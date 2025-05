Čeprav so se nogometaši PSG v finalu lige prvakov spopadli z milanskim Interjem, ki je v tej sezoni pogosto navduševal z jekleno obrambo, so mrežo Janna Sommerja na finalu v Münchnu zatresli kar petkrat. Zmagali so s 5:0 in poskrbeli za zgodovinsko zmago. Ne le, da so dočakali prvo evropsko krono Parižanov, ampak so se podpisali tudi pod najvišjo zmago v finalu največjega evropskega tekmovanja vseh časov! Padel je rekord, ki je pred tem trajal kar 65 let.

V finalu lige prvakov ponavadi prevladuje izenačenost, pogosto so se tako pomembni dvoboji odločali v podaljšku ali celo po izvajanju strelov z bele točke, 31. maja 2025, ravno na 22. rojstni dan Benjamina Šeška, pa je bilo povsem drugače. Mlada zasedba PSG, v kateri za razliko od prejšnjih let ni več superzvezdnikov, je pomendrala milanski Inter kar s 5:0 in se podpisala pod nov zgodovinski mejnik lige prvakov oziroma njenega predhodnika, pokala državnih prvakov. Še nikoli ni namreč zmagovalec v finalu premagal tekmeca s tako veliko razliko kot je PSG Inter. Francoskim prvakom je tako uspelo nekaj, kar ni pred tem še nobenemu.

PSG je prvi klub, ki je v finalu lige prvakov premagal tekmeca kar za pet zadetkov. Foto: Reuters

Do letošnjega finala na Bavarskem so bili rekorderji Real Madrid, Bayern in AC Milan. Beli baletniki so davnega leta 1960 v evropskem finalu napolnili mrežo Eintrachtu iz Frankfurta. Zmagali so s 7:3. S tako visoko razliko so se 14 let pozneje na ponovljeni finalni tekmi (prva se je končala z 1:1, takrat pa še ni bilo pravila, da se nato igra podaljšek) nogometaši Bayerna znesli nad nebogljenim Atleticom iz Madrida, nato pa je dvakrat s 4:0 v velikem finalu zmagal še AC Milan. Najprej leta 1987, takrat se je igral še pokal državnih prvakov, s 4:0 Steauo iz Bukarešte, sedem let pozneje, takrat je že potekala liga prvakov, pa v nepozabnem finalu v Atenah ponižal Cruyffovo zvezdniško Barcelono (4:0).

Po štirih finalih, na katerih je bil zmagovalec boljši za štiri zadetke, pa je nogometna Evropa dočakal trenutek, ko je prvak zmagal kar za pet golov. To je uspelo Parižanom, ki so tako svoj krstni evropski naslov začinili z novim rekordom, katerega bo v prihodnosti zelo težko izboljšati.