Kek vpoklical tudi Mevljo in Mlakarja

Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes zbrala na Brdu pri Kranju in v popoldanskih urah začela priprave na tekmi lige narodov proti Norveški in Švedski. Selektor Matjaž Kek je pred dnevi napovedal, da bi lahko na seznamu prišlo do dopolnitev, danes pa to tudi uresničil. Izbrani vrsti se bosta tako pridružila tudi Miha Mevlja in Jan Mlakar.