih Atletica pa je od prve do zadnje minute vselej stal Oblak.

Če Škofjeločana ne bo v sredo, bo s tem prekinil niz zaporednih 46 nastopov na tekmah Atletica v ligi prvakov. Za rdeče-bele je branil neprekinjeno vse od 21. februarja 2017, ko je manjkal na prvi tekmi osmine finala proti Bayerju iz Leverkusna. Zanimivo je, da bo imel Atletico opravka s "farmacevti" tudi v tej sezoni, prva medsebojna tekma ga čaka že prihodnji torek v Nemčiji.

Atletico je v uvodnih štirih nastopih v španskem prvenstvu osvojil sedem točk, tako da za vodilnim prvakom Realom zaostaja že pet točk. Oblak je vsega skupaj prejel tri zadetke, edini poraz pa doživel na domači zelenici proti v tej sezoni zelo močnem Villarrealu (0:2). To je bila tudi zadnja domača tekma Atletica v tej sezoni.

Izbranci Diega Simeoneja se bodo na Wandi Metropolitano znova mudili v sredo, ko bo prvič v tej sezoni v Madridu odmevala himna lige prvakov. Že zdaj je jasno, da Atletico ne bo mogel računati na najmočnejšo zasedbo. Poleg Oblaka, ki je vprašljiv za nastop, so trenutno poškodovani tudi Thomas Lemar, Stefan Savić in zadnji poletni novinec Sergio Reguilon, Felipe Monteiro pa je kaznovan.

Zakaj Griezmanna ni v začetni enajsterici? Simeone pravi ...

Antoine Griezmann v tej sezoni nikoli ni začel dvoboja Atletica od prve minute. Foto: Reuters Na sredini tekmi med Atleticom in Portom gre verjeti tudi v možnost, da v začetni enajsterici znova ne bo Antoina Griezmanna. Francoz, ki brani barve Atletica kot posojeni napadalec Barcelone, je v tej sezoni prikovan na klop. Na vsaki tekmi španskega prvenstva je začel dvoboj na klopi, nato pa ga je Simeone pošiljal v igro v drugem polčasu. Griezmann se je kljub skromnejši minutaži izkazal in se dvakrat vpisal med strelce, navijačem pa je vse bolj jasno, zakaj je deležen takšnega tretmaja.

Glavni razlog se skriva v denarju. Ko je Barcelona Griezmanna posodila (vrnila) Atleticu, je bil namreč sklenjen dogovor, da bodo morali Madridčani po koncu dveletne posoje plačati Kataloncem 40 milijonov evrov in odkupiti njegovo pogodbo, če bo 31-letni Griezmann v tej sezoni vsaj odigral več kot 45 minut vsaj na polovici vseh tekem, za katere bo na voljo Simeoneju. Za zdaj ni niti na eni! Na vseh štirih ligaških tekmah je vstopil v igro sredi drugega polčasa. Proti Real Sociedadu, svojemu nekdanjemu klubu, je odigral 27 minut. V igro je vstopil v 63. minuti namesto Rodriga de Paula. Na prejšnji tekmah nove sezone je zaigral v 64., 62. in 75. minuti.

"Poznate me že deset let. Dobro veste, da sem v službi kluba. Vedno tudi bom," je pred dnevi pojasnil trener Reala in s tem dal vedeti, kako namenoma pošilja Griezmanna v igro tako pozno, da klubu ne bi bilo treba po koncu sezone plačati Barceloni tako veliko denarja. V Kataloniji niso kaj prida navdušeni nad njegovo potezo …