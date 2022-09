Tekma All-Star premier lige? "Igralci Uniteda in Liverpoola v isti ekipi?"

Jürgen Klopp se čudi in smeji ideji ameriškega lastnika Chelseaja, da bi organizirali tekmo All-Star premier lige po vzoru tovrstnih tekem iz lig NBA in NHL.

"Ne okleva. Ne čaka dolgo. Super. Ko najde datum, naj me pokliče," je v smehu na vprašanje, kaj meni o ideji novega lastnika Chelseaja Todda Boehlyja o tekmi All-Star angleške premier lige, odgovoril trener Liverpoola Jürgen Klopp. Američan, ki je nasledil Romana Abramoviča na čelu londonskega kluba, je namreč predlagal, da bi največji zvezdniki angleške lige odigrali tekmo All-Star med severom in jugom. Torej po vzoru tekem All-Star v ligah NBA in NHL. Zbrani denar od prodaje vstopnic, pa bi namenili nižjeligašem oziroma nogometni piramidi v državi.

"Pozablja, da imajo v Ameriki športniki večkrat premor med tekmami in so veseli, če lahko vmes še malo igrajo. Povsem drugače pa je v nogometu," je prenatrpanost nogometnega urnika v Evropi kot glavni razlog proti ideji izpostavil Klopp. "Kaj naj sploh še rečem. Ali želi pripeljati tudi Harlem Globetrotterse in bodo oni igrali proti nogometni ekipi? Vprašanje me je presenetilo, zato, prosim, ne kritizirajte mojega odgovora. Mogoče mi lahko enkrat razloči, kako bi bilo to videti in kje bo našel datum. Nisem prepričan, da si ljudje želijo videti igralce Uniteda, Liverpoola, Evertona v isti ekipi. Pravite sever proti jugu? Torej bi bili zraven še igralci Newcastla. Zanimiva tekma. Proti fantom iz Londona, iz Arsenala, Londona ... Super. Je res to predlagal? Zanimivo."