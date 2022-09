Za varovanci Matjaža Keka so trije dnevi treningov pred zadnjima dvema tekmama lige narodov - v soboto doma proti Norveški in v torek v gosteh proti Švedom. Trenutno so v svoji skupini lige B na četrtem mestu, točko za Švedsko. Tretje mesto pomeni obstanek v drugi kakovostni skupini tega tekmovanja. Čeprav imajo s prvih štirih tekem le dve točki, samozavesti v reprezentanci ne manjka. Takole je na druženju z novinarji govoril mladi vezist Adam Gnezda Čerin: "Čakata nas dve težki tekmi, dva kakovostna nasprotnika, ampak se lahko enakovredno kosamo z vsemi. To smo nenazadnje pokazali že poleti, ko smo odigrali nekaj odličnih polčasov, a žal tudi kakšnega slabšega, kar se na koncu pozna na točkovni beri. Smo dovolj motivirani in prepričan sem, da lahko zmagamo obe tekmi. Naš cilj je obstanek v tej diviziji."

Erling Haaland Foto: Reuters V teh dneh se veliko govori o največjem zvezdniku norveške reprezentance Erlingu Haalandu, ki je na začetku te klubske sezone na desetih tekmah zabil že 14 golov. "Gre za fantastičnega napadalca, o katerem ni treba zgubljati besed. Smo pa že na prvi tekmi dokazali, da ga lahko odrežemo. Moramo zaustaviti celotno ekipo Norveške in preprečiti dotok kakovostnih žog v višini kazenskega prostora," je načrt za tekmo nekoliko opisal Gnezda Čerin. Haalanda ceni tudi branilec Žan Karničnik. "Vemo, da gre za enega najboljših napadalcev na svetu, ki igra odlično. Je kvaliteta, ampak vseeno potrebuje soigralce, ki delajo zanj." Če bodo torej ustavili Norveško kot celoto, bodo ustavili tudi Haalanda.

"Okoli kluba trenutno vlada pozitivna energija"

Panathinaikos s tremi Slovenci je v grški ligi to sezono še nepremagan. Foto: Guliver Image

Z zmago proti Norveški bi nogometna reprezentanca spet nekoliko zanetila ogenj tudi med navijači. Te sta v zadnjem obdobju bolj zanimali košarkarska in odbojkarska reprezentanca. Kako je, ko se začne zmagovati v nizu, iz kluba vedo trije reprezentanti. Andraž Šporar, Benjamin Verbić in Gnezda Čerin skupaj igrajo za Panathinaikos. Ta je po petih krogih grške lige s petimi zmagami vodilni. "Okoli kluba trenutno vlada pozitivna energija. S petimi zaporednimi zmagami smo zanetili manjšo evforijo, saj so navijači prepoznali, da lahko letos naredimo nekaj več," je povedal Gnezda Čerin.

Andraž Šporar je za Panathinaikos zabil že tri gole. Foto: Sportida Za 23-letnega Adama je Panathinaikos tretji klub v tujini. Po odhodu iz Domžal je igral za Rijeko in Nürenberg. Za grškega velikana je v celoti odigral vseh pet ligaških tekem, pa tudi obe v kvalifikacijah za konferenčno ligo. "Zadovoljen sem z minutažo, saj sem odigral vse tekme od začetka do konca. Vesel sem, da mi trener zaupa, da zbiramo točke in igramo dobro kot ekipa." Na vseh sedmih tekmah je nastopil tudi Šporar. Sicer je le dve odigral v celoti, je pa zabil tri gole. Hud nalet nasprotnikovega vratarja na zadnji tekmi ni pustil posledic. En gol s prvih sedmih tekem za grški klub ima tudi Verbič. "Po mojem mnenju je zelo pozitivno, da smo v klubu trije Slovenci. Tako za reprezentanco kot tudi za klub. Pomagamo eden drugemu in vse skupaj je precej lažje," je še dejal Gnezda Čerin.