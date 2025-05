Kam je poniknil Domen Črnigoj?

Kaj se dogaja z Domnom Črnigojem? Pred leti je bil malodane standarden član Kekove čete, ki je znal pogosto tresti mrežo tekmeca, nato pa je postopno izgubil stik z izbrano vrsto. Ker se je to zgodilo ravno v obdobju, ko so se iskali potniki na Euro v Nemčiji, je vse skupaj doživljal še z večjo motivacijo.

Slabše od tega, kar je zdaj, niti ne more biti

Domen Črnigoj se spogleduje z menjavo klubskega okolja. Foto: www.alesfevzer.com Pri 29 letih verjame, da še ni rekel zadnje, kar se tiče nastopov za reprezentanco. Vseeno pa mu je načrt, da bi si znova pridobil zanimanje, spodletel. Njegova klubska kariera je zašla v slepo ulico. V letu 2025 ni zbral niti enega nastopa za Venezio, ki je v serie A prehitela le Monzo in se tako vrača med drugoligaše. Da je bila zagata še večja, je poskrbelo to, da ni manjkal zaradi zdravstvenih težav, ampak različnih pogledov na finančne zahteve. "Z Venezio me veže še enoletna pogodba, a bi jo lahko že kmalu prekinil in postal prost igralec," nam je iz Kopra sporočil 29-letni Primorec, ki tako pričakuje, da bo julija, ko se začne poletni prestopni rok, imel v rokah že proste papirje in bo lahko izbiral novega delodajalca.

"Seveda pogrešam redno igranje. V zadnjem obdobju sem glede tega trpel, a verjamem, da bo kmalu boljše. V bistvu se lahko tolažim s tem, da slabše od tega, kar je bilo zdaj, niti ne more biti," je poskušal gostobesedni Koprčan vse skupaj obrniti na smeh, čeprav se zaveda, da je v sezoni 2024/25 zamudil lepo priložnost, da bi se resneje povrnil med (naj)boljše, kar ponuja slovenski nogomet. Kako pa naprej?

Glede na to, da ima največ izkušenj z Italijo, ki jo obožuje, bi najraje nadaljeval kariero pri zahodnih sosedih. Čeprav se odpirajo tudi nekatere druge možnosti, govora je tudi o zelo oddaljenih deželah, tudi Kitajski ter nekaterih prostranih deželah, ki so nekoč sestavljale Sovjetsko zvezo, se bolj nagiba k temu, da bi ostal na Apeninskem polotoku.

V sezoni 2024/25 je zbral za Venezio v serie A osem nastopov, a vse v jesenskem delu. Foto: Guliverimage

Kaj pa Slovenija? "Nikoli ne reci nikoli, odprt sem za vse predloge, a me še ne mika, da bi se vrnil domov," je bil iskren Črnigoj. Čuti, da lahko prispeva še marsikaj v vlogi legionarja, najraje v Italiji, kjer se je v zadnjih petih letih dokazoval v dresih Venezie, Salernitane in Reggiane.

Inter igra bolje v Evropi kot v serie A

Inter bo nastopil že drugič v finalu lige prvakov v zadnjih treh sezonah. Foto: Reuters Iz Italije pa prihaja tudi milanski Inter, ki se bo zvečer v Münchnu potegoval za naslov evropskega prvaka. V finalu lige prvakov se bo pomeril s francoskim prvakom PSG. Črnigoj, odličen poznavalec italijanskega nogometa, pripisuje več možnosti za uspeh milanskemu velikanu.

"Inter je v ligi prvakov zelo presenetil. V Evropi je igral dosti bolje kot v serie A. Presenetil je marsikoga, zlasti Barcelono, ki je zame igrala najbolje v tej sezoni. Zame je Inter favorit v finalu. Dobro, malo so nervozni, saj so v zaključku prvenstva izgubili boj za naslov prvaka z Napolijem, a je njegova prednost to, kako že nekaj let računa na isto zasedbo," bo zvečer stiskal pesti za Inter, za katerega je v zadnjem krogu, takrat ko so v Neaplju že proslavljali novo državno zvezdico, zaigral tudi 19-letni slovenski up Luka Topalović.

Opaziti je razliko med velikimi in majhnimi

Simone Inzaghi je v karieri vodil le dva kluba. Rimski Lazio in milanski Inter, s katerim dosega imenitne dosežke. Foto: Reuters V zasedbi Interja lahko občuduje številne starejše soigralce, s 37 leti denimo izstopa branilec Francesco Acerbi, ki jim poveljuje trener Simone Inzaghi. "Je zelo energičen. Burno se odziva na vsako sodniško odločitev. Všeč mi je kot trener," spoštuje nekdanjega napadalca, ki je svoj čas v ligi prvakov večkrat zatresel tudi mrežo Maribora. Njegov starejši brat Pippo Inzaghi je nedavno popeljal Piso v serie A, v karieri pa bi skoraj dvakrat vodil tudi Črnigoja. Le za malo sta se zgrešila tako pri Venezii in Salernitani.

