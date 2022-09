Ni kaj, to je bila najbolj nora obramba Oblaka vseh časov #video

Jan Oblak je leta 2014 branil za Atletico na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Bayerju in pomagal rdeče-belim do napredovanja po loteriji izvajanja 11-metrovk.

Jan Oblak je leta 2014 branil za Atletico na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Bayerju in pomagal rdeče-belim do napredovanja po loteriji izvajanja 11-metrovk. Foto: Reuters

Zasedba Atletica je v ponedeljek v Nemčijo odpotovala tudi z 29-letnim kapetanom slovenske reprezentance, kar je dober znak za Jana Oblaka. Nekdanji vratar Olimpije in Benfice bo tako kandidiral za današnjo tekmo proti tekmecu, ki je v njegovem življenjepisu zapisan z velikimi črkami.

Škofjeločan je leta 2014 prvič branil v izločilnem delu lige prvakov prav proti Bayerju. Takrat je na stadionu Vicente Calderon, nekdanji trdnjavi Atletica, vskočil med vratnici po poškodbi stanovskega kolega Miguela Angela Moye, zgrabil priložnost in si prilastil status prvega vratarja kluba, ki ga vse do danes ni več izpustil iz rok. Začel je pisati zgodovino, osvajati lovorike in priznanja, hkrati pa je postal eden najbolj cenjenih in spoštovanih vratarjev na svetu.

Najspektakularnejša obramba Jana Oblaka, s katero je zaslovel leta 2017 proti Bayerju:

Tri leta pozneje so Los Colchoneros v ligi prvakov še enkrat izločili lekarnarje, tokrat s pomočjo znamenite ''trojne'' obrambe Škofjeločana, ki je ubranil tri nevarne strele zapored in z verjetno najbolj atraktivnim posredovanjem kariere poskrbel za spletno uspešnico. Na domačem dvoboju proti Bayerju je zbral šest obramb in pripomogel k remiju 0:0. Najbolj je navdušil s posredovanji v 68. minuti. Najprej je v dvoboju ''ena na ena'' pokvaril načrte Julianu Brandtu, nato pa dvakrat še Kevinu Vollandu. Vse v isti akciji. Trikrat se je odzval kot panter in z neverjetnim refleksom ohranil mrežo nedotaknjeno.

Jan Oblak je v ligi prvakov vajen nastopati proti Bayerju iz Leverkusna. Foto: Reuters

Proti Bayerju je branil tudi leta 2019, ko sta se obe ekipi v skupinskem delu zadovoljili z domačo zmago. Atletico je v Madridu zmagal z 1:0, Bayer pa v Leverkusnu z 2:1.

Oblak ali Grbić?

Ivo Grbić je v soboto debitiral med vratnicama Atletica na tekmi španskega prvenstva. Pred tem je branil le še na pokalni tekmi. Foto: Guliverimage Kako pa bo zvečer? Oblak je zaradi bolečin v levi stegenski mišici, posledici udarca, ki ga je prejel pred poldrugim tednom v San Sebastianu, izpustil zadnje prvenstveno srečanje proti Celti. Takrat je na vratih Atletica na tekmi la lige debitiral Hrvat Ivo Grbić. Kdo bo branil danes? O tem se bo Diego Simeone, ki že tako ne more računati na štiri poškodovane igralce (Stefan Savić, Jose Maria Gimenez, Thomas Lemar in Sergio Reguilon), odločil pred tekmo.

Zanimivo je, da Oblak nazadnje ni branil za Atletico na evropski tekmi pred petimi leti, in to ravno na gostovanju v Leverkusnu. Takrat je izpustil srečanje zaradi poškodbe rame.

Nekateri španski mediji so se razpisali o nameri PSG, da ga po koncu sezone, ko bo Škofjeločanu potekla pogodba z Atleticom, pripeljejo brez odškodnine na Park princev. Foto: Guliverimage

Njegovi soigralci so se izkazali, na stadionu BayArena zmagali s 4:2, na povratni tekmi sta mreži po znameniti Oblakovi ''trojni obrambi'' ostali nedotaknjeni, tako da je Atletico napredoval. To je bila tudi tekma, s katero je Oblak načel veličastni niz. Nato je branil še na naslednjih 46 evropskih srečanjih Atletica. Bo niz nadaljeval tudi zvečer? Dvoboj v Leverkusnu se bo začel ob 21. uri.