Boljši kot Lewandowski? "Še nikoli nisem videl nekoga tako talentiranega."

Danec Martin Braithwaite je nedavno zapustil Barcelono in zdaj igra za Espanyol. Foto: Reuters "Dembele je zelo dober. Zelo mi je všeč. Ima ogromen talent. Še nikoli nisem videl nekoga tako talentiranega. Resno mislim," je v pogovoru za katalonski radio Tot Costa razlagal Martin Braithwaite, ki je po dveh sezonah igranja za Barcelono nedavno prestopil v drugi klub iz katalonske prestolnice, v Espanyol. "Leo Messi je nekaj posebnega, a za njim še nisem videl igralca, kot je Dembele. Ta fant je res poseben."

Petindvajsetletni Francoz Ousmane Dembele za Barcelono igra štiri leta in pol. Na dozdajšnjih 154 tekmah v vseh tekmovanjih je dal 33 golov in podal za 38 golov. Letošnjo sezono je začel z dvema goloma in štirimi podaji (na štirih tekmah španske lige in eni v ligi prvakov). Še bolj učinkovit je novinec v vrstah Barcelone Robert Lewandowski. Štiriintridesetletni Poljak je dal na štirih tekmah la lige pet golov, ta teden pa je v prvem krogu lige prvakov dosegel hat-trick.

Ousman Dembele je ta teden za zmago Barcelone v prvem krogu lige prvakov s 5:1 proti češki Viktorii iz Plzna podal za gola Roberta Lewandowskega in Ferrana Torresa. Foto: Reuters

Vseeno danski nogometaš Braithwaite meni, da je za ekipo Dembele pomembnejši od Lewandowskega. Barcelona je s tremi zmagami in remijem druga na lestvici španskega prvenstva, samo za še neporaženim Realom Madridom. "Dembelejev talent ima več vpliva na ekipo, kot pa ga ima Lewandowski. Ousmane je res izjemen. Je dober nogometaš in dober človek. Lewandowski daje veliko golov. Vesel sem zanj. Je izjemen profesionalec."

Barcelona tekmo petega kroga la lige ta konec tedna igra v Cadizu.