V jesenskem delu, ko je Črnigoj še bolj redno nastopal za Venezio, je nekdanji slovenski reprezentant izkusil moč Interja na San Siru. Benečani so izgubili z 0:1, Primorec pa je na zelenici, odigral je prvi polčas, bil hud boj z zvezdniki črno-modrih. "Na sredini sem imel največ dela z Nicolo Barello in Poljakom Piotrom Zielinskim, če pa sem se približal vratom, me je pokrival Francoz Benjamin Pavard. Ni bilo lahko," se spominja dvoboja, na katerega je Venezia vstopila kot avtsajder. "Nam, malim ekipam, je lažje igrati takšne tekme, saj nimaš kaj izgubiti. Opaziti pa je razliko med velikimi in malimi. Če jih presenetiš, ne padejo v negativno stanje, niti ne delujejo, da bi se zaradi tega preveč obremenjevali. Če povedeš z 1:0, so še vedno mirni, saj ostajajo prepričani, da se bo tekma končala v njihovo korist. Mi, manjše ekipe, smo za razliko od njih bolj evforični. Tako je prisotna velika razlika v psihološkem smislu," je izpostavil eno izmed odlik Interja, ki ga je težko spraviti iz ritma.

Argentinec Lautaro Martinez je v karieri odigral že ogromno velikih tekem. Foto: Reuters

"Seveda pa ne smemo pozabiti na individualno kvaliteto njihovih igralcev. Imajo posameznike, ki so odigrali že veliko največjih tekem. Poglejte Lautara Martineza! Z Argentino je bil že svetovni prvak, osvajal klubske lovorike, Inter je tudi že nedavno igral finale lige prvakov, v tej sezoni pa izločil Barcelono, ki je bila zame najboljša ekipa v tej sezoni," verjame, da lahko Inter, če je našel recept za zmago nad Katalonci, pokvari načrte tudi Parižanom.

Mladi igralci PSG morda ne bodo vajeni pritiska

Navijači PSG bodo danes preplavili Bavarsko. Foto: Reuters Kaj pa meni o PSG? "Ima mlado in zelo dobro ekipo. Ne glede na to, da nima več velikih zvezdnikov, kot so bili Messi, Neymar ali Mbappe, ima odlično ekipo, ki jo vodi vrhunski trener Luis Enrique. Končno jim je uspelo priti v finale. Veliko so vlagali v zasedbo, si želeli 'dream team', a se jim ni posrečilo. Morda pa je letos tista prava sezona. Če bodo igrali tako, kot so do zdaj, bi lahko zvečer gledali dinamično tekmo z ogromno zadetki. A nikoli ne veš. Po drugi strani pa bi bil lahko to taktičen finale. Zlasti če naletiš na italijanski sistem nogometa," ni najbolj prepričan, da bi lahko nogometni sladokusci znova uživali v takšni velemojstrovini, kot sta jo na povratni polfinalni tekmi pripravila Inter in Barcelona, po kopici šokantnih preobratov pa so se nato preboja v finale veselili gostitelji. "To je bila ena izmed najboljših tekem zadnjih let. Zelo dinamična. Težko bo ponoviti tako visok ritem igre," je takrat v vlogi gledalca užival tudi Črnigoj.

Zvečer bo stiskal pesti za milanski Inter. Foto: Rok Plestenjak Zvečer bo stiskal pesti za Inter. "Privoščil bi mu naslov. Bližje mi je kot pa PSG, priznam," se je nasmehnil. "Velikokrat sem igral že proti Interju. In ni veliko razlike med tisto ekipo, s katero sem se pomeril pred tremi leti, in to, ki bo danes nastopila v finalu. Ekipa Interja je skoraj enaka. Vmes so zamenjali samo tisto, kar jim je manjkalo. Tudi to bi znala biti njegova prednost v finalu, saj so že dolgo časa skupaj. Izkušeni so, vajeni takšnih tekem. Pri PSG pa je veliko mladih igralcev, ki morda ne bodo vajeni tako velikega pritiska," je še poudaril nogometaš Venezie.

Za zdaj ga še veže pogodba z Benečani, kaj lahko pa se zgodi, da bo kmalu drugače in bo Črnigoj izbiral novega delodajalca. Tako diši po velikih spremembah, le želja ostaja enaka. Dokazati, da lahko še vedno igra vrhunski nogomet in znova kandidira za nastop v izbrani vrsti.