Nogometaši PSG so sinoči v Münchnu v finalu lige prvakov dosegli zgodovinsko zmago nad Interjem s 5:0 in osvojili prvi evropski naslov v zgodovini kluba. Slavje po zmagi pa se je marsikje v Franciji ponoči sprevrglo v izgrede in nasilje ter spopade s policijo. Aretiranih naj bi bilo skoraj tristo ljudi.

Parižani so že v 20. minuti vodili z dvema goloma prednosti po zaslugi Achrafa Hakimija in Desireja Doueja, v drugem polčasu pa je Doue dosegel svoj drugi gol, pridružila sta se mu Khvicha Kvaratskhelia in Senny Mayulu. To je bila najbolj prepričljiva zmaga v zgodovini finala lige prvakov, PSG pa je osvojil svoj prvo tovrstno lovoriko v zgodovini, potem ko je leta 2020 izgubil proti Bayernu. Ta zmaga ima dodatno težo, saj je PSG šele drugi francoski klub, ki je osvojil najprestižnejši evropski pokal, po Marseillu leta 1993.

Pričakovano so se navijači v Parizu po veliki zmagi odpravili na ulice, a praznovanje je spremljalo nasilje. Na več lokacijah v mestu so zažigali avtomobile, družbena omrežja pa so preplavili posnetki spopadov med navijači in policijo. Nekateri tuji mediji poročajo, da naj bi v Franciji prišlo do kar 294 aretacij. Vse naj bi se začelo s spopadi med navijači in policijo na Elizejskih poljanah, poroča Le Parisien. Policisti so se na metanje petard in drugih predmetov odzvali s solzivcem, potem se je vse skupaj sprevrglo v gverilsko vojno, do 2. ure zjutraj je bilo aretiranih 294 ljudi.

Na družbenih omrežjih so objavljene fotografije, na katerih so razvidni ogenj iz minometov, dimne bombe, solzivec in improvizirane barikade. Prve napetosti so eksplodirale na Elizejskih poljanah in okoli Parka princev, kjer so se množično zbrali navijači. Po poročanju Le Parisien je policija za zaščito trga Place de l'Étoile uporabila tudi tovornjak z vodnim topom, skupno pa je bilo mobiliziranih več kot pet tisoč policistov.

Pri Porte de Saint-Cloud so zažgali avtomobil, skupine mladih z dimnimi baklami pa so poskušale vdreti na obvoznico okoli prestolnice, vendar jih je policija ustavila. Na Elizejskih poljanah, kjer je bil promet z avtomobili prepovedan, so navijači na več mestih metali bakle na policijo, ki je večkrat uporabila solzivec in granate proti obkolitvi.

O izgredih in huliganstvu so poročali tudi v središču Pauja, glavnega mesta Pirenejev: približno petdeset mladostnikov je razbilo zadnje steklo avtobusa, nato pa enako storilo še z oknom trgovine Lacoste in vhodnimi vrati osnovne šole. V središču Grenobla v južni Franciji pa je avtomobil trčil v navdušeno množico. Po poročanju lokalnega časopisa Le Dauphine Libere so bile ranjene štiri osebe, od katerih je ena v kritičnem stanju. Sredi ognjemetov, petard in kričeče množice se je BMW, ki je kljub množici v središču mesta vozil z veliko hitrostjo, poskušal obrniti in pri tem pokosil štiri mimoidoče, dva 17-letna fanta in dve ženski, stari 23 in 46 let, vse člane iste družine. Voznik je zapustil avto in pobegnil, da bi se izognil množici, ki ga je želela dohiteti in linčati. Nekaj ​​minut kasneje se je predal policistom, ki so ga aretirali. Na kraju dogodka je vladala velika napetost, saj so tolpe mladostnikov še naprej napadale policiste z metanjem predmetov, medtem ko so varovali reševalce. Napadalce so pregnali z uporabo solzivca.

