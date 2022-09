Za Manchester City je Jack Grealish zadel že v prvi minuti tekme z Wolverhamptonom. Erling Haaland je v 16. minuti povišal na 2:0, končni izid je v drugem polčasu postavil Phil Foden (69.). City je najbolj napadalna ekipa v ligi v tej sezoni, dosegla je že 23 golov (11 Haaland) in jih prejela šest. Haaland jih je dosegel kar 14 na desetih tekmah v vseh tekmovanjih. Naslednji konec tedna bo z Norveško gostoval v Stožicah.

Haaland ima šele 22 let, a je pravi stroj za gole. Za City je na desetih tekmah zabil 14 golov. Na zadnjih 99 tekmah jih je zabil 100. V ligi prvakov jih je na 21 tekmah dosegel 26.

Son Heung-Min Foto: Reuters Leicester je povedel na tekmi s Tottenhamom, Youri Tielemans je z enajstmetrovke zadel že v šesti minuti. Dve minuti pozneje je za Tottenham izenačil Harry Kane, Eric Dier je v 21. minuti domačim zagotovil vodstvo, a je bilo štiri minute pred koncem polčasa izenačeno, uspešen je bil James Maddison. Po dveh minutah drugega dela je tretji gol za domače zadel Rodrigo Bentancur, preden je Son Heung-Min nanizal "hat-trick" v 73., 84. in 86. minuti. Južnokorejski napadalec je v igro vstopil šele v 59. minuti.

Na prvem mestu premier lige ostaja Arsenal, ki je na sedmi tekmi dosegel šesto zmago. S 3:0 so premagali Brentford. Večji del naloge so opravili že v prve pol ure, ko sta zadela William Saliba in Gabriel Jesus. Za slednjega je to četrti gol v sezoni. Končni izid je v drugem polčasu postavil Fabio Viera. Topničarji ostajajo točko pred Manchestrom Cityjem.

Veselje Fabia Viere po golu za vodstvo in zmago Arsenala s 3:0. Foto: Reuters

Arsenal je nastopil oslabljen, manjkali so Martin Odegaard, Oleksander Zinčenko in še nekateri, kar je omogočilo vstop v igro 15-letnemu Ethanu Nwaneriju (15 let in 181 dni), ki je postal najmlajši nogometaš z nastopom v premier ligi. Odsotnost nekaterih igralcev pa se ni poznala, saj je bila ekipa Mikela Artete precej boljši tekmec in se je Brentfordu oddolžila za lanski poraz na njegovem igrišču (0:2).

Angleško prvenstvo, 8. krog: Petek, 16. september:

Aston Villa : Southampton 1:0 (1:0)

Nottingham Forest : Fulham 2:3 (1:0) Sobota, 17. september:

Wolverhampton : Manchester City 0:3 (0:2)

Newcastle : Bournemouth 1:1 (0:0)

Tottenham : Leicester 6:2 (2:2) Nedelja, 18. september:

Brentford : Arsenal 0:3 (0:2)



15.15 Everton - West Ham Prestavljeno:

Brighton - Crystal Palace

Manchester United - leeds

Chelsea - Liverpool