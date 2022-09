V Šporarja kot tank trčil nasprotnikov vratar, utrpel pretres

Andraž Šporar, ki je bil izbran za najboljšega igralca meseca avgusta v prvi grški ligi, je na tekmi petega kroga po prvih informacijah utrpel lažji pretres možganov. V 27. minuti je trčil z vratarjem Giannine Vasiliosom Soulisom in pri tem prejel močan udarec v čeljust. Oba sta obležala na zelenici. Soulis je celo izgubil zavest in so ga morali z igrišča odnesti na nosilih. Šporar se je po nekaj minutah postavil na noge, nadaljeval s tekmo, a bil nekoliko zmeden in je zato s sumom na pretres v 37. minuti odšel iz igre. Po prvih podatkih grških novinarjev z njim naj ne bi bilo hujšega.

Se je pa dogodek zgodil v sila nepravem času tudi za slovensko reprezentanco, ki se bo zbrala v ponedeljek, saj so čaka liga narodov. Naslednjo soboto Slovenija v Stožicah gosti Norveško z Erlingom Haalandom.

Panathinaikos je s tremi goli Španca Aitorja Cantalapiedre zmagal s 3:0. Pet tekem, pet zmag. Adam Gnezda Čerin je za Panathinaikos odigral celotno tekmo, Benjamin Verbič pa je v igro vstopil v 73. minuti.