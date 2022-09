Kakšen prvenec Bijola: Premagal Handanovića in z Udinesejem skočil na vrh

Na uvodni nedeljski tekmi italijanskega prvenstva smo v Vidmu spremljali slovenski obračunmed Udinesejem Jake Bijola in Sandija Lovrića ter Interjem Samirja Handanovića. Inter je povedel že v peti minuti, nato pa je v 22. minuti z nesrečnim avtogolom izenačil Milan Škrinjar. Rezultat je vztrajal do 85. minute, ko je po izvrstni podaji Gerarda Deulofeuja iz kota Jaka Bijol s strelom z glavo ugnal Handanovića in s prvencem v serie A prispeval zmagoviti zadetek. A to še ni bilo konec, Arslan je v sodnikovem dodatku postavil končnih 3:1. Udinese je s peto zaporedno zmago skočil na vrh, kjer ima dve točki prednosti pred Napolijem, Atalanto in Milanom, ki jih tekma 7. kroga še čaka.