Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta so se sinoči v ligi prvakov po golu Jesperja Lindströma (43.) veselili zmage na gostovanju v Marseillu. Žal pa so veselje ob zmagi z novimi izgredi močno skazili navijači obeh moštev. Iz enega v drug navijaški sektor je povsem nekontrolirano letela pirotehnika.

"Takega dneva še nismo doživeli in nismo verjeli, da je to sploh možno. Prav nepojmljiva je razsežnost agresije in sovraštva, ki sta nas pričakala in seveda je sledila reakcija. Potem pravega veselja tudi ob zmagi ne more biti," je po tekmi povedal član uprave kluba Philipp Reschke.

Gol Jesperja Lindströma je sproži veselje na eni strani in izgrede na drugi. Foto: Guliverimage

Navijači obeh ekip so poskrbeli za pravo vojno s pirotehniko, eden od nemških navijačev pa je bil pri tem hudo poškodovan in se zdravi v bolnišnici. Nemci pa zdaj lahko računajo vsaj z eno tekmo pred praznimi tribunami.

Na lanskem polfinalu evropske lige proti West Ham Unitedu so navijači Frankfurta namreč vdrli na zelenico, Evropska nogometna zveza pa je klub pogojno kaznovala z igranjem ene evropske tekme brez navijačev. In bržkone se bo kazen iz pogojne zdaj spremenila v realno. Glede na videno Uefa verjetno ne bo več uvidevna.

V klubu so ostro obsodili "maloštevilne navijače, ki so tekmo zlorabili za izživljanje nasilja in agresije. Tukaj drugačnega mnenja ne more biti."

V nemškem taboru so obsodili tudi francoske navijače in ocenili, da jih je bilo teh v izgredih celo več. Ostro so se distancirali tudi od domnevnih nacističnih pozdravov enega od navijačev in to zadevo nameravajo preiskati.