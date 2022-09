Veselje Nika Prelca, potem ko je zabil tri gole v avstrijski ligi. Foto: Guliver Image Nik Prelec, ki se je nekaj sezon kalil v italijanski Sampdorii, je del prejšnje sezone kot posojen nogometaš igral za ljubljansko Olimpijo, a v prvi ligi na 11 tekmah zabil en sam gol. Julija je 21-letnik dokončno zapustil Sampdorio in podpisal za avstrijski WSG Tirol.

Na sedmi tekmi zanj je zabil prvi gol oziroma kar tri. Vsi trije njegovi streli na tekmi so končali v mreži Laska. Tirol je tako zmagal s 4:1. Zanj je to na devetih tekmah šele tretja zmaga in na lestvici zasedajo deveto mesto. So 11 točk za vodilnim Salzburgom, ki je v nedeljski tekmi devetega kroga remiziral z dunajskim Rapidom 1:1. Začetek tekme je bil za Salzburg sicer sanjski - v prvi akciji, v 17. sekundi je za 1:0 zabil Benjamin Šeško. Odigral je celotno tekmo.

Veselje 19-letnika po njegovem najhitrejšem golu v karieri. Foto: Guliver Image

Šeško je tako v letošnji avstrijski bundesligi pri štirih golih, dva gola sta zabila Sandi Ogrinec in Žan Rogelj (tokrat ju ni bilo v postavi Tirola), en gol pa je v prvih osmih krogih dal Tomi Horvat (Sturm). Slednji se je skupaj z Jonom Gorencem Stankovičem v nedeljo veselil zmage z 2:0 nad ekipo Lustenau. Sturm je štiri točke za Salzburgom.