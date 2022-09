Josip Iličić v zadnjem obdobju obiskuje nogometne tekme. Prejšnji teden si je tako ogledal dvoboj lige prvakov med Interjem in Bayernom, v nedeljo pa si je na stadionu ŽAK ogledal srečanjem med Bravom in Mariborom. Doživel je čustven sprejem Viol, dvoboj pa si ogledal v družbi nekdanjih soigralcev, Andraža Kirma in Jovana Vidovića. Foto: Guliver Image V zadnjih letih je bil Josip Iličić z naskokom najboljši slovenski nogometaš v polju. Predstavljal je gonilno moč zvezne vrste, tisto potezo več, s katero je mešal štrene tekmecem, domiselno pripravljal priložnosti soigralcem, statistiko pa polnil tako z zadetki kot tudi asistencami. S svojimi vrlinami in kakovostmi, ko je bil v polni formi, je tako izstopal, da je postal nenadomestljiv člen reprezentance. Podobno je veljalo tudi za njegov status pri Atalanti.

Po izbruhu pandemije novega koronavirusa se je začelo obdobje, v katerem je dolgoletni slovenski legionar doživljal nemalo kriz. Kariera priljubljenega Gorenjca se je obrnila v nepredvidljivo, manj želeno smer. Zaradi psihičnih težav je izgubil reden stik z igriščem. V klubu so nanj čakali, mu pomagali, kolikor so mu lahko, tik pred koncem poletnega prestopnega roka pa je postalo jasno, da zapušča Bergamo. Slovo je bilo čustveno, Atalanto je zapustil eden največjih zvezdnikov in si prislužil stoječe ovacije objokanih navijačev, zdaj pa se poraja vprašanje, kje bo nadaljeval kariero. Če sploh.

Selektor Kek je prepričan, da bo Iličić našel dovolj energije

Nedavno se je razšel z Atalanto. Foto: Guliverimage O tem je bilo govora tudi na novinarski konferenci Matjaža Keka, ki bo prihodnji teden začel priprave izbrane vrste za tekmi lige narodov proti Norveški in Švedski. Je Iličić, ki letos še ni oblekel državnega dresa, že odigral zadnjo tekmo za slovensko reprezentanco? ''Upam, da ne. In škoda, da ga tokrat ni z nami,'' je slovenski selektor pojasnil, da bi bilo bolje to vprašanje nasloviti na igralca.

Sam je kot trener, ki je z Iličićem deloval več let, povedal naslednje: ''Bilo bi škoda, če bi igralec v najbolj zrelih letih s to kakovostjo, ki jo premore, prenehal. Prepričan sem, da bo nadaljeval. Da bo našel dovolj energije,'' ga spremlja dober občutek, kar zadeva morebitno nadaljevanje Iličićeve kariere. V Italiji to poletje ni manjkalo snubcev, največkrat sta se omenjali Verona in Bologna.

Dres slovenske reprezentance je oblekel 78-krat. Na večni lestvici nastopov zaseda deseto mesto. Foto: Vid Ponikvar

Iličić ni nikoli skrival želje, da bi s Slovenijo zaigral na velikem tekmovanju. Euro 2024, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc, prinaša verjetno zadnjo priložnost. Star je 34 let, po mnenju selektorja se nahaja v najbolj zrelih letih in bi bil lahko reprezentanci, če bi le imel v nogah redno tekmovalno formo, še v veliko pomoč.