Incident v Portu: jezni navijači napadli avtomobil z družino trenerja

Nogometaši Porta so v drugem nastopu v ligi prvakov doma doživeli hud poraz proti belgijskemu prvaku. Club Brugge je na Zmajevem stadionu zmagal kar s 4:0, navijači pa po bledi predstavi izbrancev Sergia Conceicaoja niso skrivali slabe volje. Nekateri so šli tako daleč, da so prestopili mejo okusnega in po dvoboju s kamni napadli avto, v katerem so bili žena in sinova trenerja Porta.

Porto je evropsko sezono začel s stresnim porazom v Madridu, kjer je proti Atleticu zadetek za končnih 1:2 prejel v enajsti minuti sodnikovega podaljška, nato pa je poskušal slabši začetek popraviti na domači tekmi proti belgijskemu prvaku Club Brugge, kjer je veljal za velikega favorita. Prednosti domačega igrišča pa ni znal izkoristiti. Čeprav je bilo razmerje v strelih na gol v prid Porta (15:13), je ostal brez vsega in doživel nepričakovano visok poraz (0:4), po katerem so sledili dogodki, zaradi katerih se o dogajanju pred stadionom poroča tudi na nešportnih straneh.

LIVE: Conferência de imprensa de Sérgio Conceição https://t.co/AkucH6kUfx — FC Porto (@FCPorto) September 13, 2022

Jezni navijači so s kamni napadli avto, v katerem so bili žena 47-letnega trenerja Sergia Conceicaoja in njegova dva sinova. Avto jo je odnesel z razbitim steklom, navijači pa so nato žalili člane družine Conceicao. Po poročanju portugalskega športnega dnevnika Record je na srečo ostalo le pri verbalnem obračunavanju, tako da ni prišlo še do fizičnega napada.

Porto, nekdanji dvakratni evropski prvak, je obsodil napad navijačev in obžaloval, da avtu, ki je zapuščal stadion Dragao, ni mogel zagotoviti potrebne varnosti. Klub si prizadeva, da bi bili tisti, ki so zakrivili ta incident, čim prej identificirani in bi nato za svoja dejanja tudi odgovarjali, so sporočili iz vrst tretnutno tretjeuvrščenega portugalskega prvoligaša.