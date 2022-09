Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na sobotno tekmo lige narodov z Norveško. Zaustaviti bo treba Erlinga Haalanda. "Na prvi tekmi smo že pokazali, da ga lahko ustavimo, in na tej tekmi ne bo nič drugače," obljublja Jaka Bijol, ki je na zadnji tekmi za svoj Udinese zabil Samirju Handanoviću. Za klub iz Vidma dobro igra tudi Sandi Lovrić. Z njima smo govorili o Udineseju, reprezentanci in Haalandu.

Jaka Bijol Foto: Sportida Udinese je na prvih sedmih tekmah serie A petkrat zmagal, enkrat remiziral in enkrat izgubil. Tako je na lestvici tretji, le točko za Napolijem in Atalanto. Sandi Lovrić je na reprezentančni zbor prišel z velikim nasmeškom. "Zelo dobro. Dobro smo začeli sezono. V klubu je dobro vzdušje." Enako Jaka Bijol: "Igramo dobro. To se ni zgodilo kar tako. Dobro igramo na zadnjih tekmah, tudi zmago z Interjem smo si zaslužili. Če bomo tako nadaljevali, bomo videli, kam nas bo to pripeljalo na koncu sezone. Vse skupaj se je šele začelo. Še veliko je treba narediti." Prvih 11 ekip v serie A je v razmiku vsega osmih točk. "V Italiji trenutno ni dominantnega kluba, je več res kakovostnih ekip. Zelo je zanimivo," dodaja Bijol.

Bijol je zabil Interju. Foto: Guliverimage Tako Bijol kot Lovrić prvo sezono igrata v Italiji. Triindvajsetletni Jaka je v Udinese prišel iz moskovskega CSKA-ja. Za zdaj je odigral štiri tekme. "Malo sem imel nesreče s poškodbami. Lahko bi bilo boljše. Kar pa sem igral, je bilo dobro. Ekipa tudi zelo dobro deluje. Imamo odlične rezultate. Upamo, da bo šlo tako naprej." Proti Sassuolu na primer ni igral zaradi zvina gležnja, nato pa je preteklo nedeljo ob koncu tekme zabil Samirju Handanoviću za vodstvo z 2:1. Inter so premagali s 4:1. "Zelo lep občutek, še posebej pred domačimi navijači, pred polnim stadionom. In to za 2:1 v zadnjih minutah. Po tekmi sva si izmenjala nekaj besed, a občutki so bili različni in zato je bilo težko veliko razglabljati."

Lovrić je zabil Romi. Foto: Guliverimage "Da, tudi zame zelo dober začetek sezone. Veliko in dobro sem igral. Dobro mi gre. Gre pa lahko še boljše. Lahko delam še več. Ja, dobro je," o začetku svoje zgodbe v Vidmu govori Lovrić. Štiriindvajsetletnik je v preteklih treh sezonah igral v švicarski ligi za Lugano. Odigral je vseh sedem ligaških tekem za Udinese in prvi gol zabil v petem krogu proti Romi Joseja Mourinha. Na tekmi s Sassuolom pa je podal za enega od treh golov. "Težko je predvideti, kako boš začel v novem klubu. Seveda imaš neke cilje. Če lahko ekipi pomagaš z golom, podajo, dobro igro ... Jaz sem pomagal in sem zelo zadovoljen." Bijol dodaja: "Pustila sva dober vtis. Upajmo, da bova lahko tako nadaljevala in bova predstave s prvih tekem še nadgradila."

Da skupaj igrata v Udineseju, je plus za reprezentanco

Z besedama "zelo dobro" oba opišeta svoje sodelovanje v Udineseju. "Poznala sva se že prej iz reprezentance, zdaj igrava skupaj še v klubu. Na terenu se vsekakor dobro razumeva, zdaj pa sva postala zares dobra prijatelja tudi zunaj terena. Druživa se vsak dan. Mislim, da je zame in zanj veliko lažje, ko imava v klubu nekoga, ki ga poznava in s katerim si lahko vsak dan," izpostavlja Lovrić. In od tega ima lahko nekaj tudi reprezentanca. "To je lahko samo plus. Oba dobro igrava, to je najpomembneje. In da imaš neko konstanto, da si fizično dobro pripravljen in da smo skupaj, to je nekaj lepega. Tudi drugi so se našli v klubih. In upajmo, da bomo dali nekaj tudi reprezentanci." V Panathinaikosu trenutno skupaj igrajo kar trije slovenski reprezentanti: Andraž Šporar, Benjamin Verbić in Adam Gneza Čerin.

Lovrić: Verjamem, da zmoremo in tudi bomo zmogli

Na ponedeljkovem treningu. Foto: Sportida Po štirih od šestih tekem letošnje lige narodov Slovenija v drugi kakovostni ligi B v skupini 4 trenutno zaseda zadnje, četrto mesto. Z dvema remijema in dvema porazoma je točko za tretjo Švedsko. V soboto doma igrajo z Norveško, v torek še v gosteh s Švedsko. "Pred nami sta dve zelo težki tekmi. A smo pokazali, da zmoremo. Imamo dovolj časa za delo, imamo dovolj treningov. V tekmi moramo iti stoodstotno. Verjamem, da zmoremo in tudi bomo zmogli," je samozavesten Lovrić. Če želijo obstati v ligi B, morajo skočiti na tretje mesto, torej prehiteti Švedsko. Srbija s sedmimi točkami in Norveška z desetimi sta že preveč oddaljeni. Bijol je tako odločen. "Zmagati, zmagati na tej tekmo! In potem tudi proti Švedski in pokazati, da si zaslužimo ostati v tej ligi."

Galerija s ponedeljkovega treninga na Brdu pri Kranju (foto: Grega Valančič/Sportida):

Junija so proti Švedski doma izgubili z 0:2, na Norveškem pa so igrali 0:0. "Mislim, da so zelo zelo fizične ekipe. Igrajo dobro, njihova kakovost pa je predvsem fizična moč. Morali bomo biti čvrsti v dvobojih. Najpomembneje dvoboje na terenu moramo dobiti," o igranju proti skandinavskim ekipam in njihovi specifiki nogometa pove Lovrić. Bijol na prvo mesto postavlja Slovenijo. "Mi moramo biti pravi, gledati moramo na sebe. Če bo naša ekipa prava, je vseeno, proti komu igramo."

Bijol o Haalandu: Smo že pokazali, da ga lahko ustavimo

Erling Haaland je na zadnjih 99 tekmah zabil sto golov. Foto: Reuters Ni skrivnost, kaj bo proti Norveški glavna naloga – ustaviti Erlinga Haalanda. Na zadnjih šestih tekmah v dresu Manchester Cityja je zabil 11 golov. Branilca Bijola smo vprašali, ali ga spremlja. "Ja, seveda spremljamo. Imamo radi nogomet. City je ena najboljših ekip na svetu in Haaland eden izmed najboljših napadalcev na svetu. Na prvi tekmi smo že pokazali, da ga lahko ustavimo, in na tej tekmi ne bo nič drugače. V Stožicah se bo njegov strelski niz končal," poudarja Bijol. "Moramo gledati na Norveško in če bomo boljša ekipa, tudi on ne bo imel svojih priložnosti."