Incident na protestih: policist novinarko ustrelil z gumijastim nabojem #video

V Los Angelesu so izbruhnili nasilni protesti proti aretacijam in deportacijam nezakonitih priseljencev. Ameriški predsednik Donald Trump je na ulice poslal nacionalno gardo, katere naloga je v mestu ponovno vzpostaviti red. Na ulicah so tudi pripadniki losangeleške policije, ki skušajo razgnati protestnike in nanje streljajo z gumijastimi naboj.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek incidenta, ko je avstralsko novinarko 9News Lauren Tomasi med javljanjem v živo pripadnik losangeleške policije z gumijastim nabojem ustrelil v nogo. Kot je razvidno iz posnetka, je potem, ko se je Tomasi obrnila k policistom, eden od njih s puško nameril proti njej in sprožil. Tomasi je v bolečini zakričala, snemalec, ki je dogodek posnel, pa jo je vprašal, ali je v redu. Kasneje je Tomasi sporočila, da ni utrpela resnih poškodb in je lahko nadaljevala poročanje s kraja dogodka.

Policija molči, iz Avstralije ostre obsodbe

Policija v Los Angelesu incidenta še ni uradno komentirala, je pa pred tem sporočila, da so proteste razglasili za nezakonite in da so novinarje opozorili, naj se umaknejo z nevarnega območja.

Avstralska javnost je incident ostro obsodila, od ameriških oblasti pa zahteva pojasnilo. Tudi novinarska združenja so poudarila, da je uporaba sile proti novinarjem nesprejemljiva in predstavlja napad na svobodo medijev.